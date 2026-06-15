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मैक्सिकन तरुणीच्या KISS ने बदललं नशीब! FIFA World Cup मध्ये कोरियन पत्रकार झाला इंटरनेट सेन्सेशन, Video Viral

Updated On: Jun 15, 2026 | 03:35 PM IST
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सारांश

Mexican Woman Kissed Korean Journalist Video Viral: फिफा विश्वचषकादरम्यान, एका मेक्सिकन तरुणीने एका कोरियन पत्रकाराला किस केल. यानंतर हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

photo- social media
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विस्तार
  • KISS ने बदललं नशीब
  • कोरियन पत्रकार झाला इंटरनेट सेन्सेशन
  • Video Viral
फिफा विश्वचषक २०२६ (FIFA World Cup 2026) स्पर्धा सध्या रोमांचक सामन्यांमुळे चर्चेत असली तरी मैदानाबाहेरील एका अनपेक्षित घटनेने जगभरातील फुटबॉल चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मेक्सिकोमधील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. मेक्सिको येथील ग्वाडालाजारा येथे दक्षिण कोरियाच्या संघाच्या सामन्यापूर्वी लाईव्ह रिपोर्टिंग करत असलेल्या एका दक्षिण कोरियन टीव्ही पत्रकाराच्या गालावर एका महिला चाहत्याने अचानक चुंबन घेतल्याचे दिसत आहे. लाइव्ह कॅमेऱ्यासमोर घडलेल्या या घटनेचा व्हिडिओ काही तासांतच लाखो लोकांपर्यंत पोहोचला.

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मेक्सिनकन तरुणीने पत्रकाराला केले किस

विश्वचषक सोहळ्यात मग्न असलेल्या, खचाखच भरलेल्या फॅन झोनमध्ये एक दक्षिण कोरियन पत्रकार थेट प्रेक्षकांशी बोलत असताना ही घटना घडली. पत्रकार आपल्या संघाच्या पहिल्या सामन्यापूर्वी मैदानाबाहेरून थेट प्रक्षेपण करत होता. यावेळी अचानक एक महिला चाहती त्याच्याजवळ आली. तिने पत्रकाराचा हात धरला, त्याला मिठी मारली आणि गालावर किस केला. या संपूर्ण घटनेमुळे पत्रकार काही क्षणांसाठी आश्चर्यचकित झाला. मात्र त्याने परिस्थिती अतिशय शांतपणे हाताळली आणि हसत “ग्रासियास” म्हणजेच “धन्यवाद” असे उत्तर दिले. त्याची ही प्रतिक्रिया अनेकांना आवडली. दरम्यान, या व्हायरल घटनेमुळे संबंधित पत्रकार एका रात्रीत सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बनला. विश्वचषकातील फुटबॉलच्या थरारासोबतच हा प्रसंगही स्पर्धेतील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या क्षणांपैकी एक ठरला आहे.

पत्रकारालाही बसला धक्का

या अनपेक्षित आणि गमतीशीर वळणामुळे पत्रकार पूर्णपणे चकित झाला. तो काही क्षण थांबला, पण लगेचच सावरला आणि त्याच्या चेहऱ्यावर एक मोठे हास्य उमटले. विशेष म्हणजे, हा अचानक आलेला व्यत्यय असूनही, पत्रकार शांत राहिला आणि त्याने अत्यंत व्यावसायिकपणे आपले थेट प्रक्षेपण सुरू ठेवले.

या व्हिडिओवर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. अनेकांनी हा प्रसंग विश्वचषकाच्या उत्साहपूर्ण वातावरणाचा भाग असल्याचे म्हटले, तर काहींनी वैयक्तिक मर्यादेचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘जर एखाद्या पुरुषाने महिला पत्रकारासोबत असे केले असते तर प्रतिक्रिया वेगळी असती का?’ असा प्रश्नही अनेकांनी उपस्थित केला. दुसऱ्या एका वापरकर्त्यानेही असेच मत व्यक्त केले, ‘जर परिस्थिती उलट असती, तर आतापर्यंत लैंगिक अत्याचाराचे आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले असते.’

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Web Title: Mexican fan kisses korean journalist fifa world cup 2026 viral video guadalajara

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Published On: Jun 15, 2026 | 03:35 PM

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