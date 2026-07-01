AUS W vs WI W: ऑस्ट्रेलियाची फायनलमध्ये दणदणीत एन्ट्री; वेस्ट इंडिजचा 8 विकेट्सनी धुव्वा, सातव्या किताबापासून फक्त एक पाऊल दूर

अभिमानास्पद ! भारतीय जवानांनी वर्ल्ड रोइंग कपमध्ये रचला इतिहास; लक्ष्य–उज्ज्वल जोडीने जिंकले पहिले Gold Medal
पहिल्या सेमिफायनल सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. वेस्ट इंडिजची कर्णधार हेली मॅथ्यूज आणि कियाना जोसेफ यांनी संघासाठी डावाची सुरुवात केली, तर ऑस्ट्रेलियाकडून लुसी हॅमिल्टनने नव्या चेंडूने गोलंदाजीची सूत्रे हाती घेतली. पॉवरप्लेच्या पहिल्या सहा षटकांमध्ये वेस्ट इंडिज संघाने एकही विकेट न गमावता ३५ धावा केल्या. यानंतर, जॉर्जिया वेअरहॅमने आपल्या पहिल्याच चेंडूवर कर्णधार हेली मॅथ्यूजला बाद केले. मॅथ्यूज २८ चेंडूंमध्ये ३० धावा करून बाद झाली. तिने पाच चौकार मारून डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला होता, पण स्वीप शॉट मारण्याच्या प्रयत्नात बोल्ड झाली. नवव्या षटकात सोफी मोलिनेक्सने वेस्ट इंडिजला आणखी एक धक्का दिला. तिने कियाना जोसेफला ॲशले गार्डनरकरवी झेलबाद केले. आपल्या डावाच्या सुरुवातीपासूनच संघर्ष करणाऱ्या जोसेफला २२ चेंडूंमध्ये १६ धावा करून बाद करण्यात आले. यानंतर टेलरही बाद झाली. अॅशले गार्डनरने ११व्या षटकात दोन विकेट्स घेतले. ४७ धावांवर पहिली विकेट गमावल्यानंतर वेस्ट इंडिजला २० षटकांत केवळ १२५ धावाच करता आल्या. ऑस्ट्रेलियाकडून सोफी मोलिन्यू, ॲशले गार्डनर आणि जॉर्जिया वेअरहॅम यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतले, तर ॲनाबेल सदरलँडने एक विकेट घेतला.
ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्या डावाच्या सुरुवातीलाच पहिला धक्का बसला. जॉर्जिया बॉल ११ चेंडूंमध्ये १६ धावा करून बाद झाली. त्यानंतर वेस्ट इंडिजने आणखी एक महत्त्वपूर्ण यश मिळवले. फोबी लिचफिल्डदेखील मोठी खेळी करण्यात अपयशी ठरली आणि पाच चेंडूंमध्ये चार धावा करून हेली मॅथ्यूजच्या गोलंदाजीवर बाद झाली. दुसरी विकेट पडेपर्यंत ऑस्ट्रेलियाने ४.४ षटकांत ४३ धावा केल्या होत्या. मात्र, सुरुवातीला दोन विकेट गमावूनही ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांनी धावगती कमी होऊ दिली नाही. पॉवरप्लेच्या अखेरीस, त्यांनी सहा षटकांत दोन विकेट गमावून ६३ धावा केल्या होत्या. बेथ मुनीने हेली मॅथ्यूजच्या गोलंदाजीवर पुल शॉट खेळून आपले अर्धशतक पूर्ण केले. स्पर्धेतील हे तिचे दुसरे अर्धशतक होते. यापूर्वी तिने नेदरलँड्सविरुद्ध अर्धशतक झळकावले होते.
पहिल्या सेमिफायनल सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने वेस्ट इंडिजचा ८ विकेट्सने पराभव करुन अंतिम सामन्यात आपले स्थान निश्चित केले. लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांनी दमदार कामगिरी करत सहज विजय मिळवला. अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा सामना दुसऱ्या सेमिफायनल सामन्याच्या विजेत्याशी होईल.
IND vs IRE: टीम इंडियाला रडवणारा गोलंदाज नोकरीच्या शोधात; जय मुंद्राचे LinkedIn प्रोफाइल चर्चेत