Virat-Rohit 2027 चा वर्ल्ड कप खेळणार? क्रिकेट चाहत्यांना धक्का? BCCI सचिव म्हणाले…

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एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना, बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया म्हणाले की, ‘२०२७ च्या विश्वचषकाची तयारी सुरू आहे. ही योजना आखण्यासाठी क्रिकेटशी संबंधित सर्व महत्त्वाच्या लोकांची मदत घेतली जात आहे. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांसारख्या वरिष्ठ खेळाडूंबाबत जे काही नियोजन केले जात आहे, ते सध्या माध्यमांना किंवा बाहेरील लोकांना उघड केले जाणार नाही. देवजित सैकिया म्हणाले, मंडळाचा प्रमुख म्हणून आमच्याकडे तज्ज्ञांची एक उत्कृष्ट टीम आहे. आम्ही सर्व संघांना सोबत घेऊन जातो. जे काही निर्णय घेतले जातात, त्यात क्रिकेट समिती, निवड समिती, सपोर्ट स्टाफ, मुख्य प्रशिक्षक आणि स्वतः खेळाडू यांचा सहभाग असतो. आमच्यात सतत संवाद सुरू असतो.’
ते पुढे म्हणाले की, ‘त्यामुळे, या विषयावर वेगळी बैठक घेण्याची गरज नाही, कारण ती प्रक्रिया सुरू आहे. शिवाय, या योजना अत्यंत गोपनीय आणि धोरणात्मक बाबी असल्याने, मी त्या प्रसारमाध्यमांसमोर किंवा जनतेसमोर उघड कराव्यात असे मला वाटत नाही. त्या उघड करण्याचा मला अधिकार नाही. या अशा बाबी आहेत ज्या संचालक मंडळाच्या बैठकीच्या बंद दाराआडच राहिल्या पाहिजेत.’
VIDEO | BCCI secretary Devajit Saikia says discussions on India’s 2027 World Cup roadmap are an ongoing process involving all stakeholders, but insists strategic conversations regarding senior players – Virat Kohli and Rohit Sharma – remain within the boardroom. “As the head of… pic.twitter.com/sJkJRTGbEI — Press Trust of India (@PTI_News) June 19, 2026
रोहित शर्माबद्दल सध्या अफगाणिस्तानविरुद्ध एकदिवसीय मालिकेत खेळत आहे. लखनौ येथे झालेल्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात त्याने ३९ चेंडूंमध्ये ४८ धावा करत एक दमदार खेळी केली. विराट कोहली हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे या मालिकेतून बाहेर आहे. अशी अपेक्षा आहे की तो पुढील महिन्यात, जुलैमध्ये, इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत पुनरागमन करेल.
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