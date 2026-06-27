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FIFA World Cup 2026: उस्मान डेम्बेलेच्या तडाख्यात नॉर्वे गारद; पहिल्याच हाफमध्ये हॅट्ट्रिक, फ्रान्सचा ४-१ ने दणदणीत विजय

Updated On: Jun 27, 2026 | 04:35 PM IST
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सारांश

France Beat Norway by 4-1 Ousmane Dembele hattrick: फ्रान्सने नार्वेचा ४- १ ने धुव्वा उडवला. या सामन्यात उस्मान डेम्बेलेने पहिल्याच हाफमध्ये हॅट्ट्रीक घेत रेकॉर्ड मोडला. या विजयामुळे फ्रान्सने आपल्या गटात अव्वल स्थान पटकावले आणि बाद फेरीमध्ये प्रवेश केला. दरम्यान, सेनेगलनेही इराकला ५-० ने पराभूत केले.

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विस्तार
  • उस्मान डेम्बेलेच्या तडाख्यात नॉर्वे गारद
  • पहिल्याच हाफमध्ये हॅटट्रिक
  • फ्रान्सचा ४-१ ने दणदणीत विजय
फिफा विश्वचषक २०२६ (FIFA World Cup 2026) स्पर्धेत फ्रान्सचे शानदार प्रदर्शन सुरुच आहे. स्टार फॉरवर्ड उस्मान डेम्बेलेच्या हॅट्ट्रिकच्या जोरावर फ्रान्सने नॉर्वेचा ४-१ ने पराभव केला. या विजयामुळे फ्रान्स आपल्या गटात प्रथम क्रमांकावर राहिला आणि पुढील फेरीत म्हणजेच राउंड ऑफ ३२ ( Round of 32) फेरीत पोहोचला. दुसरीकडे, सेनेगलने इराकला ५-० ने हरवले. या विजयामुळे सेनेगलच्या पुढील फेरीत पोहोचण्याच्या आशाही जिवंत आहेत.

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फ्रान्सच्या उस्मान डेम्बेलीची हॅट्ट्रीक

फ्रान्स विरुद्ध नॉर्वे सामन्यापूर्वी, नॉर्वेचा स्टार खेळाडू अर्लिंग हालंड आणि फ्रान्सचा कर्णधार किलियन एमबाप्पे यांच्यात चुरशीची लढत होईल अशी सर्वांना अपेक्षा होती. पण उस्मान डेम्बेलेने खऱ्या अर्थाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. या फ्रेंच खेळाडूने पहिल्या हाफमध्ये ७व्या, २०व्या आणि ३२व्या मिनिटाला सलग तीन गोल करून एक जबरदस्त हॅट्ट्रिक पूर्ण केली आणि सामना पूर्णपणे फ्रान्सच्या बाजूने फिरवला.

नॉर्वेनेही २१ व्या मिनिटाला थिओ आसगार्डच्या गोलने पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला, पण फ्रान्सने सामन्यावर वर्चस्व राखले. सामना संपण्याच्या अगदी आधी, अतिरिक्त वेळेत (९०+४ मिनिटांवर), डेझायर डोएने फ्रान्सचा चौथा गोल करून आपल्या संघाला ४-१ असा दणदणीत विजय मिळवून दिला. या विजयासह, फ्रान्स आपल्या गटात प्रथम क्रमांक मिळवून पुढच्या फेरीत पोहोचला, तर नॉर्वेचा सामना आता पुढच्या फेरीत आयव्हरी कोस्टशी होईल.

३२ वर्षांनंतर पहिल्या हाफमध्ये हॅट-ट्रिकचा

उस्मान डेम्बेलेने विश्वचषकाच्या इतिहासात पहिल्या हाफमध्ये हॅट्ट्रिक करणाऱ्या मोजक्या खेळाडूंच्या यादीत स्थान मिळवले आहे. १९९४ नंतर फिफा विश्वचषकात हा विक्रम करणारा तो पहिला खेळाडू आहे. यापूर्वी, १९९४ च्या विश्वचषकात रशियाच्या ओलेग सालेन्कोने कॅमेरूनविरुद्ध पहिल्या हाफमध्ये तीन गोल केले होते. या यादीत ऑस्ट्रियाच्या एरिक प्रोब्स्ट हा अव्वल स्थानी आहे. त्याने १९५४ मध्ये चेकोस्लोव्हाकियाविरुद्ध पहिल्या २४ मिनिटांत हॅट्ट्रिक होती. डेम्बेले हा विश्वचषकात हॅट्ट्रिक करणारा इतिहासातील केवळ तिसरा फ्रेंच खेळाडू ठरला आहे, त्याच्या आधी जस्ट फॉन्टेन (१९५८ मध्ये दोनदा) आणि किलियन एम्बाप्पे (२०२२) यांनी हा पराक्रम केला आहे.

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Web Title: Fifa world cup 2026 france vs norway ousmane dembele hat trick france 4 1 win

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Published On: Jun 27, 2026 | 04:34 PM

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