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नुसता राडा! ‘द वॉल’चा मुलगा गाजवतोय मैदान; Samit Dravid च्या फलंदाजीचा Video Viral

Updated On: Jul 03, 2026 | 02:01 PM IST
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सारांश

राहुल द्रविडचा मुलगा सध्या महाराजा ट्रॉफीमध्ये कल्याणी बंगळुरू ब्लास्टर्स संघाकडून खेळत आहे. त्याने हुबळी टायगर्सविरुद्ध खेळताना शानदार फलंदाजी केली आहे.

नुसता राडा! 'द वॉल'चा मुलगा गाजवतोय मैदान; Samit Dravid च्या फलंदाजीचा Video Viral

समित द्रविडची आक्रमक खेळी (फोटो-- ट्विटर)

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विस्तार

राहुल द्रविडच्या मुलाची शानदार खेळी
समित द्रविडने केल्या आक्रमक 32 रन्स 
आपल्या खेळीत लगावले 6 चौकार

Samit Dravid Batting Viral Video: राहुल द्रविड हा भारताचा ‘द वॉल’ म्हणून ओळखला जातो. तसेच माजी क्रिकेटपटू राहुल द्रविड भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी मुख्य प्रशिक्षक देखील राहिलेला आहे. त्याच्या नेतृत्वर भारताने टी 20 वर्ल्डकप देखील जिंकला आहे. आता राहुल द्रविडचा मुलगा समित द्रविडने देखील आपल्या शानदार फलंदाजीने सर्वांना चकित केले आहे. महाराजा ट्रॉफीमध्ये त्याने तूफान फलंदाजी केली आहे. त्याचा व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला आहे.

राहुल द्रविडचा मुलगा सध्या महाराजा ट्रॉफीमध्ये कल्याणी बंगळुरू ब्लास्टर्स संघाकडून खेळत आहे. त्याने हुबळी टायगर्सविरुद्ध खेळताना शानदार फलंदाजी केली आहे. त्याच्या फलंदाजीचा व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला आहे. कल्याणी बंगळुरू ब्लास्टर्स संघाच्या 2 विकेट लागोपाठ पडल्या. त्यानंतर आलेल्या समितने संघाचा डाव सावरला.

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समित द्रविडने सुरुवातीला काहीसा संयमी खेळ केला. त्यानंतर त्याने आक्रमक फलंदाजी करण्यास सुरुवात केली. समित द्रविडच्या फलंदाजीचा व्हिडिओ वेगाने सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. अनेक लोकांनी त्याच्या आक्रमक फलंदाजीचे कौतुक केले आहे. तसेच समित केवळ आपल्या वडिलांच्या नावामुळे नाही तर स्वतःच्या खेळीमुळे, मेहनतीमुळे लोकांमध्ये प्रसिद्ध होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

समित द्रविडचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. समित द्रविडने आक्रमक फलंदाजी करताना 23 बॉलमध्ये 32 रन्स केल्या. ज्यामध्ये त्याने 6 जबरदस्त चौकार मारले. त्याने मारलेले शॉट्स आणि संयमी खेळीचे कौतुक केले जात आहे. त्याने आपल्या फलंदाजीने सर्वांना प्रभावित केल्याचे पाहायला मिळाले.

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सामन्याचे तपशील
कल्याणी बंगळुरू ब्लास्टर्सने प्रथम फलंदाजी करताना समित द्रविड आणि रोहण पाटीलच्या 64 रन्सच्या खेळीचया जोरावर 204 रन्सचा डोंगर उभा केला. त्यानंतर खेळण्यासाठी आलेल्या हुबळी टायगर्सचा संघ केवळ 201 रन्स करू शकला. त्यामुळे कल्याणी बंगळुरू ब्लास्टर्सच्या संघाने केवळ 2 रन्सने हा सामना जिंकला आहे. कल्याणी ब्लास्टर्सने 7 पैकी 6 सामने जिंकून पॉईंट्स टेबलमध्ये आपले स्थान पहिले पक्के केले आहे.

Web Title: Rahul dravid son samit make 32 runs maharaja tfori kalyani bengluru blasters team viral video

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Published On: Jul 03, 2026 | 02:01 PM

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