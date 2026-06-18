गुरुवार, 18 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • South Africa Women Beat Pakistan Team By 2 Wickets Icc T20 World Cup 2026

RSA W Vs PAK W Live: लाजच निघाली! पाकिस्तानचे लवकरच ‘पॅकअप’? आफ्रिकेचा 2 विकेट्सने विजय

Updated On: Jun 18, 2026 | 03:32 PM IST
जाहिरात
सारांश

साऊथ आफ्रिका तिसऱ्या तर बांग्लादेश चौथ्या स्थानी आहे. तर पाकिस्तान पाचव्या स्थानावर आहे. पाकिस्तान या स्पर्धेत टिकून राहायचे असेल तर पुढील सर्व सामने जिंकावे लागणार आहेत.

RSA W Vs PAK W Live: लाजच निघाली! पाकिस्तानचे लवकरच 'पॅकअप'? आफ्रिकेचा 2 विकेट्सने विजय

दक्षिण आफ्रिकेचा पाकिस्तानवर विजय (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

अटीतटीच्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा पाकिस्तानवर 2 विकेट्सने विजय
पाकिस्तानचा  टी 20 स्पर्धेत सलग दूसरा विजय 
फातीमा सनाच्या कर्णधारपदावर प्रश्नचिन्ह

Pakistan W Vs South Africa W Live Updates: आज आयसीसी महिला टी 20 वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तान महिला संघ आणि साऊथ आफ्रिकेचा संघ आमनेसामने आले अहोते. पाकिस्तानच्या दृष्टीने आजचा सामना हा महत्वाचा समजला जात होता. मात्र या महत्वाच्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने पाकिस्तानचा दारुण पराभव केला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचा या स्पर्धेतील सलग दुसरा पराभव झाला आहे. दक्षिण आफ्रिकेने 2 विकेट्सने विजय प्राप्त केला आहे.

इंग्लंडमध्ये सुरू असलेल्या आयसीसी महिला टी-२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत कमालीचा थरार पाहायला मिळत आहे. या स्पर्धेत पाकिस्तानच्या संघाला सलग दुसरा पराभव स्वीकारावा लागला आहे. एजबॅस्टन येथे झालेल्या ग्रुप-ए मधील दुसऱ्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने पाकिस्तानवर २ विकेट्सने थरारक विजय मिळवला आहे.

पाकिस्तानच्या संघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी केली. मात्र त्यांचा तो निर्णय चुकीचा ठरला. कारण पाकिस्तानने 9 विकेट्स गमावून केवळ 126 रन्स केल्या. कर्णधार फातीमा सनाच्या अर्धशतकी खेळीमुळे पाकिस्तान संघाने 126 रन्सपर्यन्त मजल मारली. साऊथ आफ्रिकेकडून मारिझान कॅपने ३ विकेट्स घेतल्या.

गरीबी मे आटा गिला! Pakistan चा पार कचरा; टीम इंडियाचे दोन विजय अन्…, सध्या स्थिती काय?

127 रन्सचे आव्हान दक्षिण आफ्रिकेसाठी सोपे होते. मात्र त्यासाठी त्यांना 17 ओव्हरपर्यंत वाट पहावी लागली. तसेच पाकिस्तानने बहडक गोलंदाजी करत आफ्रिकेच्या 8 फलंदाजांना आउट केले. आफ्रिकेकडून अॅनेरी डेर्कसनने अर्धशतकी म्हणजेच विजयी खेळी केली. कर्णधार फातीमा सनाने 3 विकेट्स घेतल्या. मात्र तिला विजय मिळवता आला नाही.

भारतीय महिला संघाने पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानचा आणि दुसऱ्या सामन्यात नेदरलँड्सचा पराभव केला आहे. मोठ्या फरकाने ही दोन्ही सामने भारतीय महिला संघाने जिंकले आहेत. त्यामुळे पॉईंट्स टेबलमध्ये भारतीय संघ पहिल्या स्थानावर आहे. तर पाकिस्तानचा साऊथ आफ्रिका आणि भारताने पराभव केला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचा संघ शेवटच्या स्थानावर आहे. सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये पाहिले असता भारतीय संघ चांगल्या रनरेट मुळे पहिल्या स्थानावर आहे. तर ऑस्ट्रेलियाचा संघ दुसऱ्या स्थानावर आहे. साऊथ आफ्रिका तिसऱ्या तर बांग्लादेश चौथ्या स्थानी आहे. तर पाकिस्तान पाचव्या स्थानावर आहे. पाकिस्तान या स्पर्धेत टिकून राहायचे असेल तर पुढील सर्व सामने जिंकावे लागणार आहेत.

