IND vs IRE: आयर्लंडकडून पराभवानंतर टीम इंडियाला ICC रँकिंगमध्ये धक्का; अव्वल स्थान धोक्यात

आयर्लंडने केला भारताचा सूपडा साफ, टीम इंडियाचा विजयी रथ थांबला! श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात 16 मालिका जिंकण्याचा विक्रम अखेर खंडित
टीम इंडियाने आयर्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिका खेळण्याआधी आयसीसीसी क्रमवारीत २७५ रेटिंगसह अव्वस स्थानी होती. आता, आयर्लंडसारख्या लहान देशाकडून न सलग दोन सामने गमावूनही, संघ अजूनही पहिल्या क्रमांकावर कायम आहे, पण त्याचे रेटिंग घसरले आहे. आज, २९ जून रोजी, संघाचे रेटिंग २७२ पर्यंत घसरले आहे. याचा अर्थ, दोन सामने गमावल्यानंतर संघाने तीन रेटिंग गुण गमावले आहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावरील संघांमधील अंतरही कमी झाले आहे.
आयसीसी टी२० क्रमवारीत इंग्लंड सध्या दुसऱ्या क्रमांकावर असून, त्यांचे रेटिंग २६२ आहे. याचा अर्थ त्यांच्यातील रेटिंगचा फरक केवळ दहा गुणांचा आहे. भारतीय संघ आता आपली पुढील मालिका इंग्लंडविरुद्ध खेळणार आहे. भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाच सामन्यांची टी२० मालिका १ जुलैपासून सुरू होत आहे. याचा अर्थ आयसीसी टी२० क्रमवारीत पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले संघ एकमेकांशी भिडतील.
जर टीम इंडिया भारत विरुद्ध इंग्लंड टी-२० मालिका हरली तर, इंग्लंडला फायदा होईल. याचा अर्थ, दोन्ही संघांमधील केवळ दहा रेटिंग गुणांचे अंतर आणखी कमी होत जाईल आणि सध्या पहिल्या क्रमांकावर असलेला भारतीय संघ आपले अव्वल स्थान गमावू शकतो. त्यामुळे, आगामी मालिका अत्यंत महत्त्वाची असेल. ऑस्ट्रेलिया सध्या आयसीसी क्रमवारीत २६० रेटिंगसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. म्हणजेच, जर इंग्लंड हरला, तर त्यांना तिसऱ्या स्थानावर जाण्याचा धोका आहे.
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