IND vs AFG: धोनीलाही सोडले मागे! Ishan Kishan चा मेगा रेकॉर्ड, 52 वर्षात दुसरा भारतीय विकेटकिपर; चाहते भारावले

दुसरा वेगवान भारतीय यष्टीरक्षक एक हजारी
भारतासाठी एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद 1000 धावा करणारा यष्टीरक्षक फलंदाज बनण्याचा विचार केला तर आता हा पराक्रम इशान किशनच्या नावावर लिहिला जाईल. दुसऱ्या वनडेपूर्वी हा विक्रम करण्यासाठी इशानला ३३ धावांची गरज होती. आणि त्याने ते सहज साध्य केले. एक हजार धावा करण्यासाठी इशानने २६ डाव घेतले. केएल राहुलने 24 डावांत एक हजार धावा केल्या असल्या तरी तो मुख्यत: फलंदाज आहे. तर एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये एक हजार धावा पूर्ण करण्यासाठी धोनीला २९ डाव लागले.
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सर्वात जलद 1000 धावा करणारा भारतीय यष्टीरक्षक
|नाव
|इनिंग
|के एल राहुल
|२४
|इशान किशन
|२६
|एम एस धोनी
|२९
सर्वात जलद १००० धावा करणारा भारतीय फलंदाज
सर्वात जलद १००० धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत शुभमन गिल अव्वल स्थानी आहे.
|नाव
|इनिंग
|शुभमन गिल
|१९
|विराट कोहली/शिखर धवन
|२४
|नवज्योतसिंग सिद्धू/श्रेयस अय्यर
|२५
|इशान किशन
|२६
सर्वात जलद १००० आंतरराष्ट्रीय धावा करणारे अव्वल ५ यष्टीरक्षक
एकदिवसीय क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वात जलद १००० धावा करणाऱ्या यष्टीरक्षकांमध्ये, इशान किशन आता दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
|नाव
|इनिंग
|क्विंटन डीकॉक (दक्षिण आफ्रिका)
|२१
|इशान किशन (भारत)
|२६
|शाय होप (विंडीज)
|२७
|महेंद्रसिंह धोनी (भारत)
|२९
|एलक सटवर्ट
|३१
चेंडूंच्या संख्येनुसार सर्वात जलद १००० धावा करणारा भारतीय
इशान किशन हा चेंडूंच्या संख्येनुसार १००० धावा करणारा सहावा भारतीय फलंदाज ठरला आहे.
|चेंडू
|बॅटर
|हार्दिक पांड्या
|८५७
|केदार जाधव
|९३६
|कपिल देव
|९५४
|शुभमन गिल
|९५४
|महेंद्रसिंह धोनी
|९५५
|इशान किशन
|९६६
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