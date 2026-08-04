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CWG च्या कामगिरीनंतर Neeraj Chopra ची नजर ‘सुवर्ण’वेधावर; 21 ऑगस्टला ‘या’ स्पर्धेत होणार सहभागी

Updated On: Aug 04, 2026 | 08:17 PM IST
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सारांश

लॉझेन डायमंड लीग स्पर्धेत नीरज चोप्रा खेळण्याची ही चौथी वेळ असणार आहे. यापूर्वी त्याने २०२२ मध्ये सुवर्णपदक (८९.०८ मीटर) जिंकले होते, २०२३ मध्ये विजेतेपद राखले होते.

CWG च्या कामगिरीनंतर Neeraj Chopra ची नजर ‘सुवर्ण’वेधावर; 21 ऑगस्टला ‘या’ स्पर्धेत होणार सहभागी

नीरज चोप्रा डायमंड लीगमध्ये सहभागी होणार (फोटो- सोशल मिडिया)

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विस्तार
  • नीरज चोप्रा डायमंड लीगमध्ये सहभागी होणार
  • कॉमनवेल्थ स्पर्धेत नीरजने जिंकले रौप्य पदक 
  • नीरज चोप्रा भारताचा स्टार खेळाडू 
Dimond League: भारताचा स्टार भालाफेकपटू आणि दोन ऑलिम्पिक पदकांचा (Sports) विजेता नीरज चोप्रा पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या कौशल्याचे प्रदर्शन करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. नुकत्याच झालेल्या कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये नीरज चोप्राने रौप्य पदक जिंकले आहे. आता लवकरच नीरज चोप्रा हा लॉझेन डायमंड लीग स्पर्धेत नीरज चोप्रा सहभागी होणार असल्याचे समजते आहे.

लॉझेन डायमंड लीग स्पर्धेत नीरज चोप्रा खेळण्याची ही चौथी वेळ असणार आहे. यापूर्वी त्याने २०२२ मध्ये सुवर्णपदक (८९.०८ मीटर) जिंकले होते, २०२३ मध्ये विजेतेपद राखले होते आणि २०२४ मध्ये तो दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला होता. पाठीच्या दुखापतीमुळे बराच काळ विश्रांती घेतल्यानंतर नीरजचा चालू हंगामातील हा तिसरा मोठा सामना असणार आहे.नुकत्याच पार पडलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत नीरजने ८५.८३ मीटर अंतरावर भालाफेक करत रौप्यपदक पटकावले होते.

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नीरज चोप्रा या स्पर्धेत गोल्ड मेडल जिंकणाऱ्या रुमेश पथिरागेविरुद्ध भिडणार आहे. तसेच नीरज चोप्रा हा पाकिस्तानचा ऑलिम्पिक चॅम्पियन अर्शद नदीम, ग्रेनाडाचा अँडरसन पीटर्स, त्रिनिदादचा केशॉर्न वॉलकॉट, आणि जर्मनीचा ज्युलियन वेबर यांच्याविरुद्ध खेळणार आहे. आगामी आशियाई स्पर्धेच्या दृष्टीने नीरज चोप्रासाठी डायमंड लीग महत्वाची असणार आहे.

नीरज चोप्राचा जन्म 24 डिसेंबर 1997 मध्ये हरियाणा राज्यातील पानिपत येथे झाला. नीरज चोप्रा हा ट्रॅक अँड फील्डमध्ये ऑलिम्पिक, जागतिक अजिंक्यपद, आशियाई खेळ आणि राष्ट्रकुल खेळ या सर्व प्रमुख स्पर्धांमध्ये सुवर्णपदक जिंकणारा एकमेव भारतीय खेळाडू आहे.२०२२ मध्ये ‘डायमंड लीग ट्रॉफी’ जिंकणारा तो पहिला भारतीय खेळाडू ठरला आहे. नीरजच्या या अभूतपूर्व कामगिरीबद्दल भारत सरकारने त्याला विविध सर्वोच्च पुरस्कारांनी सन्मानित केले आहे. 2021 मध्ये नीरज चोप्राला मेजर ध्यानचंद खेळरत्न पुरस्कार आणि 2022 मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.

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पंतप्रधान मोदी यांनी केले नीरज चोप्राचे अभिनंदन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीरज चोप्रा आणि यशवीर सिंहचे सोशल मिडियावर पोस्ट करत अभिनंदन केले आहे. ग्लासगो येथे आयोजित राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांच्या भालाफेक प्रकारात शानदार रौप्यपदक जिंकल्याबद्दल नीरज चोप्राचे मनःपूर्वक अभिनंदन. त्याने पुन्हा एकदा मैदानात अप्रतिम सातत्य, संयम आणि अफाट जिद्द दाखवून दिली आहे


Web Title: After commonwealth games 2026 neeraj chopra join dimond league 21 august for gold medal

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Published On: Aug 04, 2026 | 08:17 PM

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