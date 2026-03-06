Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026 चा अंतिम सोहळा होणार रंगतदार! 'हा' विदेशी कलाकार स्टेजवर थिरकणार; ICC ने केली घोषणा

IND vs NZ ऐतिहासिक सामन्यापूर्वी एका भव्य 'क्लोजिंग सेरेमनी'चे आयोजन करण्यात आले असून, जागतिक स्तरावरील yue पॉप सुपरस्टार रिकी मार्टिन आपल्या गायनाने चाहत्यांना मंत्रमुग्ध करणार आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 05:17 PM
T20 World Cup 2026 चा अंतिम सोहळा होणार रंगतदार! ‘हा’ विदेशी कलाकार स्टेजवर थिरकणार; ICC ने केली घोषणा
आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ आता आपल्या अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. ८ मार्च रोजी जगातील सर्वात मोठे क्रिकेट स्टेडियम असलेल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद येथे भारत आणि न्यूझीलंड (IND vs NZ) यांच्यात महामुकाबला रंगणार आहे. उपांत्य फेरीत भारताने बलाढ्य इंग्लंडचा पराभव केला, तर न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेला धूळ चारून अंतिम फेरीत धडक मारली आहे. या ऐतिहासिक सामन्यापूर्वी एका भव्य ‘क्लोजिंग सेरेमनी’चे आयोजन करण्यात आले असून, जागतिक स्तरावरील पॉप सुपरस्टार रिकी मार्टिन आपल्या गायनाने चाहत्यांना मंत्रमुग्ध करणार आहे.

पॉप सुपरस्टार रिकी मार्टिनचा जलवा

आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे गायक रिकी मार्टिन क्लोजिंग सेरेमनीचे मुख्य आकर्षण असेल, या वृत्ताला आयसीसीने (ICC) अधिकृतपणे दुजोरा दिला आहे. मार्टिनने या सोहळ्यासाठी एक विशेष ‘लाईव्ह परफॉर्मन्स’ तयार केला असून, भारतीय वेळेनुसार हा कार्यक्रम संध्याकाळी ५:३० वाजता सुरू होईल. आपली दमदार आवाज आणि स्टेजवरील जबरदस्त उपस्थितीसाठी ओळखले जाणारे रिकी मार्टिन जगभरातील चाहत्यांना एक अविस्मरणीय अनुभव देतील, अशी खात्री आयसीसीने व्यक्त केली आहे.

आयसीसीने आपल्या अधिकृत ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) प्लॅटफॉर्मवर म्हटले आहे की, “टी-२० विश्वचषकाची पार्टी आता अधिक मोठी झाली आहे. जागतिक आयकॉन आणि सुपरस्टार रिकी मार्टिन अंतिम सामन्यापूर्वी क्लोजिंग सेरेमनीमध्ये मुख्य आकर्षण असतील, हे जाहीर करताना आम्हाला आनंद होत आहे. हा कार्यक्रम मिस करू नका!”

T20 WC 2026: अंतिम फेरीत अभिषेक शर्माची बॅट गरजणार, खराब फॉर्म असूनही संजू सॅमसन धावला मदतीला

प्रेक्षकांसाठी महत्त्वाची माहिती

अंतिम सामन्याच्या दिवशी स्टेडियमचे दरवाजे दुपारी ३:३० वाजता उघडले जातील. त्यानंतर संध्याकाळी ५:३० वाजता रिकी मार्टिन यांच्या सादरीकरणाने सोहळ्याची सुरुवात होईल. या सांस्कृतिक कार्यक्रमानंतर भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील अंतिम लढतीला सुरुवात होईल.

टीम इंडियासमोर इतिहास रचण्याची संधी

भारतीय संघ एकूण चौथ्यांदा आणि सलग दुसऱ्यांदा टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. भारताचा हा प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी राहिला आहे. २००७ मध्ये भारताने पहिलाच टी-२० विश्वचषक जिंकून इतिहास रचला होता. गेल्या विश्वचषकातही टीम इंडिया चॅम्पियन ठरली होती. जर सूर्यासेनेच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने न्यूझीलंडचा पराभव केला, तर सलग दोनदा टी-२० विश्वचषक जिंकणारा भारत जगातील पहिला संघ ठरेल.

न्यूझीलंडसाठी ‘आर-पार’ची लढाई

दुसरीकडे, न्यूझीलंडचा संघ दुसऱ्यांदा अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. यापूर्वी २०२१ मध्ये त्यांनी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध फायनल खेळली होती, परंतु त्यांना उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते. त्यामुळे यावेळी किवी संघ विजेतेपदाचा दुष्काळ संपवण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरेल.

IPL 2026 : मोठी बातमी, आयपीएलच्या 19 व्या हंगामाचे वेळापत्रक या दिवशी होणार जाहीर! आयपीएल 2026 बद्दल मोठी अपडेट

Published On: Mar 06, 2026 | 05:17 PM

Mar 06, 2026 | 05:17 PM
