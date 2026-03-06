Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Ipl 2026 Schedule Of 19th Season Of Ipl Will Be Announced On This Day Big Update About Ipl 2026

IPL 2026 : मोठी बातमी, आयपीएलच्या 19 व्या हंगामाचे वेळापत्रक या दिवशी होणार जाहीर! आयपीएल 2026 बद्दल मोठी अपडेट

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी नियोजित आयपीएलच्या १९ व्या हंगामाबाबत एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. नवीन आवृत्तीचे वेळापत्रक शुक्रवार, ६ मार्च रोजी संध्याकाळी ७ वाजता जाहीर केले जाईल अशी वृतांची माहिती आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 02:24 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

भारतामध्ये सध्या विश्वचषकाचे वातावरण आहे, 2026 चा टी20 विश्वचषक आता अंतिम टप्प्यात आहे. भारताच्या संघाने सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये इंग्लंडला हरवले आणि फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे, तर पहिल्या सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत केले आणि अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे. विश्वचषकाचा फायनलचा सामना हा अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर खेळवला जाणार आहे. विश्वचषक झाल्यानंतर सर्वाचे लक्ष हे आयपीएलवर असणार आहे. 

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी नियोजित आयपीएलच्या १९ व्या हंगामाबाबत एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. न्यूज24 च्या माहितीनुसार आयपीएल २०२६ च्या नवीन आवृत्तीचे वेळापत्रक शुक्रवार, ६ मार्च रोजी संध्याकाळी ७ वाजता जाहीर केले जाईल. बीसीसीआयने वेळापत्रक जाहीर करण्याची तारीख निश्चित केली आहे आणि लवकरच हे वेळापत्रक सर्वांना उपलब्ध होईल. यावेळी, आयपीएलचे वेळापत्रक दोन टप्प्यात जाहीर केले जाईल. हंगामाचा पहिला सामना गतविजेत्या बेंगळुरूच्या घर असलेल्या बेंगळुरूमधील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळला जाईल.

आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी पुन्हा जिंकले मन, इराण-इस्रायल युद्धामुळे भारतात अडकलेल्या परदेशी संघांसाठी केली खास सोय

आयपीएलचा उत्साह कधी सुरू होईल?

आयपीएल सुरुवातीला २६ मार्च रोजी सुरू होणार होता, परंतु आता तो २८ किंवा २९ मार्च रोजी सुरू होऊ शकतो. स्पर्धेचा अंतिम सामना ३१ मे रोजी खेळवला जाईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, या हंगामातील पहिला सामना बेंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवला जाईल. याव्यतिरिक्त, आरसीबी या हंगामात त्यांचे पाच घरचे सामने चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळेल. प्रत्येक आयपीएल हंगामात, पहिला सामना गतविजेत्याच्या घरच्या मैदानावर खेळवला जातो, त्यामुळे या हंगामाची सुरुवात देखील चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होऊ शकते.

आयपीएल २०२६ दोन टप्प्यात होणार आहे. भारतातील पाच राज्यांमध्ये राज्यसभा निवडणुका असल्याने बोर्डाने हा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगाने अद्याप या राज्यांमध्ये निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केलेल्या नाहीत, त्यामुळे वेळापत्रक दोन टप्प्यात जाहीर केले जाईल. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या राज्यांमध्ये निवडणुकीच्या दिवशी सामने टाळले जातील. त्यामुळे, बीसीसीआय फक्त पहिल्या टप्प्याचे वेळापत्रक जाहीर करेल.

