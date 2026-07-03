‘सुदर्शन’ चक्राने Sri Lanka उद्ध्वस्त! India A संघाकडून Sai Sudharshan चे खणखणीत शतक

साई सुदर्शनचे शानदार शतक
देवदत्त पडीकलची आक्रमक फलंदाजी
श्रीलंका अ विरुद्ध भारत अ संघात सुरू आहे कसोटी सामना
India A Vs Sri Lanka A Live: सध्या श्रीलंका अ आणि भारत अ या दोन संघांमध्ये दुसरा कसोटी सामना सुरू झाला आहे. या सामन्यात भारताकडून साई सुदर्शन आणि देवदत्त पडीकलने शानदार खेळी केली आहे. भारताने २४७ रन्स केल्या आहेत. या सामन्यात श्रीलंका अ संघाविरुद्ध साई सुदर्शनने शानदार शतक ठोकले आहे. ही एक अनौपचारिक कसोटी सामना असला तरी साई सुदर्शनने आपला क्लास दाखवला आहे. भारत अ संघाचे नेतृत्व ध्रुव जुरेल करत आहे.
श्रीलंका अ आणि भारत अ यांच्यात सध्या दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळवली जात आहे. ध्रुव जुरेल भारत अ संघाचे नेतृत्व करत आहे. पहिला सामना अनिर्णित राहिला होता. त्यामुळे दुसरा सामना जिंकून आघाडी घेण्याचा प्रयत्न दोन्ही संघांचा असणार आहे. भारताने प्रथम गोलंदाजी केली. श्रीलंका संघाला ३६६ रन्सवर बहरताने रोखले होते.
त्यानंतर खेळण्यासाठी आलेल्या भारताने आता मजबूत स्थिती प्राप्त केली आहे. साई सुदर्शनने शानदार खणखणीत शतक ठोकले आहे. त्याच्या शतकी खेळीमुळे भारताने चांगली मजल मारली. त्यानंतर खेळण्यासाठी आलेल्या देवदत्त पडीकलने देखील मोठी खेळी केली. साई सुदर्शन आणि देवदत्त पडीकल अद्याप नॉट आउट खेळत आहेत.
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भारत अ संघाने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये गूरनूर ब्रारने शानदार कामगिरी केली आहे. श्रीलंका अ संघाने प्रथम फलंदाजी करताना 366 रन्स केल्या. ज्यामध्ये टीम इंडियाने भेदक आणि अचूक गोलंदाजी केली आहे. गूरनूर ब्रारने अफलातून गोलंदाजी केली आहे. याने एकूण 4 विकेट्स घेतल्या.
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भारत अ संघाचे नेतृत्व धुरव जुरेल करत आहे. त्याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. पहिल्या दिवहसी श्रीलंका अ संघाने 5 विकेट्समध्ये 288 रन्स केल्या. दुसऱ्या दिवशी भारतीय गोलंदाजांसामोर श्रीलंका अ ला रोखण्याचे आव्हान होते. यामध्ये गूरनूर ब्रारने शानदार कामगिरी केली आहे. त्याने एकूण 77 रन्स देत महत्वाच्या 4 विकेट्स पटकावल्या. गूरनूर ब्रारने शानदार गोलंदाजी केली आहे. त्याने 77 रन्समध्ये 4 विकेट्स पटकावल्या. त्यासोबत सारांश जैनने देखील शानदार गोलंदाजी केली आहे. ऑफ स्पिनरने 4 विकेट्स पटकावल्या. वेगवान गोलंदाज यश ठाकूरने 2 महत्वाच्या विकेट्स घेतल्या.