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IPL Slapgate: ‘हिम्मत असेल तर रिंगमध्ये ये! 18 वर्षांनंतर पुन्हा पेटला वाद, श्रीसंतचे हरभजनला थेट ओपन चॅलेंज

Updated On: Jun 19, 2026 | 02:18 PM IST
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सारांश

Sreesanth challenges Harbhajan Singh for boxing Slapgate Controversy: भारतीय क्रिकेटमधील गाजलेल्या 'स्लॅपगेट' प्रकरणाने पुन्हा एकदा डोके वर काढले असून, माजी वेगवान गोलंदाज श्रीसंतने हरभजन सिंगला बॉक्सिंग रिंगमध्ये सामना करण्याचे खुले आव्हान दिले आहे.

IPL Slapgate: ‘हिम्मत असेल तर रिंगमध्ये ये! 18 वर्षांनंतर पुन्हा पेटला वाद, श्रीसंतचे हरभजनला थेट ओपन चॅलेंज
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विस्तार
  • 18 वर्षांनंतर पुन्हा पेटला वाद
  • श्रीसंतचे हरभजनला थेट ओपन चॅलेंज
  • जाहिरातीमुळे वाद पुन्हा उफाळला
भारतीय क्रिकेटमधील सर्वाधिक चर्चित वादांपैकी एक असलेले आयपीएल २००८ चे ‘स्लॅपगेट’ प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. भारताचा माजी वेगवान गोलंदाज श्रीसंतने माजी फिरकी गोलंदाज हरभजन सिंगला थेट ओपन चॅलेंज दिले आहे. जर त्याच्यात हिंमत असेल तर त्याने बॉक्सिंग रिंगमध्ये उतरून सामना करावा. असे वक्तव्य श्रीसंतने केले आहे. अलीकडील २००८ च्या थप्पड प्रकरणाशी संबंध जोडणाऱ्या एका जाहिरातीवर श्रीसंतने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर हे वक्तव्य केले आहे. २००८ मध्ये मुंबई इंडियन्स आणि किंग्स इलेव्हन पंजाब (आता पंजाब किंग्स) यांच्यातील सामन्यानंतर हरभजन सिंगने श्रीशांतला मैदानावर कानशिलात लगावली, तेव्हा या वादाला सुरुवात झाली. ही घटना आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त क्षणांपैकी एक म्हणून ओळखली जाते.

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जाहिरातीमुळे वाद पुन्हा उफाळला

गेल्या काही वर्षांपासून या दोन खेळाडूंमधील संबंध सामान्य वाटत होते. ते अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये आणि जाहिरातींमध्ये एकत्र दिसले होते. हरभजनने या घटनेबद्दल अनेक वेळा जाहीरपणे खेद व्यक्त केला होता. मात्र, अलीकडील एका जाहिरातीने जुन्या जखमा पुन्हा ताज्या केल्या. श्रीसंतचा आरोप आहे की, हरभजनने या वादाची खिल्ली उडवली आणि त्याचा आर्थिक फायदा घेतला. परिणामी, त्याने हरभजनपासून स्वतःला दूर केले आणि त्याला ब्लॉकही केले.

मुलाखतीत दिले खुले आव्हान

एका मीडिया चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान, श्रीसंतला हरभजनसोबत बॉक्सिंग ग्लोव्हज घातलेला त्याचा एक जुना फोटो दाखवण्यात आला. यानंतर त्याने कोणताही संकोच न बाळगता हरभजनला आव्हान दिले. श्रीसंत म्हणाला, ‘तुझ्यात हिम्मत आहे का? तू माझ्यासोबत रिंगमध्ये उतरू शकतोस का? सही करून येऊ शकतोस का? मी एक खुले आव्हान देत आहे. हे ग्लोव्हज घालून ये आणि लढ.’ त्याने असेही सांगितले की तो सध्या ‘बेअर नकल फाईट लीग’शी संबंधित असून कॉम्बॅट स्पोर्ट्सच्या जगात सक्रिय आहे.

तू कमव, मलाही कमवू दे…

श्रीसंत तिथेच थांबला नाही. तो पुढे म्हणाला की, ‘जर त्याला त्या थप्पड मारण्याच्या घटनेबद्दल एवढा त्रास होत असेल, तर त्याचा निर्णय जाहिरातींमधून नाही, तर खऱ्या लढतीतून व्हायला हवा. तो म्हणाला, ‘भज्जी, मी तुला आव्हान देतो. जर तुला त्या थप्पड मारण्याच्या घटनेबद्दल एवढा त्रास होत असेल आणि तू त्यातून पैसे कमवत असशील, तर मलाही कमवू दे. जाहिराती करण्याऐवजी रिंगमध्ये ये. मी मनापासून आव्हान देत आहे. जर आपल्यात आत्मसन्मान असेल, तर आपण खरी लढत लढली पाहिजे.’

हरभजन सिंग प्रतिसाद देणार का?

सध्या तरी, हरभजन सिंगकडून या आव्हानाला कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही. मात्र, हे वक्तव्य क्रिकेट चाहत्यांमध्ये वेगाने व्हायरल होत आहे. १८ वर्षांपूर्वी मैदानावर सुरू झालेला हा वाद आता सोशल मीडियामुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे.

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Web Title: Sreesanth open challenge to harbhajan singh to some in boxing ring for fight over ipl 2008 slapgate controversy

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Published On: Jun 19, 2026 | 02:17 PM

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