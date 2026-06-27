Women’s T20 World Cup मध्ये भारत-ऑस्ट्रेलिया महामुकाबला; सेमीफायनलच्या तिकिटासाठी ‘करो या मरो’ सामना, हेड-टू-हेडमध्ये कोण वरचढ?

IND vs PAK: FIH Pro league मध्ये भारताने पाकिस्तानचा उडवला धुव्वा; ७-१ ने ऐतिहासिक विजय
आतापर्यंत भारतीय आणि ऑस्ट्रेलियन महिला संघांमध्ये ३८ टी२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी भारतीय संघाने केवळ ९ सामने जिंकले आहेत. दुसरीकडे, ऑस्ट्रेलियाने २७ सामने जिंकले आहेत. दोन्ही संघांमधील एक सामना ड्रॉ राहिला, तर एक सामना अनिर्णित राहिला. ही आकडेवारी दर्शवते की ऑस्ट्रेलियन संघाने भारतीय संघावर आपले वर्चस्व सातत्याने टिकवून ठेवले आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध विजय मिळवण्यासाठी भारताला आपल्या खेळाच्या प्रत्येक विभागात: फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण, सर्वोत्तम कामगिरी करावी लागेल.
टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये उद्याचा सामना टीम इंडियासाठी करो या मरो चा सामना असणार आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या मजबूत फलंदाजी आणि भेदक गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी भारतीय फिरकी गोलंदाजांना सूत्रे हाती घ्यावी लागतील. स्मृती मंधाना आणि शफाली वर्मा या सलामीच्या जोडीवर संघाला दमदार सुरुवात करून देण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी असेल. मधल्या फळीत कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि जेमिमा रॉड्रिग्ज यांनाही सामना जिंकून देणारी कामगिरी करावी लागेल. सेमिफायनल गाठण्यासाठी भारताला कोणत्याही परिस्थितीत हा सामना जिंकावा लागेल.
भारताने तिसऱ्या सामन्यात बांगलादेशला पराभूत करून उपांत्य फेरी गाठण्याची आपली आशा जिवंत ठेवली आहे. भारत ‘अ’ गटात दुसऱ्या स्थानावर असून, त्याची दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्याशी चुरशीची स्पर्धा आहे. ४ सामन्यांनंतर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका या दोघांचे प्रत्येकी सहा गुण आहेत, तर ऑस्ट्रेलिया आठ गुणांसह आघाडीवर आहे. भारताचा नेट रन रेट (+२.२६८) दक्षिण आफ्रिकेच्या (+०.७३४) तुलनेत लक्षणीयरीत्या चांगला आहे, तर ऑस्ट्रेलियाचा (+४.७२४) नेट रन रेटही आघाडीवर आहे.
सध्या सुरू असलेल्या टी-२० विश्वचषकातील भारताने आपल्या पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानला ६४ धावांनी पराभूत केले. यानंतर, टीम इंडियाने नेदरलँड्सविरुद्धही ९५ धावांनी मोठा विजय मिळवला. तिसऱ्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताला ६ विकेट्सने पराभूत केले. यानंतर, भारताने बांग्लादेशचा ५ विकेटसने पराभव करत स्पर्धेतील आपला तिसरा विजय नोंदवला.
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