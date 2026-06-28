FIFA World Cup 2026: नॉकआउट फेरीचा थरार सुरू; Round of 32 मध्ये कोणते संघ भिडणार? पाहा संपूर्ण शेड्यूल

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३२ संघांच्या फेरीत, गतविजेता अर्जेंटिनाचा सामना केप व्हर्डेशी होईल. केप व्हर्डे प्रथमच विश्वचषकात खेळत आहे. तर विजेतेपदाचे दावेदार फ्रान्सचा सामना स्वीडनशी होईल, पोर्तुगालने कोलंबियाविरुद्ध 0-0 ड्रॉने गट फेरी संपवली असून आता त्यांचा सामना २०१८ विश्वचषक उपविजेत्या क्रोएशियाशी होईल.
पाच वेळचा विश्वविजेता ब्राझील पुढच्या फेरीत आशियाई संघ जपानशी सामना करेल. ३२ संघांच्या फेरीतील अंतिम सामना ४ जुलै रोजी कोलंबिया आणि घाना यांच्यात खेळला जाईल. यावर्षी, स्पर्धेच्या नवीन स्वरूपानुसार, १२ गटांपैकी प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ आणि तिसऱ्या स्थानावरील आठ सर्वोत्तम संघ बाद फेरीसाठी पात्र ठरले आहेत. अनेक गटांमधील तिसऱ्या स्थानावरील संघांनीही उत्कृष्ट कामगिरी करत ३२ संघांच्या फेरीत आपले स्थान निश्चित केले आहे.
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