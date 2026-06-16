मंगळवार, 16 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Sourav Ganguly Filed Case Against Fake Facbook Page Fake News Fake Post Cyber Crime

काय फालतूगिरी! सोशल मिडियावर ‘दादा’ची बदनामी; Sourav Ganguly ने ‘त्या’ पेजविरुद्ध केली तक्रार

Updated On: Jun 16, 2026 | 04:00 PM IST
जाहिरात
सारांश

सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आहे. तसेच तो बीसीसीआयचा माजी अध्यक्ष देखील आहे. त्याने सोशल मिडियावरील एका पोस्टविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. त्याने कोलकाता पोलिस ठाण्यात अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे.

काय फालतूगिरी! सोशल मिडियावर ‘दादा’ची बदनामी; Sourav Ganguly ने ‘त्या’ पेजविरुद्ध केली तक्रार

भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

सौरव गांगुली पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल 
फेसबुक पोस्टवरून दाखल केली तक्रार 
पोस्टमध्ये अपमानास्पद मजकूर असल्याचा आरोप

कोलकाता: पश्चिम बंगालमधून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आणि बीसीसीआयचा अध्यक्ष डावखुरा फलंदाज सौरव गांगुलीने एका फेसबुक पोस्टविरुद्ध पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. नेमके सौरव गांगुलीने दाखल केलेली तक्रार काय आहे, त्याबाबत जाणून घेऊयात.

सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आहे. तसेच तो बीसीसीआयचा माजी अध्यक्ष देखील आहे. त्याने सोशल मिडियावरील एका पोस्टविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. त्याने कोलकाता पोलिस (Cyber Crime) ठाण्यात अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे. फेसबुक पेज विरोधात त्याने तक्रार दाखल केली आहे.

सौरव गांगुलीने सोशल मिडियावरील एका मोठ्या पेजविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. यामध्ये त्याने माझ्याविरुद्ध सातत्याने खोटी, चुकीची आणि अपमानास्पद माहिती दिली जात असून, माझी प्रतिमा बिघडवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला आहे. सौरव गांगुलीने ठाकूरपुर पोलिस स्टेशनमध्ये लेखी तक्रार केली आहे. यामध्ये त्याने आपल्या तक्रारीत त्याने त्या पेजचा देखील उल्लेख केल्याचे समजते आहे.

ऊर्जा क्षेत्रात सौरव गांगुलीची ‘नवी इनिंग’! जॅक्सन ग्रुपच्या ब्रँड अँबेसेडरपदी ‘दादा’ची नियुक्ती; अक्षय ऊर्जेला मिळणार गती

तक्रारीत या पेजचा ३६ लाखांपेक्षा जास्त फॉलोअर्स असल्याचे समोर येत आहे. टीका आणि चांगले मत हे सार्वजनिक जीवनाचा एक भाग असतो. मात्र माझ्याबाबत अपमानास्पद, चुकीचा, भ्रम पसरविणे मला अजिबात मान्य नाही, असे गांगुली म्हणाले आहेत. यावर कायदेशी कारवाई करण्याची मागणी सौरव गांगुलीने केली आहे.

ऊर्जा क्षेत्रात सौरव गांगुलीची ‘नवी इनिंग’

जॅक्‍सन ग्रुप या भारतातील आघाडीच्‍या ऊर्जा व पायाभूत सुविधा समूहाने आज माजी भारतीय क्रिकेट कर्णधार व प्रख्‍यात लीडर सौरव गांगुली यांच्‍यासोबत धोरणात्‍मक सहयोगाची घोषणा केली. भारत झपाट्याने आपल्‍या अक्षय ऊर्जा महत्त्वाकांक्षांना पूर्ण करण्‍याच्‍या दिशेने वाटचाल करत असताना हा सहयोग करण्‍यात आला आहे. या सहयोगामधून नाविन्‍यता, व्‍याप्‍ती आणि शाश्वत उपाययोजनांच्‍या माध्‍यमातून देशाच्‍या ऊर्जा परिवर्तनाला गती देण्‍याप्रती जॅक्‍सनची कटिबद्धता दिसून येते.

Sachin की Virat? सौरव गांगुलीने अखेर ‘किंग’ कोण ते सांगूनच टाकलं! वाचा सविस्तर…

आठ दशकांहून अधिक काळाचा वारसा असलेल्‍या जॅक्‍सन ग्रुपने विश्वास, स्थिरता आणि दूरगामी नाविन्‍यतेला सतत पाठिंबा दिला आहे. गांगुली यांचे परिवर्तनात्‍मक नेतृत्‍व आणि मापदंडांना नव्‍या उंचीवर घेऊन जाण्‍याच्‍या क्षमतेमधून प्रेरणा घेत कंपनीचा सुस्‍पष्‍टता व अंमलबजावणी उत्‍कृष्टतेसह भविष्‍याकरिता सुसज्‍ज ऊर्जा व पायाभूत सुविधा सोल्‍यूशन्‍स देणारी विश्वासार्ह सहयोगी म्‍हणून आपले स्‍थान अधिक दृढ करण्‍याचा मनसुबा आहे.

