Smriti Mandhana-Shafali Verma जोडीने रचला इतिहास! महिला टी-२० क्रिकेटमध्ये केला जगातील सर्वात मोठा पराक्रम

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महिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सलामीची जोडी म्हणून स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली असून, त्यांनी एकूण २४ डावांत एकत्र फलंदाजी केली आहे. ऑस्ट्रेलियन महिला संघाविरुद्ध त्यांनी ३२.१६ च्या सरासरीने एकूण ७७२ धावा केल्या आहेत; यामध्ये एका शतकी आणि चार अर्धशतकी भागीदारींचा समावेश आहे. या कामगिरीसह, महिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एखाद्या विशिष्ट संघाविरुद्ध कोणत्याही विकेटसाठी जोडीने केलेल्या सर्वाधिक धावांचा विक्रम मानधना आणि शफाली यांनी आपल्या नावावर केला आहे. त्यांनी न्यूझीलंडच्या सुझी बेट्स आणि सोफी डिव्हाइन या जोडीचा विक्रम मागे टाकला; या जोडीने दक्षिण आफ्रिकन महिला संघाविरुद्ध एकत्रितपणे ७३२ धावा केल्या होत्या.
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स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा (भारत) – ७७२ धावा (विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया)
सुझी बेट्स आणि सोफी डिव्हाइन (न्यूझीलंड) – ७३२ धावा (विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका)
स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा (भारत) – ६५५ धावा (विरुद्ध इंग्लंड)
अलिसा हिली आणि बेथ मुनी (ऑस्ट्रेलिया) – ५३५ धावा (विरुद्ध भारत)
स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा (भारत) – ५२२ धावा (विरुद्ध श्रीलंका)
ऑस्ट्रेलियाच्या महिला संघाविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषक सामन्यात, स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा यांनी फलंदाजीची भक्कम सुरुवात केली, परंतु त्यांना त्याचे रूपांतर अर्धशतकात करता आले नाही. शफाली २६ चेंडूंत ३४ धावा करून बाद झाली, तर स्मृती मानधनाने ३७ चेंडूंत ३८ धावा केल्या.
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