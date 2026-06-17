भूतानमध्ये तिरंगा फडकला! पुण्याच्या धनराज राऊतची आशियाई आट्या-पाट्या स्पर्धेत ‘सुवर्ण’ झेप!

भूतान आट्या-पाट्या फेडरेशनच्या वतीने ७ ते १० जून २०२६ या कालावधीत धामदारा, फुंटशोलिंग येथे तिसऱ्या आशियाई वरिष्ठ आट्या-पाट्या अजिंक्यपद स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. आशियातील विविध देशांच्या संघांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला. भारतीय संघाने संपूर्ण स्पर्धेत उत्कृष्ट खेळाचे प्रदर्शन करत प्रथम क्रमांक पटकावला.
धनराज राऊत हा ज्ञानप्रबोधिनी नवनगर विद्यालयाच्या क्रीडाकुलचा माजी विद्यार्थी असून सध्या इंदिरा कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमध्ये स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखेचे शिक्षण घेत आहे. लहानपणापासूनच त्याला खेळाची आवड असून आट्या-पाट्या या पारंपरिक भारतीय खेळात त्याने सातत्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.
यापूर्वी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये कर्नाटक येथे झालेल्या राष्ट्रीय आट्या-पाट्या अजिंक्यपद स्पर्धेतही त्याने महाराष्ट्र संघाला सुवर्णपदक मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. राष्ट्रीय स्पर्धेतील यशानंतर आता आशियाई स्तरावरही त्याने आपल्या गुणवत्तेची छाप उमटवली आहे.
धनराजच्या या यशामुळे पुण्याच्या क्रीडा क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण असून विविध क्रीडा संघटना, प्रशिक्षक, मित्रपरिवार आणि पुणेकरांकडून त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. भारतीय आट्या-पाट्या खेळाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवी ओळख मिळवून देण्यात या यशाचे महत्त्वपूर्ण योगदान मानले जात आहे.