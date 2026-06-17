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IND vs AFG: धोनीलाही सोडले मागे! Ishan Kishan चा मेगा रेकॉर्ड, 52 वर्षात दुसरा भारतीय विकेटकिपर; चाहते भारावले

Updated On: Jun 17, 2026 | 05:42 PM IST
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सारांश

विश्वचषकापूर्वी जवळपास दोन वर्षांनंतर भारतीय संघात परतलेल्या इशान किशनने टी-२० असो वा आता एकदिवसीय, व्हाईट-बॉल फॉरमॅटमध्ये स्वतःला पूर्णपणे पुन्हा स्थापित केले आहे. त्याच्या नावे मोठा रेकॉर्ड झालाय

इशान किशनचा रेकॉर्ड (फोटो सौजन्य - Instagram)

इशान किशनचा रेकॉर्ड (फोटो सौजन्य - Instagram)

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विस्तार
  • इशान किशनने केला मोठा रेकॉर्ड 
  • धोनीही करू शकला नाही कारनामा 
  • ५२ वर्षातील केवळ दुसरा भारतीय खेळाडू 
२०२३ सालच्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यातून मानसिक थकवा दूर करून भारतात परतलेल्या यष्टिरक्षक इशान किशनसाठी २०२६ हे वर्ष खूप छान राहिले. आणि या वर्षी टी-२० विश्वचषकापूर्वी भारतीय संघात स्थान मिळालेल्या इशानने टीम इंडियासाठी सातत्याने स्वत:ला सुसंगत ठेवले आहे. टी-२० असो वा वनडे. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात 34 धावा करणाऱ्या इशानने लखनऊच्या एकना स्टेडियमवर दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात बाजी मारली आणि शानदार अर्धशतक झळकावले आणि भारतीय एकदिवसीय क्रिकेटच्या 52 वर्षांच्या इतिहासात त्याच्या आधी फक्त केएल राहुलने अशी कामगिरी केली.

दुसरा वेगवान भारतीय यष्टीरक्षक एक हजारी

भारतासाठी एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद 1000 धावा करणारा यष्टीरक्षक फलंदाज बनण्याचा विचार केला तर आता हा पराक्रम इशान किशनच्या नावावर लिहिला जाईल. दुसऱ्या वनडेपूर्वी हा विक्रम करण्यासाठी इशानला ३३ धावांची गरज होती. आणि त्याने ते सहज साध्य केले. एक हजार धावा करण्यासाठी इशानने २६ डाव घेतले. केएल राहुलने 24 डावांत एक हजार धावा केल्या असल्या तरी तो मुख्यत: फलंदाज आहे. तर एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये एक हजार धावा पूर्ण करण्यासाठी धोनीला २९ डाव लागले.

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सर्वात जलद 1000 धावा करणारा भारतीय यष्टीरक्षक

नाव  इनिंग
के एल राहुल २४
इशान किशन २६
एम एस धोनी २९

सर्वात जलद १००० धावा करणारा भारतीय फलंदाज

सर्वात जलद १००० धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत शुभमन गिल अव्वल स्थानी आहे.

नाव इनिंग
शुभमन गिल १९
विराट कोहली/शिखर धवन २४
नवज्योतसिंग सिद्धू/श्रेयस अय्यर २५
इशान किशन २६

सर्वात जलद १००० आंतरराष्ट्रीय धावा करणारे अव्वल ५ यष्टीरक्षक

एकदिवसीय क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वात जलद १००० धावा करणाऱ्या यष्टीरक्षकांमध्ये, इशान किशन आता दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

नाव इनिंग
क्विंटन डीकॉक (दक्षिण आफ्रिका) २१
इशान किशन (भारत) २६
शाय होप (विंडीज) २७
महेंद्रसिंह धोनी (भारत) २९
एलक सटवर्ट ३१

चेंडूंच्या संख्येनुसार सर्वात जलद १००० धावा करणारा भारतीय

इशान किशन हा चेंडूंच्या संख्येनुसार १००० धावा करणारा सहावा भारतीय फलंदाज ठरला आहे.

चेंडू बॅटर 
हार्दिक पांड्या ८५७
केदार जाधव ९३६
कपिल देव ९५४
शुभमन गिल ९५४
महेंद्रसिंह धोनी ९५५
इशान किशन ९६६

IND Vs AFG Live: गिल-इशानचे ‘महातांडव’! अफगणिस्तानविरुद्ध भारताने रचला ४०२ रन्सचा डोंगर

Web Title: India vs afghanistan ishan kishan record only second indian wicketkeeper to make mega record

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Published On: Jun 17, 2026 | 05:42 PM

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