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FIFA World Cup 2026: नॉकआउट फेरीचा थरार सुरू; Round of 32 मध्ये कोणते संघ भिडणार? पाहा संपूर्ण शेड्यूल

Updated On: Jun 28, 2026 | 05:03 PM IST
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सारांश

Round of 32 matches of FIFA World Cup 2026: फिफा विश्वचषक २०२६ चे सर्व गट फेरीचे सामने पूर्ण झाले आहेत. यासोबतच, ३२ संघांच्या फेरीतील सामने निश्चित झाले आहेत. आता ३२ संघांसाठी प्रत्येक सामना 'करो किंवा मरो' असा असेल.

FIFA World Cup 2026: नॉकआउट फेरीचा थरार सुरू; Round of 32 मध्ये कोणते संघ भिडणार? पाहा संपूर्ण शेड्यूल
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विस्तार
  • नॉकआउट फेरीचा थरार सुरू
  • Round of 32 मध्ये कोणते संघ भिडणार?
  • जाणून घ्या संपूर्ण शेड्यूल
फिफा विश्वचषक २०२६ च्या स्पर्धेतील ग्रुप स्टेजमधील सामने संपले अजून आता नॉकआउट फेरीचा थरार सुरु होणार आहे. १६ दिवसांच्या रोमांचक सामन्यांनंतर, सर्व ३२ संघ आता Round of 32 साठी पात्र ठरले आहेत. अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको येथे आयोजित या विश्वचषकातील प्रत्येक सामना ‘करो या मरो’ असा असेल. या सामन्यात पराभव झाल्या संघाचा प्रवास संपुष्टात येईल.

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हायव्होटेज सामन्यात कोणते संघ भिडणार?

३२ संघांच्या फेरीत, गतविजेता अर्जेंटिनाचा सामना केप व्हर्डेशी होईल. केप व्हर्डे प्रथमच विश्वचषकात खेळत आहे. तर विजेतेपदाचे दावेदार फ्रान्सचा सामना स्वीडनशी होईल, पोर्तुगालने कोलंबियाविरुद्ध 0-0 ड्रॉने गट फेरी संपवली असून आता त्यांचा सामना २०१८ विश्वचषक उपविजेत्या क्रोएशियाशी होईल.

पाच वेळचा विश्वविजेता ब्राझील पुढच्या फेरीत आशियाई संघ जपानशी सामना करेल. ३२ संघांच्या फेरीतील अंतिम सामना ४ जुलै रोजी कोलंबिया आणि घाना यांच्यात खेळला जाईल. यावर्षी, स्पर्धेच्या नवीन स्वरूपानुसार, १२ गटांपैकी प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ आणि तिसऱ्या स्थानावरील आठ सर्वोत्तम संघ बाद फेरीसाठी पात्र ठरले आहेत. अनेक गटांमधील तिसऱ्या स्थानावरील संघांनीही उत्कृष्ट कामगिरी करत ३२ संघांच्या फेरीत आपले स्थान निश्चित केले आहे.

३२ च्या फेरीत पोहोचलेले संघ

  • गट अ: मेक्सिको, दक्षिण आफ्रिका
  • गट ब: स्वित्झर्लंड, कॅनडा, बोस्निया आणि हर्झेगोविना
  • गट क: ब्राझील, मोरोक्को
  • गट डी: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पॅराग्वे
  • गट ई: जर्मनी, आयव्हरी कोस्ट, इक्वेडोर
  • गट फ: नेदरलँड्स, जपान, स्वीडन
  • गट जी: बेल्जियम, इजिप्त
  • गट एच: स्पेन, केप व्हर्डे
  • गट आय : फ्रान्स, नॉर्वे, सेनेगल
  • गट जे: अर्जेंटिना, ऑस्ट्रिया, अल्जेरिया
  • गट के: कोलंबिया, पोर्तुगाल, काँगो लोकशाही प्रजासत्ताक
  • गट एल: इंग्लंड, क्रोएशिया, घाना

Round of 32 चे वेळापत्रक

  • २९ जून: दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध कॅनडा, लॉस एंजेलिस (रात्री १२:३० वाजता)
  • २९ जून: ब्राझील विरुद्ध जपान, ह्युस्टन (रात्री १०:३० वाजता)
  • ३० जून: जर्मनी विरुद्ध पॅराग्वे, फॉक्सबरो ( पहाटे २:०० वाजता)
  • ३० जून: नेदरलँड्स विरुद्ध मोरोक्को, ग्वादलहारा (सकाळी ६:३०)
  • ३० जून: कोट डी’आयव्होर विरुद्ध नॉर्वे, अर्लिंग्टन (रात्री १०:३० )
  • १ जुलै: फ्रान्स विरुद्ध स्वीडन, न्यू जर्सी ( पहाटे २:३० वाजता)
  • १ जुलै: मेक्सिको विरुद्ध इक्वेडोर, मेक्सिको सिटी (सकाळी ६:३० )
  • १ जुलै: इंग्लंड विरुद्ध डीआर काँगो, अटलांटा (रात्री ९:३० र)
  • २ जुलै: बेल्जियम विरुद्ध सेनेगल, सिएटल (पहाटे १:३० वाजता)
  • २ जुलै: अमेरिका विरुद्ध बोस्निया-हर्झेगोविना, सांता क्लारा (सकाळी ५:३० )
  • 3 जुलै: स्पेन विरुद्ध ऑस्ट्रिया, लॉस एंजेलिस रात्री १२:३० वाजता)
  • 3 जुलै: पोर्तुगाल विरुद्ध क्रोएशिया, टोरंटो (सकाळी ४:३० वाजता)
  • 3 जुलै: स्वित्झर्लंड विरुद्ध अल्जेरिया, व्हँकुव्हर (सकाळी ८:३० वाजता)
  • ३ जुलै: ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इजिप्त, अर्लिंग्टन (सकाळी ११:३० वाजता)
  • ४ जुलै: अर्जेंटिना विरुद्ध केप वर्दे, मियामी (पहाटे ३:३०)
  • ४ जुलै: कोलंबिया विरुद्ध घाना, कॅन्सस सिटी (सकाळी ७:०० वाजता)

गट फेरीत कोणाचे वर्चस्व?

या गट टप्प्यात, फ्रान्स, अर्जेंटिना आणि यजमान मेक्सिको हेच असे संघ होते जे एकही सामना न हरता, सर्व गट सामने जिंकून बाद फेरीसाठी पात्र ठरले. स्पर्धेतील सर्वात मोठा धक्कादायक निकाल ‘एच’ गटात लागला, जिथे माजी विश्वविजेता उरुग्वे गट टप्प्यातूनच बाहेर पडला. याच गटातून, स्पेनसोबत विश्वचषकात पदार्पण करणाऱ्या केप व्हर्डी या लहान देशाने बाद फेरीसाठी पात्र ठरून इतिहास रचला.

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Web Title: Fifa world cup 2026 round of 32 schedule knockout fixtures teams list

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Published On: Jun 28, 2026 | 05:03 PM

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