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ICC T20 Rankings मध्ये मोठा बदल,अभिषेक शर्माला मागे टाकत हा’ खेळाडू बनला जगातील नंबर-१ टी-20 फलंदाज

Updated On: Jul 01, 2026 | 04:10 PM IST
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सारांश

ishan Kishan Become no 1 batsman in icc t 20 rankings: टीम इंडियाचा धडाकेबाज फलंदाज ईशान किशन आयसीसी टी-२० क्रमवारीत अव्वल स्थानी पोहोचला आहे. अभिषेक शर्मा आता क्रमवारीत खाली घसरला आहे. भारत विरुद्ध इंग्लंड मालिका सुरू होण्यापूर्वी आयसीसीने टी-२० क्रमवारी जाहीर केली आहे.

ICC T20 Rankings मध्ये मोठा बदल,अभिषेक शर्माला मागे टाकत हा’ खेळाडू बनला जगातील नंबर-१ टी-20 फलंदाज
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विस्तार
  • ईशान किशन जगातील नंबर-1 टी-20 फलंदाज
  • अभिषेक शर्माकडून हिरावले अव्वल स्थान
  • काही दिवसांत क्रमवारी पुन्हा बदलेल
आयसीसी क्रमवारीत (ICC T-20 Rankings)आणखी एक मोठा बदल झाला आहे. ईशान किशनने अभिषेक शर्माला मागे टाकत जगातील अव्वल टी२० फलंदाज बनण्याचा मान मिळवला आहे. मात्र, काळा पर्यंत अव्वल स्थानी असलेल्या अभिषेक शर्मा आता दुसऱ्या क्रमांकावर घसरला आहे. भारतीय संघातून वगळण्यात आलेल्या भारताचा माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादवलाही मोठा धक्का बसला आहे. तो आता टॉप- १० मधून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर आहे. भारत विरुद्ध इंग्लंड मालिकेदरम्यान यात पुन्हा बदल होण्याची शक्यता आहे.

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ईशान किशन पहिल्यांदाच आयसीसी क्रमवारीत अव्वल

भारत विरुद्ध इंग्लंड टी-२० मालिका सुरु होण्यापूर्वीच, आयसीसीने आपली नवीन आणि अद्ययावत क्रमवारी जाहीर केली आहे. भारताचा इशान किशन आता पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. त्याचे रेटिंग ८७६ वर पोहोचले असून, ही त्याची आतापर्यंतची सर्वोच्च क्रमवारी आहे. तो पहिल्यांदाच क्रमवारीत अव्वल स्थानी पोहोचला आहे. यापूर्वी तो दुसऱ्या स्थानावर होता, आता त्याने एक स्थान वर झेप घेतली आहे.

अभिषेक- ईशानच्या रेटिंगमध्ये कमी फरक

दरम्यान, अभिषेक शर्मा एका स्थानाने घसरून पहिल्या स्थानावरून दुसऱ्या स्थानावर आला आहे. त्याचे रेटिंग ८६९ पर्यंत खाली आले आहे. परंतु, ईशान आणि अभिषेक यांच्या रँकिंग आणि रेटिंगमध्ये फारसा फरक नाही, त्यामुळे पाच सामन्यांच्या इंग्लंड टी२० मालिकेत हे दोन्ही फलंदाज सहभागी झाल्यावर यात पुन्हा बदल होऊ शकतो.

सूर्यकुमार यादव संघाबाहेर, क्रमवारीमध्ये नुकसान

भारतीय संघातून वगळण्यात आलेला सूर्यकुमार यादव एका स्थानाने घसरला आहे. तो पूर्वी सातव्या क्रमांकावर होता, पण आता आठव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. भारतीय संघाने सूर्याशिवाय दोन सामने खेळल्यामुळे त्याचे रेटिंग घसरले आहे. याचा फायदा जॉस बटलरला झाला असून, तो सातव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. जॉस बटलरचे रेटिंग ७१६ आहे, तर सूर्याचे ७०८ आहे. टी२० क्रमवारीत अव्वल १० मधील उर्वरित खेळाडूंचे स्थान कायम आहे.

येत्या काही दिवसांत क्रमवारी पुन्हा बदलेल

आता भारत आणि इंग्लंड यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिकेला आज सुरूवात होणार आहे. या मालिकेदरम्यान भारतीय आणि इंग्लिश खेळाडूंच्या कामगिरीवर पुन्हा एकदा त्यांची क्रमवारी अवलंबून असेल, जी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.

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Web Title: Icc t20 rankings ishan kishan world no 1 abhishek sharma second suryakumar yadav drop

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Published On: Jul 01, 2026 | 04:10 PM

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