India Open 2026 : ‘देशाच्या काही कमतरता…’, इंडिया ओपनच्या आयोजनाबद्दल माजी जागतिक नंबर वन श्रीकांतचे विधान 

किदाम्बी श्रीकांतने सांगितले की इंडिया ओपनचे आयोजन करणाऱ्या इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियममधील खेळाच्या परिस्थितीत त्यांना काहीही चूक आढळली नसून प्रत्येक यजमान देशाच्या काही कमतरता असतात.

Updated On: Jan 15, 2026 | 05:13 PM
India Open 2026: 'The country has some shortcomings...', Former world number one Srikanth's statement regarding the hosting of the India Open.

किदाम्बी श्रीकांत(फोटो-सोशल मीडिया)

Kidambi Srikanth comments on hosting India Open : किदाम्बी श्रीकांत यांनी सांगितले की इंडिया ओपनचे आयोजन करणाऱ्या इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियममधील खेळाच्या परिस्थितीत त्यांना काहीही चूक आढळली नाही आणि प्रत्येक यजमान देशाच्या काही कमतरता आहेत. दिग्गज बॅडमिंटनपटू भारतीय खेळाडू श्रीकांत यांनी असेही म्हटले की अशी आव्हाने खेळाचा (sports news) भाग आहेत आणि ती कोणत्याही एका यजमान देशापुरती मर्यादित नाहीत आणि प्रत्येक यजमान ठिकाणी कमतरता दिसून येतात. डेन्मार्कच्या मिया ब्लिचफेल्डने मंगळवारी, इंदिरा गांधी स्टेडियम संकुलातील सुविधा आणि सभोवतालच्या वातावरणावर टीका केली आणि ते घाणेरडे आणि अस्वास्थ्यकर म्हटले. या वर्षी ऑगस्टमध्ये त्याच ठिकाणी होणाऱ्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेपूर्वी त्यांनी बॅडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशनला हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले.

 

हेही वाचा : IND u19 vs USA U19, U19 World Cup 2026: भारतीय गोलंदाजांनी ओकली आग! 37 व्या षटकातच १०७ धावांवर अमेरिकेचा डाव गडगडला

यजमान ठिकाणावर टीका का केली जात आहे?

पहिल्या फेरीच्या कठीण सामन्यात देशबांधव थरुन मन्नेपल्लीचा पराभव केल्यानंतर, २०२१ च्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेतील रौप्यपदक विजेता श्रीकांत म्हणाला की यजमान ठिकाणावर टीका का केली जात आहे हे त्यांना समजत नाही. श्रीकांत म्हणाला, “हे का घडत आहे हे मला माहित नाही कारण प्रत्येक देशाची स्वतःची परिस्थिती असते.” तो म्हणाला की सिंगापूरमध्ये खूप ड्रिफ्ट आहे आणि कदाचित मलेशियामध्ये थोडे कमी. इंडोनेशियातील नूतनीकरणापूर्वी, शटल खूप वेगाने जात असे. प्रत्येक देशाची स्वतःची आव्हाने असतात. ब्लिचफेल्ड्टच्या टिप्पण्यांबद्दल विचारले असता, श्रीकांत म्हणाला की त्याने त्याचे विधान तपशीलवार वाचले नव्हते.

प्रणयला दुसऱ्या दिवशी त्याचा सामना खेळावा लागला.

श्रीकांत म्हणाला, “खरं सांगायचं तर, तो काय म्हणाला ते मला माहित नाही. पण मला वाटतं परिस्थिती ठीक आहे. मला काहीही वाईट घडताना दिसले नाही.” तो म्हणाला, “२०१६-२०१७ मध्ये, डेन्मार्कमध्ये माझ्या सामन्याच्या मध्यभागी मला जवळजवळ एक तास वाट पहावी लागली कारण लाईट गेल्या.” श्रीकांतने एच.एस. प्रणयशी संबंधित एका घटनेचाही उल्लेख केला, ज्यांना दोन दिवसांत एक सामना पूर्ण करावा लागला. तो म्हणाला, “एकदा, प्रणय किंवा जिखर मला सांगत होते की त्याला दुसऱ्या दिवशी त्याचा सामना खेळावा लागेल.”

हेही वाचा : IND vs NZ 2nd ODI : KL Rahul च्या शतकावर सासरे खुश! सुनील शेट्टी यांनी भावना व्यक्त करत लिहिले,’मला तुझा अभिमान…’

खेळण्याच्या परिस्थितीत काहीही चूक नाही

माजी जागतिक क्रमांक एक खेळाडू किदाम्बी श्रीकांतने बुधवारी सांगितले की, इंडिया ओपनचे आयोजन करणाऱ्या इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियममधील खेळण्याच्या परिस्थितीत त्यांना काहीही चूक आढळली नाही आणि प्रत्येक यजमान देशाला काही कमतरता असतात. श्रीकांत पुढे म्हणाले की, अशी आव्हाने खेळाचा भाग आहेत आणि ती कोणत्याही एका यजमान देशापुरती मर्यादित नाहीत आणि प्रत्येक यजमान ठिकाणी कमतरता दिसून येतात.

Published On: Jan 15, 2026 | 04:58 PM

