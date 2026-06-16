FIFA World Cup 2026: भयंकर वाद, हुटिंग आणि तणावादरम्यान इराणने अमेरिकेत खेळला पहिला सामना, High Voltage ड्रामा

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स्टेडियमबाहेर निदर्शने
लॉस एंजेलिस स्टेडियमवर मोठ्या संख्येने परदेशस्थ इराणी चाहते जमले होते. सामन्यापूर्वीचे वातावरण भावनिक आणि तणावपूर्ण होते. राष्ट्रगीत सुरू असताना, अनेक चाहत्यांनी सरकारविरोधात निषेध म्हणून पाठ फिरवली आणि घोषणाबाजी केली, तर शेकडो इराणी-अमेरिकन लोकांनी स्टेडियमबाहेर निदर्शने केली.
न्यूझीलंडची आश्चर्यकारक कामगिरी
फिफा क्रमवारीत २० व्या क्रमांकावर असलेल्या इराणविरुद्ध, ८५ व्या क्रमांकावर असलेल्या न्यूझीलंडने अपेक्षेपेक्षा खूपच चांगली कामगिरी केली. सामन्याच्या सातव्या मिनिटाला, न्यूझीलंडचा कर्णधार ख्रिस वूडच्या पासवर एलिजा जस्टने एका अप्रतिम व्हॉलीने गोल करून चाहत्यांना चकित केले. त्यानंतर इराणने जोरदार पुनरागमन केले आणि ३२ व्या मिनिटाला, रामिन रझाईयानने बॉक्सच्या उजव्या बाजूने एक अप्रतिम गोल करून सामना १-१ असा बरोबरीत आणला.
चित्तथरारक दुसरा हाफ
दुसऱ्या हाफमध्येही तीच परिस्थिती कायम राहिली. ५४ व्या मिनिटाला, एलिजा जस्टने पुन्हा एकदा कर्णधार ख्रिस वूडकडून पास घेऊन गर्दीतून चेंडू जाळ्यात टाकला आणि न्यूझीलंडला २-१ अशी आघाडी मिळवून दिली. पण इराणने हार मानली नाही. ६४ व्या मिनिटाला, मोहम्मद मोहेब्बीने रामिन रझाईयानच्या अचूक लांब पासवर गोल करून सामना २-२ असा बरोबरीत आणला. अंतिम शिट्टी वाजल्यानंतर, दोन्ही संघांतील खेळाडूंनी खिलाडूवृत्ती दाखवत एकमेकांना मिठी मारली, तर इराणी खेळाडूंनी त्यांच्या हजारो चाहत्यांचे आभार मानण्यासाठी मैदानाला प्रदक्षिणा घातली.
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गटातील गुणतालिका आणि पुढील वाटचाल
या ड्रॉमुळे, गटातील सर्व चार संघ (इराण, न्यूझीलंड, बेल्जियम आणि इजिप्त) गुणांमध्ये बरोबरीत आहेत, कारण सोमवारी झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात बेल्जियम आणि इजिप्त यांच्यातही सामना बरोबरीत सुटला होता. आपला सातवा विश्वचषक खेळणारा इराण आता २१ जून रोजी बेल्जियमचा सामना करेल, तर इजिप्त त्याच दिवशी न्यूझीलंडचा सामना करेल.