Sefali Verma Record: शेफाली वर्माची T20 World Cup 2026 मध्ये तुफानी खेळी! वर्ल्ड रेकॉर्ड बनवत रचला इतिहास

भारतीय संघ सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. तर पाकिस्तानचा संघ संघर्ष करताना दिसून येत आहे. सेमीफायनलमध्ये जायचे असल्यास पाकिस्तानला आपला खेळ चांगला करावा लागणार आहे. तसेच भारतीय संघाला देखील सातत्य ठेवावे लागणार आहे. जसजशी ही स्पर्धा पुढे जाईल तसे या खेळातील रंगत अधिक वाढत जाणार आहे.

Web Title: South africa women beat pakistan team by 2 wickets icc t20 world cup 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 18, 2026 | 03:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गरीबी मे आटा गिला! Pakistan चा पार कचरा; टीम इंडियाचे दोन विजय अन्…, सध्या स्थिती काय?
1

गरीबी मे आटा गिला! Pakistan चा पार कचरा; टीम इंडियाचे दोन विजय अन्…, सध्या स्थिती काय?

लय भारी! Deepti Sharma ने केली झुलन गोस्वामीच्या ‘त्या’ रेकॉर्डची बरोबरी; भारताचा सलग दुसरा विजय
2

लय भारी! Deepti Sharma ने केली झुलन गोस्वामीच्या ‘त्या’ रेकॉर्डची बरोबरी; भारताचा सलग दुसरा विजय

Team India: भारताची एका दिवसात Hattrick, गिल-इशानचे शतक; तिलकही चमकला; महिलांनीही गाडला विजयाचा झेंडा
3

Team India: भारताची एका दिवसात Hattrick, गिल-इशानचे शतक; तिलकही चमकला; महिलांनीही गाडला विजयाचा झेंडा

Shefali Verma Record: शेफाली वर्माची T20 World Cup 2026 मध्ये तुफानी खेळी! वर्ल्ड रेकॉर्ड बनवत रचला इतिहास
4

Shefali Verma Record: शेफाली वर्माची T20 World Cup 2026 मध्ये तुफानी खेळी! वर्ल्ड रेकॉर्ड बनवत रचला इतिहास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
RSA W Vs PAK W Live: लाजच निघाली! पाकिस्तानचे लवकरच ‘पॅकअप’? आफ्रिकेचा 2 विकेट्सने विजय

RSA W Vs PAK W Live: लाजच निघाली! पाकिस्तानचे लवकरच ‘पॅकअप’? आफ्रिकेचा 2 विकेट्सने विजय

Jun 18, 2026 | 03:24 PM
तुम्हीही लॅपटॉप वापरत असाल तर ‘हे’ शॉर्टकट जाणून घ्याच ! काही मिनिटांत होईल तासाभराचे काम

तुम्हीही लॅपटॉप वापरत असाल तर ‘हे’ शॉर्टकट जाणून घ्याच ! काही मिनिटांत होईल तासाभराचे काम

Jun 18, 2026 | 03:19 PM
G7 Summit 2026: AIवर PM मोदींचा ‘MANAV’ मंत्र; ट्रम्पसोबतच्या भेटीत मध्य पूर्व ते व्यापार अशा विविध विषयांवर महत्वपूर्ण चर्चा

G7 Summit 2026: AIवर PM मोदींचा ‘MANAV’ मंत्र; ट्रम्पसोबतच्या भेटीत मध्य पूर्व ते व्यापार अशा विविध विषयांवर महत्वपूर्ण चर्चा

Jun 18, 2026 | 03:15 PM
‘माझ्या मुलाच्या मारेकऱ्यांचा विनाश होईल…’ १०१ दिवसांनी दलित तरुणावर अंत्यसंस्कार, आईचा आक्रोश, प्रकरण काय?

‘माझ्या मुलाच्या मारेकऱ्यांचा विनाश होईल…’ १०१ दिवसांनी दलित तरुणावर अंत्यसंस्कार, आईचा आक्रोश, प्रकरण काय?

Jun 18, 2026 | 03:14 PM
Shivsena Opration Tiger : 6 खासदारांनी उद्धव ठाकरेंची साथ का सोडली? ‘…म्हणून शिवसेना सोडली’, समोर आलं धक्कादायक कारण

Shivsena Opration Tiger : 6 खासदारांनी उद्धव ठाकरेंची साथ का सोडली? ‘…म्हणून शिवसेना सोडली’, समोर आलं धक्कादायक कारण

Jun 18, 2026 | 03:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा