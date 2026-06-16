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FIFA World Cup 2026: झोपमोड करायला तयार व्हा! मेस्सी, रोनाल्डो अन्…; वाचा ‘सुपर वेन्सडे’ची रणधुमाळी

Updated On: Jun 16, 2026 | 04:39 PM IST
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सारांश

आज फिफा वर्ल्ड कपच्या ६ व्या दिवशी लिओनेल मेस्सी, कायलियन एम्बाप्पे आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डो हे तीनही खेळाडू एकाच दिवशी मैदानात खेळताना दिसणार आहेत. आज ग्रुप 'i' आणि 'j' ग्रुपमधले संघ भिडणार आहेत.

FIFA World Cup 2026: झोपमोड करायला तयार व्हा! मेसी, रोनाल्डो अन्...; वाचा 'सुपर वेन्सडे'ची रणधुमाळी

फिफा वर्ल्ड कप २०२६ (फोटो- ai gemini)

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विस्तार
  • फिफा वर्ल्ड कपचा ६ वा दिवस 
  • आज होणार तब्बल तीन सामने 
  • रात्रभर चाहत्यांना पाहायला मिळणार महामुकाबले
Football News: मागील आठवड्यात फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा सुरू झाली आहे. फिफा वर्ल्डकपचा थरार दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. आता या स्पर्धेत आज असे संघ खेळताना दिसताना आहेत जे ही स्पर्धा जिंकण्याची जास्त अपेक्षा चाहत्यांना आहे. आज या स्पर्धेचा ६ वा दिवस आहे. दरम्यान आज कोणकोणते संघ मैदानात उतरणार हे पाहुयात.

आज फिफा वर्ल्ड कपच्या ६ व्या दिवशी लिओनेल मेस्सी, कायलियन एम्बाप्पे आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डो हे तीनही खेळाडू एकाच दिवशी मैदानात खेळताना दिसणार आहेत. आज ग्रुप ‘i’ आणि ‘j’ ग्रुपमधले संघ भिडणार आहेत. चाहत्यांना एकाच रात्री अनेक हाय-व्होल्टेज लढतींचा आनंद घेता येणार आहे.

फ्रांस विरुद्ध सेनेगल

फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेत आज फ्रांस आणि सेनेगल संघ आमनेसामने येणार आहेत. दक्षिण आफ्रिकेची टीम असणाऱ्या सेनेगल संघाला हलक्यात घेणे फ्रांससाठी धोक्याचे ठरू शकते. हा सामना १७ जून रोजी १२.३० वाजता सुरू होणार आहे. न्यूयॉर्क- न्यू जर्सी स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार आहे.

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इराक विरुद्ध नॉर्वे

१७ जून रोजी दूसरा महामुकाबला हा इराक आणि नॉर्वे या दोन संघांमध्ये होणार आहे. ग्रुप ‘i’ मधले हे दोन संघ आमनेसामने येणार आहेत. बोस्टनच्या स्टेडियममध्ये दोन्ही संघ आपल्या पहिल्या विजयासाठी खेळताना दिसतील. भारतीय वेळेनुसार हा सामना रात्री ३.३० वाजता सुरू होणार आहे.

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अर्जेंटिना विरुद्ध अल्जिरीया

आज फिफा वर्ल्डकपच्या ६ व्या दिवशी अर्जेंटिना विरुद्ध अल्जिरीया हे दोन संघ एकमेकांच्याविरुद्ध खेळणार आहेत. फुटबॉल चाहत्यांचे लक्ष आजच्या सामन्यावर असणार आहे. कारण या सामन्यात अर्जेंटिनाचा महान खेळाडू लिओनेल मेस्सी मैदानात खेळताना दिसणार आहे. हा सामना कॅनडा येथे पहाटे ६.३० वाजता सुरू होणार आहे.

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फिफा विश्वचषक २०२६ स्पर्धा सध्या रोमांचक सामन्यांमुळे चर्चेत असली तरी मैदानाबाहेरील एका अनपेक्षित घटनेने जगभरातील फुटबॉल चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मेक्सिकोमधील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. मेक्सिको येथील ग्वाडालाजारा येथे दक्षिण कोरियाच्या संघाच्या सामन्यापूर्वी लाईव्ह रिपोर्टिंग करत असलेल्या एका दक्षिण कोरियन टीव्ही पत्रकाराच्या गालावर एका महिला चाहत्याने अचानक चुंबन घेतल्याचे दिसत आहे. लाइव्ह कॅमेऱ्यासमोर घडलेल्या या घटनेचा व्हिडिओ काही तासांतच लाखो लोकांपर्यंत पोहोचला.

Web Title: Fifa world cup 2026 messi ronaldo argentina big matches 17 june know timings

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Published On: Jun 16, 2026 | 04:38 PM

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