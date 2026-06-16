Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Fifa World Cup 2026 Group G Iran Vs New Zealand Football Match Result

FIFA World Cup 2026: भयंकर वाद, हुटिंग आणि तणावादरम्यान इराणने अमेरिकेत खेळला पहिला सामना, High Voltage ड्रामा

Updated On: Jun 16, 2026 | 11:32 AM IST
जाहिरात
सारांश

इराणने फिफा विश्वचषक २०२६ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध आपला पहिला सामना खेळला. दोन्ही संघांमधील सामना २-२ असा बरोबरीत सुटला. ईराण - अमेरिकेतील युद्धाची परिस्थिती पाहता याकडे सर्वांचे लक्ष होते

इराण विरूद्ध न्यूझीलंड पहिला सामना कसा रंगला (फोटो सौजन्य - X.com)

इराण विरूद्ध न्यूझीलंड पहिला सामना कसा रंगला (फोटो सौजन्य - X.com)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अमेरिकेत इराणने खेळली पहिली फुटबॉल मॅच 
  • न्यूझीलंडविरूद्ध खेळला पहिला सामना 
  • दोन्ही संघांचा नक्की स्कोअर काय 
तीव्र तणाव आणि व्यापक वादाच्या पार्श्वभूमीवर, इराणने न्यूझीलंडविरुद्ध २-२ अशा रोमांचक बरोबरीने आपल्या फिफा विश्वचषक मोहिमेला सुरुवात केली. सोफी स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात इराणने दोनदा पिछाडीवर पडल्यानंतर पुनरागमन केले. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू झाल्यापासून इराणचे विश्वचषक चक्र अशांत राहिले आहे. गट फेरीचे सामने अमेरिकेबाहेर हलवण्याची इराणची मागणी फिफाने फेटाळल्यानंतर अखेरीस इराणने या स्पर्धेत खेळण्याचा निर्णय घेतला. सुरक्षेच्या कारणास्तव, इराणी संघाने आपला सराव तळ ॲरिझोनाहून तिजुआना येथे हलवला आणि सामन्याच्या केवळ एक दिवस आधी ते अमेरिकेत दाखल झाले.

FIFA World Cup 2026: अप्रतिम गोल, पण जल्लोष नाही! अयारीने जिंकली चाहत्यांची मनं; स्वीडनचा ट्युनिशियावर 5-1 ने विजय

स्टेडियमबाहेर निदर्शने

लॉस एंजेलिस स्टेडियमवर मोठ्या संख्येने परदेशस्थ इराणी चाहते जमले होते. सामन्यापूर्वीचे वातावरण भावनिक आणि तणावपूर्ण होते. राष्ट्रगीत सुरू असताना, अनेक चाहत्यांनी सरकारविरोधात निषेध म्हणून पाठ फिरवली आणि घोषणाबाजी केली, तर शेकडो इराणी-अमेरिकन लोकांनी स्टेडियमबाहेर निदर्शने केली.

न्यूझीलंडची आश्चर्यकारक कामगिरी

फिफा क्रमवारीत २० व्या क्रमांकावर असलेल्या इराणविरुद्ध, ८५ व्या क्रमांकावर असलेल्या न्यूझीलंडने अपेक्षेपेक्षा खूपच चांगली कामगिरी केली. सामन्याच्या सातव्या मिनिटाला, न्यूझीलंडचा कर्णधार ख्रिस वूडच्या पासवर एलिजा जस्टने एका अप्रतिम व्हॉलीने गोल करून चाहत्यांना चकित केले. त्यानंतर इराणने जोरदार पुनरागमन केले आणि ३२ व्या मिनिटाला, रामिन रझाईयानने बॉक्सच्या उजव्या बाजूने एक अप्रतिम गोल करून सामना १-१ असा बरोबरीत आणला.

चित्तथरारक दुसरा हाफ

दुसऱ्या हाफमध्येही तीच परिस्थिती कायम राहिली. ५४ व्या मिनिटाला, एलिजा जस्टने पुन्हा एकदा कर्णधार ख्रिस वूडकडून पास घेऊन गर्दीतून चेंडू जाळ्यात टाकला आणि न्यूझीलंडला २-१ अशी आघाडी मिळवून दिली. पण इराणने हार मानली नाही. ६४ व्या मिनिटाला, मोहम्मद मोहेब्बीने रामिन रझाईयानच्या अचूक लांब पासवर गोल करून सामना २-२ असा बरोबरीत आणला. अंतिम शिट्टी वाजल्यानंतर, दोन्ही संघांतील खेळाडूंनी खिलाडूवृत्ती दाखवत एकमेकांना मिठी मारली, तर इराणी खेळाडूंनी त्यांच्या हजारो चाहत्यांचे आभार मानण्यासाठी मैदानाला प्रदक्षिणा घातली.