Web Title: Ipl 2026 schedule of 19th season of ipl will be announced on this day big update about ipl 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 01:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2026 स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूंच्या नामांकनांची झाली घोषणा! 8 खेळाडू शर्यतीत; यादीत फक्त 1 भारतीय
1

T20 World Cup 2026 स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूंच्या नामांकनांची झाली घोषणा! 8 खेळाडू शर्यतीत; यादीत फक्त 1 भारतीय

आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी पुन्हा जिंकले मन, इराण-इस्रायल युद्धामुळे भारतात अडकलेल्या परदेशी संघांसाठी केली खास सोय
2

आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी पुन्हा जिंकले मन, इराण-इस्रायल युद्धामुळे भारतात अडकलेल्या परदेशी संघांसाठी केली खास सोय

इंग्लंडने सामना गमावला पण जेकब बेथेलने इतिहास घडवला! 22 वर्षीय या खेळाडूने 1.4 अब्ज भारतीयांच्या हृदयाचे वाढवले ठोके
3

इंग्लंडने सामना गमावला पण जेकब बेथेलने इतिहास घडवला! 22 वर्षीय या खेळाडूने 1.4 अब्ज भारतीयांच्या हृदयाचे वाढवले ठोके

India vs England : अभिषेक शर्मा OUT रिंकू सिंह IN…सेमीफायनलमध्ये टीम इंडियाची अशी असू शकते Playing 11
4

India vs England : अभिषेक शर्मा OUT रिंकू सिंह IN…सेमीफायनलमध्ये टीम इंडियाची अशी असू शकते Playing 11

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Budget Live: “…फिर देखना फिजूल है कद आसमान का”; फडणवीस बजेट मांडताना काय म्हणाले?

Maharashtra Budget Live: “…फिर देखना फिजूल है कद आसमान का”; फडणवीस बजेट मांडताना काय म्हणाले?

Mar 06, 2026 | 02:20 PM
Iran Israel War : ‘कोल्हापुरी’ उद्योगांना युद्धाचा फटका; कच्च्या मालाच्या किमतींमुळे मंदीचे गंभीर परिणाम

Iran Israel War : ‘कोल्हापुरी’ उद्योगांना युद्धाचा फटका; कच्च्या मालाच्या किमतींमुळे मंदीचे गंभीर परिणाम

Mar 06, 2026 | 02:09 PM
Kokan News: कोकणच्या ‘राजा’वर वक्रदृष्टी! खर्च वाढला अन् उत्पादन घटण्याची भीती

Kokan News: कोकणच्या ‘राजा’वर वक्रदृष्टी! खर्च वाढला अन् उत्पादन घटण्याची भीती

Mar 06, 2026 | 02:03 PM
“तो नरकात जळो…” अली खामेनेई यांच्या मृत्यूवर अभिनेत्रीचे वादग्रस्त वक्तव्य; इंटरनेटवर उडाली खळबळ

“तो नरकात जळो…” अली खामेनेई यांच्या मृत्यूवर अभिनेत्रीचे वादग्रस्त वक्तव्य; इंटरनेटवर उडाली खळबळ

Mar 06, 2026 | 02:02 PM
मशरूम खाण्याचे ५ जबरदस्त फायदे; रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यापासून वजन घटवण्यापर्यंत ठरतं फायदेशीर…

मशरूम खाण्याचे ५ जबरदस्त फायदे; रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यापासून वजन घटवण्यापर्यंत ठरतं फायदेशीर…

Mar 06, 2026 | 02:00 PM
वृषकर्मा इव्हेंटमध्ये नागा चैतन्यसोबत घडली ‘ही’ घटना, व्हिडिओ व्हायरल होताच नेटकऱ्यांनी समंथाशी जोडला संबंध

वृषकर्मा इव्हेंटमध्ये नागा चैतन्यसोबत घडली ‘ही’ घटना, व्हिडिओ व्हायरल होताच नेटकऱ्यांनी समंथाशी जोडला संबंध

Mar 06, 2026 | 01:59 PM
IPL 2026 : मोठी बातमी, आयपीएलच्या 19 व्या हंगामाचे वेळापत्रक या दिवशी होणार जाहीर! आयपीएल 2026 बद्दल मोठी अपडेट

IPL 2026 : मोठी बातमी, आयपीएलच्या 19 व्या हंगामाचे वेळापत्रक या दिवशी होणार जाहीर! आयपीएल 2026 बद्दल मोठी अपडेट

Mar 06, 2026 | 01:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM