Tata Motors च्या EVs खरेदी करण्याची तयारी करताय? पाहिलं समजून घ्या C 75 चे गणित

भारतातील आघाडीच्या वाहन उत्पादकांपैकी एक असलेली टाटा मोटर्स अनेक सेगमेंटमध्ये कार ऑफर करते. कंपनीने ईव्ही सेगमेंटमध्ये देखील अनेक पर्याय ऑफर केले आहेत. मात्र तुम्हाला एक C 75 बद्दल ठाऊक आहे का? चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.
टाटा इलेक्ट्रिक सेगमेंटमध्ये अनेक कार ऑफर करते. यातही कंपनी दोन प्रकारे त्यांच्या कार्सच्या रेंजची माहिती प्रदान करते: एक C 75 आणि दुसरे स्टॅंडर्ड रेंज (MIDC) सह ही माहिती ऑफर केली जाते.
कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या अधिकृत रेंजसोबतच C75 रेंजची माहिती दिली जाते. या आकड्यांमुळे कार प्रत्यक्ष वापरात किती वास्तववादी रेंज देऊ शकते, याचा अंदाज ग्राहकांना येतो. टाटा ईव्हीच्या बाबतीत C75 हा एक असा मापदंड आहे, ज्यातून ग्राहकांना प्रत्यक्ष परिस्थितीत किती रेंज अपेक्षित ठेवावी, हे स्पष्ट होते.
Tata Motors ने अलीकडेच Tata Punch EV चे फेसलिफ्ट मॉडेल भारतात लाँच केले आहे. या ईव्हीची MIDC प्रमाणित रेंज 468 किलोमीटर इतकी सांगितली जाते. मात्र C75 निकषानुसार याची रेंज सुमारे 335 ते 355 किलोमीटर दरम्यान असल्याचे नमूद केले जाते.
C75 चाचणी करताना एसी सुरू ठेवला जातो, कारची कमाल गती 120 किमी/तास ठेवली जाते आणि वाहनात सुमारे 250 किलोपर्यंत वजन ठेवले जाते. म्हणजेच ही टेस्टिंग अधिक वास्तव वापराच्या परिस्थितीत केली जाते.
C75 रेंज जाहीर करण्याचा मुख्य फायदा म्हणजे ग्राहकांना त्यांच्या ईव्हीकडून प्रत्यक्ष वापरात किती रेंज मिळू शकते, याची स्पष्ट कल्पना येते. त्यामुळे रेंज कमी मिळाल्याची तक्रार किंवा संभ्रम कमी होतो आणि ग्राहक अधिक वास्तववादी अपेक्षा ठेवू शकतात.