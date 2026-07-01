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AUS W vs WI W: ऑस्ट्रेलियाची फायनलमध्ये दणदणीत एन्ट्री; वेस्ट इंडिजचा 8 विकेट्सनी धुव्वा, सातव्या किताबापासून फक्त एक पाऊल दूर

Updated On: Jul 01, 2026 | 01:50 PM IST
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सारांश

Aus W Beat WI W women's t 20 world cup 2026 semifinal: महिला विश्वचषक स्पर्धेतील सेमिफायनल सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने वेस्ट इंडिजचा ८ विकेट्सने धुव्वा उडवला. यासह कांगारुंनी फायनलमध्ये दिमाखात एन्ट्री केली आहे.

AUS W vs WI W: ऑस्ट्रेलियाची फायनलमध्ये दणदणीत एन्ट्री; वेस्ट इंडिजचा 8 विकेट्सनी धुव्वा, सातव्या किताबापासून फक्त एक पाऊल दूर
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विस्तार
  • ऑस्ट्रेलियाची फायनलमध्ये दणदणीत एन्ट्री
  • वेस्ट इंडिजचा 8 विकेट्सनी धुव्वा
  • सातव्या किताबापासून फक्त एक पाऊल दूर
महिला टी२० विश्वचषक २०२६ (Womens t 20 world Cup 2026) आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. ऑस्ट्रेलियाने स्पर्धेच्या पहिल्या सेमिफायनल सामन्यात वेस्ट इंडिजचा ८ विकेट्सने धुव्वा उडवला. या विजयासह त्यांनी फायनलमध्ये धडक मारली आहे. प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजने ऑस्ट्रेलियासमोर १२६ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. प्रत्युत्तरात, ऑस्ट्रेलियाने केवळ १३ षटकांत दोन विकेट्स गमावून लक्ष्य गाठले. सलामीवीर बेथ मूनीने ३६ चेंडूंमध्ये नाबाद ६१ धावा करून शानदार फलंदाजी केली आणि संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. वेस्ट इंडिजकडून हेली मॅथ्यूज आणि शिनेल हेन्री यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतला. ऑस्ट्रेलिया आता, ५ जुलै रोजी होणाऱ्या फायनलमध्ये दुसऱ्या सेमिफायनल सामन्याच्या विजेत्या संघाशी भिडेल. ऑस्ट्रेलियाकडे ७ व्यांदा विजेतेपद जिंकण्याची संधी आहे.

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वेस्ट इंडीजची फायनलची संधी हुकली

पहिल्या सेमिफायनल सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. वेस्ट इंडिजची कर्णधार हेली मॅथ्यूज आणि कियाना जोसेफ यांनी संघासाठी डावाची सुरुवात केली, तर ऑस्ट्रेलियाकडून लुसी हॅमिल्टनने नव्या चेंडूने गोलंदाजीची सूत्रे हाती घेतली. पॉवरप्लेच्या पहिल्या सहा षटकांमध्ये वेस्ट इंडिज संघाने एकही विकेट न गमावता ३५ धावा केल्या. यानंतर, जॉर्जिया वेअरहॅमने आपल्या पहिल्याच चेंडूवर कर्णधार हेली मॅथ्यूजला बाद केले. मॅथ्यूज २८ चेंडूंमध्ये ३० धावा करून बाद झाली. तिने पाच चौकार मारून डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला होता, पण स्वीप शॉट मारण्याच्या प्रयत्नात बोल्ड झाली. नवव्या षटकात सोफी मोलिनेक्सने वेस्ट इंडिजला आणखी एक धक्का दिला. तिने कियाना जोसेफला ॲशले गार्डनरकरवी झेलबाद केले. आपल्या डावाच्या सुरुवातीपासूनच संघर्ष करणाऱ्या जोसेफला २२ चेंडूंमध्ये १६ धावा करून बाद करण्यात आले. यानंतर टेलरही बाद झाली. अॅशले गार्डनरने ११व्या षटकात दोन विकेट्स घेतले. ४७ धावांवर पहिली विकेट गमावल्यानंतर वेस्ट इंडिजला २० षटकांत केवळ १२५ धावाच करता आल्या. ऑस्ट्रेलियाकडून सोफी मोलिन्यू, ॲशले गार्डनर आणि जॉर्जिया वेअरहॅम यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतले, तर ॲनाबेल सदरलँडने एक विकेट घेतला.

ऑस्ट्रेलियाची फायनमध्ये एन्ट्री

ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्या डावाच्या सुरुवातीलाच पहिला धक्का बसला. जॉर्जिया बॉल ११ चेंडूंमध्ये १६ धावा करून बाद झाली. त्यानंतर वेस्ट इंडिजने आणखी एक महत्त्वपूर्ण यश मिळवले. फोबी लिचफिल्डदेखील मोठी खेळी करण्यात अपयशी ठरली आणि पाच चेंडूंमध्ये चार धावा करून हेली मॅथ्यूजच्या गोलंदाजीवर बाद झाली. दुसरी विकेट पडेपर्यंत ऑस्ट्रेलियाने ४.४ षटकांत ४३ धावा केल्या होत्या. मात्र, सुरुवातीला दोन विकेट गमावूनही ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांनी धावगती कमी होऊ दिली नाही. पॉवरप्लेच्या अखेरीस, त्यांनी सहा षटकांत दोन विकेट गमावून ६३ धावा केल्या होत्या. बेथ मुनीने हेली मॅथ्यूजच्या गोलंदाजीवर पुल शॉट खेळून आपले अर्धशतक पूर्ण केले. स्पर्धेतील हे तिचे दुसरे अर्धशतक होते. यापूर्वी तिने नेदरलँड्सविरुद्ध अर्धशतक झळकावले होते.

पहिल्या सेमिफायनल सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने वेस्ट इंडिजचा ८ विकेट्सने पराभव करुन अंतिम सामन्यात आपले स्थान निश्चित केले. लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांनी दमदार कामगिरी करत सहज विजय मिळवला. अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा सामना दुसऱ्या सेमिफायनल सामन्याच्या विजेत्याशी होईल.

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Web Title: Aus w vs wi w australia reach womens t20 world cup 2026 final

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Published On: Jul 01, 2026 | 01:50 PM

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