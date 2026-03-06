T20 WC 2026: अंतिम फेरीत अभिषेक शर्माची बॅट गरजणार, खराब फॉर्म असूनही संजू सॅमसन धावला मदतीला

T20 World Cup Final, Abhishek Sharma : भारताच्या संघाने सलग दोन टी20 विश्वचषकांमध्ये अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे. टीम इंडियाने या स्पर्धेमध्ये आतापर्यत फक्त एक सामना सुपर 8 मध्ये गमावला होता त्यानंतर संघाने उपांत्य फेरीमध्ये इंग्लंडला पराभूत करुन फायनलचे तिकीट पक्के केले आहे. सेमीफायनल 1 च्या सामन्यामध्ये न्यूझीलंडच्या संघाने दक्षिण आफ्रिकेला 9 विकेट्सने पराभूत केले होते त्यामुळे फायनलमध्ये न्यूझीलंडचे भारतासमोर मोठे आव्हान असणार आहे.
टीम इंडियाने उल्लेखनीय कामगिरी करत इंग्लंडविरुद्ध उपांत्य फेरीत विजय मिळवला. या विजयासह संघाने अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज अभिषेक शर्माची बॅट संपूर्ण स्पर्धेत शांत राहिली. इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात अभिषेककडून सर्वांनाच धमाकेदार खेळीची अपेक्षा होती, परंतु त्याची बॅट पुन्हा एकदा शांत राहिली. अंतिम फेरीपूर्वी त्याचा फॉर्म टीम इंडियासाठी चिंतेचा विषय बनत असताना, संजू सॅमसनला अजूनही अभिषेकवर विश्वास आहे. सेमीफायनलच्या विजयानंतर त्याने स्टार सलामीवीराबद्दल काय म्हटले ते जाणून घेऊया.
IPL 2026 : मोठी बातमी, आयपीएलच्या 19 व्या हंगामाचे वेळापत्रक या दिवशी होणार जाहीर! आयपीएल 2026 बद्दल मोठी अपडेट
इंग्लंडविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात अभिषेक शर्माला ७ चेंडूत फक्त ९ धावा करता आल्या. सामन्यात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या संजू सॅमसनने अभिषेकच्या फॉर्मबद्दलच्या प्रश्नांना उत्तर देताना म्हटले की, “अभिषेक अंतिम फेरीत मोठी खेळी खेळू शकेल. अंतिम सामना अभिषेकचा असेल आणि अहमदाबादमध्ये तो चांगली कामगिरी करेल असा त्याला विश्वास आहे.” संजू सॅमसनने वरुण चक्रवर्तीचाही बचाव केला. त्याने उपांत्य फेरीत ४ षटकांत ६४ धावा दिल्या आणि फक्त एक धाव दिली.
Sanju Samson backs Abhishek Sharma to come good for India in the T20 World Cup Final. 🏆 pic.twitter.com/0ban5Si860 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 6, 2026
अभिषेक शर्मासाठी हा टी-२० विश्वचषक खूपच निराशाजनक ठरला आहे. त्याने आतापर्यंत खेळलेल्या सात सामन्यांमध्ये फक्त एकदाच ५० धावांचा टप्पा ओलांडला आहे आणि तोही नामिबियाविरुद्ध. शिवाय, तीन सामन्यांमध्ये तो आपले खाते उघडू शकला नाही, तर उर्वरित सामन्यांमध्ये फक्त ३४ धावा काढल्या. अभिषेक हा आंतरराष्ट्रीय टी-२० क्रिकेटमध्ये नंबर वन फलंदाज आहे, त्यामुळे संघाला त्याच्याकडून खूप चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. अंतिम सामन्यात टीम इंडियाला त्याच्याकडून खूप अपेक्षा असतील, परंतु जर त्याची फलंदाजी अपयशी ठरली तर आगामी मालिकेतील त्याचे स्थान प्रश्नचिन्हात असेल.