मैक्सिकन तरुणीच्या KISS ने बदललं नशीब! FIFA World Cup मध्ये कोरियन पत्रकार झाला इंटरनेट सेन्सेशन, Video Viral

विजयही भारताचा, विक्रमही IND vs PAK सामन्याचाच; एड्जबॅस्टन निळ्या रंगात न्हालं! महिला विश्वचषकात सर्वाधिक प्रेक्षकांची नोंद
विश्वचषक सोहळ्यात मग्न असलेल्या, खचाखच भरलेल्या फॅन झोनमध्ये एक दक्षिण कोरियन पत्रकार थेट प्रेक्षकांशी बोलत असताना ही घटना घडली. पत्रकार आपल्या संघाच्या पहिल्या सामन्यापूर्वी मैदानाबाहेरून थेट प्रक्षेपण करत होता. यावेळी अचानक एक महिला चाहती त्याच्याजवळ आली. तिने पत्रकाराचा हात धरला, त्याला मिठी मारली आणि गालावर किस केला. या संपूर्ण घटनेमुळे पत्रकार काही क्षणांसाठी आश्चर्यचकित झाला. मात्र त्याने परिस्थिती अतिशय शांतपणे हाताळली आणि हसत “ग्रासियास” म्हणजेच “धन्यवाद” असे उत्तर दिले. त्याची ही प्रतिक्रिया अनेकांना आवडली. दरम्यान, या व्हायरल घटनेमुळे संबंधित पत्रकार एका रात्रीत सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बनला. विश्वचषकातील फुटबॉलच्या थरारासोबतच हा प्रसंगही स्पर्धेतील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या क्षणांपैकी एक ठरला आहे.
Dünya Kupası için Meksika’da canlı yayına bağlanan Güney Kore muhabiri, Meksikalı bir kız tarafından öpülünce kısa sürede viral oldu. pic.twitter.com/HWhVlK6yp2 — Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) June 11, 2026
या अनपेक्षित आणि गमतीशीर वळणामुळे पत्रकार पूर्णपणे चकित झाला. तो काही क्षण थांबला, पण लगेचच सावरला आणि त्याच्या चेहऱ्यावर एक मोठे हास्य उमटले. विशेष म्हणजे, हा अचानक आलेला व्यत्यय असूनही, पत्रकार शांत राहिला आणि त्याने अत्यंत व्यावसायिकपणे आपले थेट प्रक्षेपण सुरू ठेवले.
या व्हिडिओवर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. अनेकांनी हा प्रसंग विश्वचषकाच्या उत्साहपूर्ण वातावरणाचा भाग असल्याचे म्हटले, तर काहींनी वैयक्तिक मर्यादेचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘जर एखाद्या पुरुषाने महिला पत्रकारासोबत असे केले असते तर प्रतिक्रिया वेगळी असती का?’ असा प्रश्नही अनेकांनी उपस्थित केला. दुसऱ्या एका वापरकर्त्यानेही असेच मत व्यक्त केले, ‘जर परिस्थिती उलट असती, तर आतापर्यंत लैंगिक अत्याचाराचे आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले असते.’
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