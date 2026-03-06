Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • T20 Wc 2026 Abhishek Sharma Bat Will Be Needed In Final Sanju Samson Runs To Help Despite Poor Form

T20 WC 2026: अंतिम फेरीत अभिषेक शर्माची बॅट गरजणार, खराब फॉर्म असूनही संजू सॅमसन धावला मदतीला

टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज अभिषेक शर्माची बॅट संपूर्ण स्पर्धेत शांत राहिली. अंतिम फेरीपूर्वी त्याचा फॉर्म टीम इंडियासाठी चिंतेचा विषय बनत असताना, संजू सॅमसनला अजूनही अभिषेकवर विश्वास आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 02:49 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

T20 World Cup Final, Abhishek Sharma : भारताच्या संघाने सलग दोन टी20 विश्वचषकांमध्ये अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे. टीम इंडियाने या स्पर्धेमध्ये आतापर्यत फक्त एक सामना सुपर 8 मध्ये गमावला होता त्यानंतर संघाने उपांत्य फेरीमध्ये इंग्लंडला पराभूत करुन फायनलचे तिकीट पक्के केले आहे. सेमीफायनल 1 च्या सामन्यामध्ये न्यूझीलंडच्या संघाने दक्षिण आफ्रिकेला 9 विकेट्सने पराभूत केले होते त्यामुळे फायनलमध्ये न्यूझीलंडचे भारतासमोर मोठे आव्हान असणार आहे. 

टीम इंडियाने उल्लेखनीय कामगिरी करत इंग्लंडविरुद्ध उपांत्य फेरीत विजय मिळवला. या विजयासह संघाने अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज अभिषेक शर्माची बॅट संपूर्ण स्पर्धेत शांत राहिली. इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात अभिषेककडून सर्वांनाच धमाकेदार खेळीची अपेक्षा होती, परंतु त्याची बॅट पुन्हा एकदा शांत राहिली. अंतिम फेरीपूर्वी त्याचा फॉर्म टीम इंडियासाठी चिंतेचा विषय बनत असताना, संजू सॅमसनला अजूनही अभिषेकवर विश्वास आहे. सेमीफायनलच्या विजयानंतर त्याने स्टार सलामीवीराबद्दल काय म्हटले ते जाणून घेऊया.

IPL 2026 : मोठी बातमी, आयपीएलच्या 19 व्या हंगामाचे वेळापत्रक या दिवशी होणार जाहीर! आयपीएल 2026 बद्दल मोठी अपडेट

इंग्लंडविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात अभिषेक शर्माला ७ चेंडूत फक्त ९ धावा करता आल्या. सामन्यात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या संजू सॅमसनने अभिषेकच्या फॉर्मबद्दलच्या प्रश्नांना उत्तर देताना म्हटले की, “अभिषेक अंतिम फेरीत मोठी खेळी खेळू शकेल. अंतिम सामना अभिषेकचा असेल आणि अहमदाबादमध्ये तो चांगली कामगिरी करेल असा त्याला विश्वास आहे.” संजू सॅमसनने वरुण चक्रवर्तीचाही बचाव केला. त्याने उपांत्य फेरीत ४ षटकांत ६४ धावा दिल्या आणि फक्त एक धाव दिली.

अभिषेक शर्मासाठी हा टी-२० विश्वचषक खूपच निराशाजनक ठरला आहे. त्याने आतापर्यंत खेळलेल्या सात सामन्यांमध्ये फक्त एकदाच ५० धावांचा टप्पा ओलांडला आहे आणि तोही नामिबियाविरुद्ध. शिवाय, तीन सामन्यांमध्ये तो आपले खाते उघडू शकला नाही, तर उर्वरित सामन्यांमध्ये फक्त ३४ धावा काढल्या. अभिषेक हा आंतरराष्ट्रीय टी-२० क्रिकेटमध्ये नंबर वन फलंदाज आहे, त्यामुळे संघाला त्याच्याकडून खूप चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. अंतिम सामन्यात टीम इंडियाला त्याच्याकडून खूप अपेक्षा असतील, परंतु जर त्याची फलंदाजी अपयशी ठरली तर आगामी मालिकेतील त्याचे स्थान प्रश्नचिन्हात असेल.