Web Title: Sourav ganguly filed case against fake facbook page fake news fake post cyber crime

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 16, 2026 | 03:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हनिमूनला पतीची हत्या; जामीन मिळताच सोनम रघुवंशीने तोडले मौन, म्हणाली, नेपाळला…
1

हनिमूनला पतीची हत्या; जामीन मिळताच सोनम रघुवंशीने तोडले मौन, म्हणाली, नेपाळला…

सासवड येथे वकिलाची केली गेली फसवणूक; भागीदारीत जमीन खरेदी विक्रीचा व्यवसाय सुरु करून…
2

सासवड येथे वकिलाची केली गेली फसवणूक; भागीदारीत जमीन खरेदी विक्रीचा व्यवसाय सुरु करून…

मोक्कासह गंभीर गुन्हयातील फरार आरोपीला ठोकल्या बेड्या; शेतातून पळून जाताना सापळा रचून पकडले
3

मोक्कासह गंभीर गुन्हयातील फरार आरोपीला ठोकल्या बेड्या; शेतातून पळून जाताना सापळा रचून पकडले

प्रतिबंधानंतरही खुलेआम विक्री; चायनीज मांजाने गळ्याभोवती घातला विखळा, मंत्र्यांच्या पुतण्याला गंभीर दुखापत
4

प्रतिबंधानंतरही खुलेआम विक्री; चायनीज मांजाने गळ्याभोवती घातला विखळा, मंत्र्यांच्या पुतण्याला गंभीर दुखापत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काय फालतूगिरी! सोशल मिडियावर ‘दादा’ची बदनामी; Sourav Ganguly ने ‘त्या’ पेजविरुद्ध केली तक्रार

काय फालतूगिरी! सोशल मिडियावर ‘दादा’ची बदनामी; Sourav Ganguly ने ‘त्या’ पेजविरुद्ध केली तक्रार

Jun 16, 2026 | 03:58 PM
Pimri Chinchwad : धरणातील कमी पाणीसाठ्यामुळे प्रशासनाची धावपळ; ‘या’ तारखेनंतर पाणीकपातीच्या निर्णयाचे संकेत

Pimri Chinchwad : धरणातील कमी पाणीसाठ्यामुळे प्रशासनाची धावपळ; ‘या’ तारखेनंतर पाणीकपातीच्या निर्णयाचे संकेत

Jun 16, 2026 | 03:57 PM
Vidharbha Congress Politics: पूर्व विदर्भात राजकीय भूकंप! काँग्रेस आणि अजित पवार गटाला मोठे धक्के

Vidharbha Congress Politics: पूर्व विदर्भात राजकीय भूकंप! काँग्रेस आणि अजित पवार गटाला मोठे धक्के

Jun 16, 2026 | 03:56 PM
जसदण पटारी हस्तकलेला GI मान्यता; नाबार्डच्या पाठबळामुळे पारंपरिक कलेला नवी ओळख

जसदण पटारी हस्तकलेला GI मान्यता; नाबार्डच्या पाठबळामुळे पारंपरिक कलेला नवी ओळख

Jun 16, 2026 | 03:54 PM
Marathi Serial Update : मालिकांच्या वेळापत्रकात मोठा बदल! ‘लग्नानंतर होईलच प्रेम’ची वेळ बदलली; कोणती मालिका घेणार निरोप?

Marathi Serial Update : मालिकांच्या वेळापत्रकात मोठा बदल! ‘लग्नानंतर होईलच प्रेम’ची वेळ बदलली; कोणती मालिका घेणार निरोप?

Jun 16, 2026 | 03:53 PM
India-Slovakia Relations : पंतप्रधान मोदींचा स्लोव्हाकिया दौरा ठरला ऐतिहासिक; ‘या’ महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षऱ्या

India-Slovakia Relations : पंतप्रधान मोदींचा स्लोव्हाकिया दौरा ठरला ऐतिहासिक; ‘या’ महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षऱ्या

Jun 16, 2026 | 03:53 PM
महिलांसाठी सरकारची मोठी घोषणा! बचत गटांना १ हेक्टर जमीन, १ लाखांचे अनुदानही मिळणार, काय आहे नवी योजना?

महिलांसाठी सरकारची मोठी घोषणा! बचत गटांना १ हेक्टर जमीन, १ लाखांचे अनुदानही मिळणार, काय आहे नवी योजना?

Jun 16, 2026 | 03:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा