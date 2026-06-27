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IND vs PAK: FIH Pro league मध्ये भारताने पाकिस्तानचा उडवला धुव्वा; ७-१ ने ऐतिहासिक विजय

Updated On: Jun 27, 2026 | 02:50 PM IST
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सारांश

India Beat Pakistan in FIH hockey League by 7-1: भारतीय पुरुष हॉकी संघाने एफआयएच प्रो लीग २०२५-२६ मध्ये पाकिस्तानला ७-१ ने पराभूत करून दणदणीत कामगिरी केली. या विजयासह भारताने पाकिस्तानवर आपला सलग १७ वा विजय नोंदवला आणि गुणतालिकेत सातव्या स्थानावर झेप घेतली.

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विस्तार
  • भारताने पाकिस्तानचा उडवला धुव्वा
  • ७-१ ने ऐतिहासिक विजय
  • सामन्यावर पूर्णपणे भारताचे वर्चस्व
भारतीय पुरुष हॉकी संघाने एफआयएच प्रो लीग ( FIH Pro league) २०२५-२६ मध्ये कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला ७-१ ने पराभूत करून शानदार कामगिरी केली. शुक्रवारी लंडन येथील ली व्हॅली हॉकी आणि टेनिस सेंटरमध्ये खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात, सुरुवातीला एका गोलने मागे पडल्यानंतर, भारताने जोरदार पुनरागमन करत पाकिस्तानला सामन्यातून पूर्णपणे बाहेर काढले. दोन दिवसांपूर्वी ४-३ असा निसटता विजय मिळवल्यानंतर, भारतीय संघ या सामन्यात अधिक आक्रमक दिसला.भारताकडून सुखजीत सिंग, हरमनप्रीत सिंग , हार्दिक सिंग, जुगराज सिंग, अभिषेक, राजकुमार पाल आणि दिलप्रीत सिंग यांनी प्रत्येकी एक गोल केला. त्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल हार्दिक सिंगला सामनावीर म्हणून गौरविण्यात आले.

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सामन्यावर पूर्णपणे भारताचे वर्चस्व

दोन्ही संघांनी सामन्याची सुरुवात आक्रमकपणे केली. भारताला पहिल्या दोन मिनिटांतच पेनल्टी कॉर्नर मिळाला, पण त्यांना त्याचे गोलमध्ये रूपांतर करता आले नाही. त्यानंतर पाकिस्तानने प्रतिहल्ल्याचा फायदा उचलला आणि १३ व्या मिनिटाला कर्णधार अबू बकर महमूदने ड्रॅग फ्लिकद्वारे पेनल्टी कॉर्नरचे गोलमध्ये रूपांतर करून आपल्या संघाला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. पाकिस्तानने पहिल्या क्वार्टरमध्ये ही आघाडी कायम ठेवली.

सुखजीत सिंग (१९ व्या मिनिटाला), कर्णधार हरमनप्रीत सिंग (२६ व्या मिनिटाला), हार्दिक सिंग (३४ व्या मिनिटाला, पेनल्टी स्ट्रोक), जुगराज सिंग (३५ व्या मिनिटाला), अभिषेक (४१ व्या मिनिटाला), राजकुमार पाल (४३ व्या मिनिटाला) आणि दिलप्रीत सिंग (५३ व्या मिनिटाला) यांनी भारतासाठी प्रत्येकी एक गोल केला. दुसरीकडे, अबू महमूदने १३ व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरवरून पाकिस्तानसाठी एकमेव गोल केला.

दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये भारताने सामन्याचे चित्र पालटले

भारतीय संघाने दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये दमदार कमबॅक केले. २० व्या मिनिटाला सुखजीत सिंगने पेनल्टी कॉर्नरवर हरमनप्रीत सिंगच्या ड्रॅग-फ्लिकला उत्कृष्टपणे अडवून १-१ अशी बरोबरी साधली. त्यानंतर २६ व्या मिनिटाला हरमनप्रीत सिंगने दुसऱ्या पेनल्टी कॉर्नरवर आत्मघाती गोल करून भारताला २-१ अशी आघाडी मिळवून दिली. मध्यंतरापर्यंत भारतीय संघाने सामन्यावर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवले होते. हार्दिकने ३४ व्या मिनिटाला पेनल्टी स्ट्रोकवर गोल केला, तर पुढच्याच मिनिटाला जुगराज सिंगने एक शानदार फील्ड गोल करून स्कोअर ४-१ असा केला. त्यानंतर अभिषेक, राजकुमार पाल आणि दिलप्रीत सिंग यांनी गोल करून भारताला ७-१ असा एकतर्फी विजय मिळवून दिला. शेवटच्या मिनिटांमध्ये पाकिस्तानला सलग दोन पेनल्टी कॉर्नर मिळाले, परंतु भारतीय डिफेन्सने ते रोखून सामना आपल्या नावावर केला.

गुणतालिकेत भारताची आघाडी

या विजयानंतर, भारताने १५ सामन्यांतून १७ गुणांसह गुणतालिकेत सातवे स्थान पटकावले आहे. भारताने स्पेनला (१६ गुण) मागे टाकले आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तान १५ सामन्यांत सलग १५ व्या पराभवाला सामोरे जात गुणतालिकेत शेवट्च्या स्थानी असून, त्यांना अद्याप एकही गुण मिळालेला नाही.

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Web Title: India vs pakistan hockey fih pro league 2025 india beat pakistan 7 1 historic win marathi

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Published On: Jun 27, 2026 | 02:50 PM

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