Web Title: T20 wc 2026 abhishek sharma bat will be needed in final sanju samson runs to help despite poor form

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 02:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2026 स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूंच्या नामांकनांची झाली घोषणा! 8 खेळाडू शर्यतीत; यादीत फक्त 1 भारतीय
1

T20 World Cup 2026 स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूंच्या नामांकनांची झाली घोषणा! 8 खेळाडू शर्यतीत; यादीत फक्त 1 भारतीय

IND vs ENG: ‘मी खूप मोठी चूक केली,’ हॅरी ब्रुकने सेमीफायनलमध्ये झालेल्या पराभवानंतर व्यक्त केले दु:ख; संघावर केली टीका
2

IND vs ENG: ‘मी खूप मोठी चूक केली,’ हॅरी ब्रुकने सेमीफायनलमध्ये झालेल्या पराभवानंतर व्यक्त केले दु:ख; संघावर केली टीका

आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी पुन्हा जिंकले मन, इराण-इस्रायल युद्धामुळे भारतात अडकलेल्या परदेशी संघांसाठी केली खास सोय
3

आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी पुन्हा जिंकले मन, इराण-इस्रायल युद्धामुळे भारतात अडकलेल्या परदेशी संघांसाठी केली खास सोय

इंग्लंडने सामना गमावला पण जेकब बेथेलने इतिहास घडवला! 22 वर्षीय या खेळाडूने 1.4 अब्ज भारतीयांच्या हृदयाचे वाढवले ठोके
4

इंग्लंडने सामना गमावला पण जेकब बेथेलने इतिहास घडवला! 22 वर्षीय या खेळाडूने 1.4 अब्ज भारतीयांच्या हृदयाचे वाढवले ठोके

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 WC 2026: अंतिम फेरीत अभिषेक शर्माची बॅट गरजणार, खराब फॉर्म असूनही संजू सॅमसन धावला मदतीला

T20 WC 2026: अंतिम फेरीत अभिषेक शर्माची बॅट गरजणार, खराब फॉर्म असूनही संजू सॅमसन धावला मदतीला

Mar 06, 2026 | 02:49 PM
Govt Jobs For Agniveers: अग्निवीरांसाठी मोठी बातमी ! सेवेनंतर राज्य सरकारच्या ४ विभागांत मिळणार नोकरीची संधी

Govt Jobs For Agniveers: अग्निवीरांसाठी मोठी बातमी ! सेवेनंतर राज्य सरकारच्या ४ विभागांत मिळणार नोकरीची संधी

Mar 06, 2026 | 02:45 PM
Maharashtra Budget 2026 : ही दोस्ती तुटायची नाही..! दिवंगत नेते अजित पवारांच्या स्मरणार्थ मुख्यमंत्र्यांची अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा

Maharashtra Budget 2026 : ही दोस्ती तुटायची नाही..! दिवंगत नेते अजित पवारांच्या स्मरणार्थ मुख्यमंत्र्यांची अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा

Mar 06, 2026 | 02:44 PM
महापालिकेत गर्दीमुळे पदाधिकारी ओळखता येईना; कार्यकर्ता कोण अन्…

महापालिकेत गर्दीमुळे पदाधिकारी ओळखता येईना; कार्यकर्ता कोण अन्…

Mar 06, 2026 | 02:38 PM
जान्हवी कपूरच्या वाढदिवसानिमित्त ‘पेड्डी’ ची झलक; BTS व्हिडिओ शेअर करत मेकर्सने दिले चाहत्यांना सरप्राईज

जान्हवी कपूरच्या वाढदिवसानिमित्त ‘पेड्डी’ ची झलक; BTS व्हिडिओ शेअर करत मेकर्सने दिले चाहत्यांना सरप्राईज

Mar 06, 2026 | 02:36 PM
Shani ast 2026: मार्चमध्ये शनिचा खास बदल; 76 दिवसांनी मीन राशीतून अस्त होण्याने या राशीच्या लोकांना होणार लाभ

Shani ast 2026: मार्चमध्ये शनिचा खास बदल; 76 दिवसांनी मीन राशीतून अस्त होण्याने या राशीच्या लोकांना होणार लाभ

Mar 06, 2026 | 02:30 PM
मूळव्याध शस्त्रक्रियेनंतरही रजा नाकारली… कर्मचाऱ्याने अधिकाऱ्यांसमोर उतरवली पँट, म्हणाला “हा घ्या पुरावा”; Video Viral

मूळव्याध शस्त्रक्रियेनंतरही रजा नाकारली… कर्मचाऱ्याने अधिकाऱ्यांसमोर उतरवली पँट, म्हणाला “हा घ्या पुरावा”; Video Viral

Mar 06, 2026 | 02:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM