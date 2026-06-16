काय फालतूगिरी! सोशल मिडियावर ‘दादा’ची बदनामी; Sourav Ganguly ने ‘त्या’ पेजविरुद्ध केली तक्रार

सौरव गांगुली पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल
फेसबुक पोस्टवरून दाखल केली तक्रार
पोस्टमध्ये अपमानास्पद मजकूर असल्याचा आरोप
कोलकाता: पश्चिम बंगालमधून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आणि बीसीसीआयचा अध्यक्ष डावखुरा फलंदाज सौरव गांगुलीने एका फेसबुक पोस्टविरुद्ध पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. नेमके सौरव गांगुलीने दाखल केलेली तक्रार काय आहे, त्याबाबत जाणून घेऊयात.
सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आहे. तसेच तो बीसीसीआयचा माजी अध्यक्ष देखील आहे. त्याने सोशल मिडियावरील एका पोस्टविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. त्याने कोलकाता पोलिस (Cyber Crime) ठाण्यात अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे. फेसबुक पेज विरोधात त्याने तक्रार दाखल केली आहे.
सौरव गांगुलीने सोशल मिडियावरील एका मोठ्या पेजविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. यामध्ये त्याने माझ्याविरुद्ध सातत्याने खोटी, चुकीची आणि अपमानास्पद माहिती दिली जात असून, माझी प्रतिमा बिघडवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला आहे. सौरव गांगुलीने ठाकूरपुर पोलिस स्टेशनमध्ये लेखी तक्रार केली आहे. यामध्ये त्याने आपल्या तक्रारीत त्याने त्या पेजचा देखील उल्लेख केल्याचे समजते आहे.
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तक्रारीत या पेजचा ३६ लाखांपेक्षा जास्त फॉलोअर्स असल्याचे समोर येत आहे. टीका आणि चांगले मत हे सार्वजनिक जीवनाचा एक भाग असतो. मात्र माझ्याबाबत अपमानास्पद, चुकीचा, भ्रम पसरविणे मला अजिबात मान्य नाही, असे गांगुली म्हणाले आहेत. यावर कायदेशी कारवाई करण्याची मागणी सौरव गांगुलीने केली आहे.
ऊर्जा क्षेत्रात सौरव गांगुलीची ‘नवी इनिंग’
जॅक्सन ग्रुप या भारतातील आघाडीच्या ऊर्जा व पायाभूत सुविधा समूहाने आज माजी भारतीय क्रिकेट कर्णधार व प्रख्यात लीडर सौरव गांगुली यांच्यासोबत धोरणात्मक सहयोगाची घोषणा केली. भारत झपाट्याने आपल्या अक्षय ऊर्जा महत्त्वाकांक्षांना पूर्ण करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना हा सहयोग करण्यात आला आहे. या सहयोगामधून नाविन्यता, व्याप्ती आणि शाश्वत उपाययोजनांच्या माध्यमातून देशाच्या ऊर्जा परिवर्तनाला गती देण्याप्रती जॅक्सनची कटिबद्धता दिसून येते.
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आठ दशकांहून अधिक काळाचा वारसा असलेल्या जॅक्सन ग्रुपने विश्वास, स्थिरता आणि दूरगामी नाविन्यतेला सतत पाठिंबा दिला आहे. गांगुली यांचे परिवर्तनात्मक नेतृत्व आणि मापदंडांना नव्या उंचीवर घेऊन जाण्याच्या क्षमतेमधून प्रेरणा घेत कंपनीचा सुस्पष्टता व अंमलबजावणी उत्कृष्टतेसह भविष्याकरिता सुसज्ज ऊर्जा व पायाभूत सुविधा सोल्यूशन्स देणारी विश्वासार्ह सहयोगी म्हणून आपले स्थान अधिक दृढ करण्याचा मनसुबा आहे.