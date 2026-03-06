IPL 2026 : मोठी बातमी, आयपीएलच्या 19 व्या हंगामाचे वेळापत्रक या दिवशी होणार जाहीर! आयपीएल 2026 बद्दल मोठी अपडेट

भारतामध्ये सध्या विश्वचषकाचे वातावरण आहे, 2026 चा टी20 विश्वचषक आता अंतिम टप्प्यात आहे. भारताच्या संघाने सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये इंग्लंडला हरवले आणि फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे, तर पहिल्या सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत केले आणि अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे. विश्वचषकाचा फायनलचा सामना हा अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर खेळवला जाणार आहे. विश्वचषक झाल्यानंतर सर्वाचे लक्ष हे आयपीएलवर असणार आहे.
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी नियोजित आयपीएलच्या १९ व्या हंगामाबाबत एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. न्यूज24 च्या माहितीनुसार आयपीएल २०२६ च्या नवीन आवृत्तीचे वेळापत्रक शुक्रवार, ६ मार्च रोजी संध्याकाळी ७ वाजता जाहीर केले जाईल. बीसीसीआयने वेळापत्रक जाहीर करण्याची तारीख निश्चित केली आहे आणि लवकरच हे वेळापत्रक सर्वांना उपलब्ध होईल. यावेळी, आयपीएलचे वेळापत्रक दोन टप्प्यात जाहीर केले जाईल. हंगामाचा पहिला सामना गतविजेत्या बेंगळुरूच्या घर असलेल्या बेंगळुरूमधील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळला जाईल.
आयपीएल सुरुवातीला २६ मार्च रोजी सुरू होणार होता, परंतु आता तो २८ किंवा २९ मार्च रोजी सुरू होऊ शकतो. स्पर्धेचा अंतिम सामना ३१ मे रोजी खेळवला जाईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, या हंगामातील पहिला सामना बेंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवला जाईल. याव्यतिरिक्त, आरसीबी या हंगामात त्यांचे पाच घरचे सामने चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळेल. प्रत्येक आयपीएल हंगामात, पहिला सामना गतविजेत्याच्या घरच्या मैदानावर खेळवला जातो, त्यामुळे या हंगामाची सुरुवात देखील चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होऊ शकते.
🚨Breaking News🚨 IPL 2026 Schedule dropping TODAY at 5:00 PM 🔥 pic.twitter.com/gvMwLhgR1I — 𝐒𝐮𝐦𝐢𝐭 (@Sumittt_0707) March 6, 2026
आयपीएल २०२६ दोन टप्प्यात होणार आहे. भारतातील पाच राज्यांमध्ये राज्यसभा निवडणुका असल्याने बोर्डाने हा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगाने अद्याप या राज्यांमध्ये निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केलेल्या नाहीत, त्यामुळे वेळापत्रक दोन टप्प्यात जाहीर केले जाईल. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या राज्यांमध्ये निवडणुकीच्या दिवशी सामने टाळले जातील. त्यामुळे, बीसीसीआय फक्त पहिल्या टप्प्याचे वेळापत्रक जाहीर करेल.