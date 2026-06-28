Ben Stokes Retirement: मोठी बातमी! बेन स्टोक्सची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून अचानक निवृत्ती; तिसऱ्या कसोटीदरम्यान चाहत्यांना धक्का

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२०१९ च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यात, बेन स्टोक्सने ८४ धावांची शानदार नाबाद खेळी केली; या कामगिरीमुळे सामना ‘सुपर ओव्हर’पर्यंत पोहोचला आणि अखेरीस इंग्लंड पहिल्यांदाच विश्वविजेते बनले. त्याच वर्षी, हेडिंग्ले येथील ॲशेस कसोटी सामन्यात, त्याने नाबाद १३५ धावांची खेळी करत इंग्लंडला अनपेक्षित विजय मिळवून दिला. याव्यतिरिक्त, २०१६ मध्ये केप टाउन येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध त्याने २५८ धावांची धडाकेबाज खेळी केली होती, जी त्याच्या कसोटी कारकिर्दीतील सर्वोच्च धावसंख्या ठरली. कर्णधार असतानाही त्याने इंग्लंडला अनेक अविस्मरणीय विजय मिळवून दिले.
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बेन स्टोक्सच्या निवृत्तीनंतर, इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाचे (ECB) अध्यक्ष रिचर्ड थॉम्पसन यांनी त्याचे कौतुक केले. त्यांनी स्टोक्सचे वर्णन इंग्लंडच्या इतिहासातील महान खेळाडूंपैकी एक असे केले आणि तो आपल्या पिढीतील क्रिकेटपटूंसाठी एक मोठी प्रेरणास्थान राहिला असल्याचे नमूद केले. त्यांनी पुढे सांगितले की, स्टोक्सने दबावाखाली सातत्याने उत्कृष्ट कामगिरी केली, कधीही हार मानली नाही आणि कठीण प्रसंगी संघासाठी अद्वितीय व सामन्याचा निकाल बदलणारे क्षण निर्माण केले असे क्षण जे जगभरातील लाखो क्रिकेट चाहते कधीही विसरणार नाहीत.
त्याच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, बेन स्टोक्सने आपल्या कारकिर्दीत १२१ कसोटी, ११४ एकदिवसीय (ODI) आणि ४३ टी-२० आंतरराष्ट्रीय (T20I) सामने खेळले. कसोटी क्रिकेटमध्ये, त्याने ३४.५८ च्या सरासरीने ७,२२८ धावा केल्या आणि २४६ बळी (विकेट्स) घेतले. एकदिवसीय सामन्यांमध्ये, त्याने ९९ डावांत ४१.२२ च्या सरासरीने ३,४६३ धावा केल्या आणि ७४ बळी घेतले. टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये, त्याने ५८५ धावा केल्या आणि २६ बळी घेतले.
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