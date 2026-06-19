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Women’s T20 World Cup मध्ये भारताला मोठा धक्का! श्रेयंका पाटील दुखापतीमुळे बाहेर; नव्या खेळाडूला संधी

Updated On: Jun 19, 2026 | 01:35 PM IST
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सारांश

Shreyanka Patil Ruled Out prema rawat in for World Cup 2026: भारतीय संघाची फिरकीपटू श्रेयंका पाटील दुखापतीमुळे २०२६ च्या महिला टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडली आहे. तिच्या जागी युवा लेग-स्पिनर प्रेमा रावतला भारतीय संघात स्थान देण्यात आले आहे.

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विस्तार
  • World Cup मध्ये भारताला मोठा धक्का
  • श्रेयंका पाटील दुखापतीमुळे बाहेर
  • नव्या खेळाडूला संधी
महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या (ICC Womens T20 World Cup 2026) स्पर्धेदरम्यान भारतीय महिला संघाला मोठा धक्का बसला आहे. संघाची स्टार ऑलराउंडर श्रेयंका पाटील दुखापतीमुळे संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर पडली आहे. तिच्या जागी युवा लेग-स्पिनर प्रेमा रावतला भारतीय संघात स्थान देण्यात आले आहे. बुधवारी (दि.१७) नेदरलँड्सविरुद्धच्या ‘अ’ गटाच्या सामन्यादरम्यान क्षेत्ररक्षण करताना श्रेयंका पाटीलच्या पायाला दुखापत झाली. दुखापत इतकी गंभीर होती की तिला स्ट्रेचरवरून मैदानाबाहेर न्यावे लागले. यानंतर वैद्यकीय तपासणीत हे स्पष्ट झाले की ती स्पर्धेतील उर्वरित सामन्यांमध्ये सहभागी होऊ शकणार नाही.

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प्रेमा रावत आधीच इंग्लंडमध्ये उपस्थित

महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या टेक्निकल कमिटीने श्रेयंका पाटीलच्या जागी प्रेमा रावतला भारतीय संघात स्थान देण्यास मंजुरी दिली आहे. २४ वर्षीय प्रेमा रावत सध्या इंडिया ‘अ’ संघाच्या इंग्लंड दौऱ्याचा भाग होती. आता तिचा थेट भारतीय महिला टी-२० विश्वचषक संघात समावेश करण्यात आला आहे.

प्रेमाने अद्याप आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले नसले तरी, तिने अलीकडच्या काळात आपल्या उत्कृष्ट कामगिरीने निवडकर्त्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. महिला प्रीमियर लीग (WPL) व्यतिरिक्त, तिने महिला आशिया कप रायझिंग स्टार्स स्पर्धेतही शानदार गोलंदाजी केली होती. या स्पर्धेत तिने इंडिया ‘अ’ संघासाठी ९.६२ च्या सरासरीने आठ विकेट्स घेतले होते.

प्रेमा रावतने गेल्या दोन हंगामात महिला प्रीमियर लीग (WPL) मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुसाठी सहा सामने खेळून तीन विकेट्स घेतले. देशांतर्गत क्रिकेटमधील तिची कामगिरीही प्रभावी राहिली आहे. वरिष्ठ महिला देशांतर्गत चॅम्पियनशिपमध्ये उत्तराखंडच्या विजयात तिने महत्त्वाची भूमिका बजावली. गोलंदाजी व्यतिरिक्त, तिच्यामध्ये फलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणानेही योगदान देण्याची क्षमता आहे.

श्रेयंका पाटील दुखापतीनंतर केले होते कमबॅक

श्रेयंका पाटील यावर्षी दुखापतीपतून सावलरल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन केले होते. टी-२० विश्वचषकात पाकिस्तानविरुद्धच्या भारताच्या विजयातही तिचा समावेश होता. त्या सामन्यात, ती तीन षटकांत १७ धावा दिल्या. तिच्या अनुपस्थितीमुळे भारतीय संघाच्या फिरकी गोलंदाजीला मोठा धक्का बसला आहे, तर दुसरीकडे युवा प्रेमा रावतला मोठ्या मंचावर स्वतःला सिद्ध करण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे.

भारताला पुढील सामना २१ जून रोजी ओल्ड ट्रॅफर्ड येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणार आहे. उपांत्य फेरीच्या शर्यतीच्या दृष्टीने हा सामना अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

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Web Title: Shreyanka patil ruled out of icc womens t20 world cup 2026 prema rawat replacement

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Published On: Jun 19, 2026 | 01:29 PM

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