FIFA World Cup 2026: स्कॉटलंडचा 36 वर्षांचा दुष्काळ संपला; जॉन मॅकगिनचा गोल ठरला गेमचेंजर

गटातील गुणतालिका आणि पुढील वाटचाल

या ड्रॉमुळे, गटातील सर्व चार संघ (इराण, न्यूझीलंड, बेल्जियम आणि इजिप्त) गुणांमध्ये बरोबरीत आहेत, कारण सोमवारी झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात बेल्जियम आणि इजिप्त यांच्यातही सामना बरोबरीत सुटला होता. आपला सातवा विश्वचषक खेळणारा इराण आता २१ जून रोजी बेल्जियमचा सामना करेल, तर इजिप्त त्याच दिवशी न्यूझीलंडचा सामना करेल.

Web Title: Fifa world cup 2026 group g iran vs new zealand football match result

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 16, 2026 | 11:32 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

FIFA World Cup 2026: अप्रतिम गोल, पण जल्लोष नाही! अयारीने जिंकली चाहत्यांची मनं; स्वीडनचा ट्युनिशियावर 5-1 ने विजय
1

FIFA World Cup 2026: अप्रतिम गोल, पण जल्लोष नाही! अयारीने जिंकली चाहत्यांची मनं; स्वीडनचा ट्युनिशियावर 5-1 ने विजय

मैक्सिकन तरुणीच्या KISS ने बदललं नशीब! FIFA World Cup मध्ये कोरियन पत्रकार झाला इंटरनेट सेन्सेशन, Video Viral
2

मैक्सिकन तरुणीच्या KISS ने बदललं नशीब! FIFA World Cup मध्ये कोरियन पत्रकार झाला इंटरनेट सेन्सेशन, Video Viral

Video Viral: मॅचनंतर स्टेडियमची स्वच्छता, FIFA World Cup मध्ये जपानच्या चाहत्यांनी जिंकलं मन, जगभरात कौतुक
3

Video Viral: मॅचनंतर स्टेडियमची स्वच्छता, FIFA World Cup मध्ये जपानच्या चाहत्यांनी जिंकलं मन, जगभरात कौतुक

‘बॉयफ्रेंड ड्युटी’मुळे ट्रुडो ट्रोल! FIFA स्पर्धेत अमेरिकन संघाची मॅच पाहणं पडलं महागात; कॅनेडियन चाहत्यांमध्ये तीव्र संताप
4

‘बॉयफ्रेंड ड्युटी’मुळे ट्रुडो ट्रोल! FIFA स्पर्धेत अमेरिकन संघाची मॅच पाहणं पडलं महागात; कॅनेडियन चाहत्यांमध्ये तीव्र संताप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
FIFA World Cup 2026: भयंकर वाद, हुटिंग आणि तणावादरम्यान इराणने अमेरिकेत खेळला पहिला सामना, High Voltage ड्रामा

FIFA World Cup 2026: भयंकर वाद, हुटिंग आणि तणावादरम्यान इराणने अमेरिकेत खेळला पहिला सामना, High Voltage ड्रामा

Jun 16, 2026 | 11:32 AM
चिपळूणमध्ये धक्कादायक प्रकार! शाळेच्या पहिल्याच दिवशी स्वागताऐवजी कष्ट; विद्यार्थिनींना उचलावी लागली लोखंडी कपाटे

चिपळूणमध्ये धक्कादायक प्रकार! शाळेच्या पहिल्याच दिवशी स्वागताऐवजी कष्ट; विद्यार्थिनींना उचलावी लागली लोखंडी कपाटे

Jun 16, 2026 | 11:29 AM
नव्या Honor स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप! 8,560mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… रंग पर्याय पाहून व्हाल थक्क

नव्या Honor स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप! 8,560mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… रंग पर्याय पाहून व्हाल थक्क

Jun 16, 2026 | 11:25 AM
Mumbai News: नालेसफाई अपूर्णच; मद्यपींना जुंपले? पालिकेच्या एस विभागातील काही ठिकाणी दारुड्यांच्या भरवशावर

Mumbai News: नालेसफाई अपूर्णच; मद्यपींना जुंपले? पालिकेच्या एस विभागातील काही ठिकाणी दारुड्यांच्या भरवशावर

Jun 16, 2026 | 11:20 AM
कोल्हापूर-सातारा गॅझेटमुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील 42 लाख मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ : मनोज जरांगे-पाटील

कोल्हापूर-सातारा गॅझेटमुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील 42 लाख मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ : मनोज जरांगे-पाटील

Jun 16, 2026 | 11:16 AM
Farah Khan On Akshay Kumar : ‘याने माझे पैसे खाल्ले…’; फराह खानच्या विधानामुळे अक्षय कुमार पुन्हा चर्चेत, व्हिडिओ व्हायरल

Farah Khan On Akshay Kumar : ‘याने माझे पैसे खाल्ले…’; फराह खानच्या विधानामुळे अक्षय कुमार पुन्हा चर्चेत, व्हिडिओ व्हायरल

Jun 16, 2026 | 11:14 AM
Maharashtra politics : नाशिकमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विधान परिषद निवडणुकीपूर्वी भाजपाचा व्हीप जारी; ५२ नगरसेवक सहलीसाठी रवाना

Maharashtra politics : नाशिकमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विधान परिषद निवडणुकीपूर्वी भाजपाचा व्हीप जारी; ५२ नगरसेवक सहलीसाठी रवाना

Jun 16, 2026 | 11:11 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा