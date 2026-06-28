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Ben Stokes Retirement: मोठी बातमी! बेन स्टोक्सची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून अचानक निवृत्ती; तिसऱ्या कसोटीदरम्यान चाहत्यांना धक्का

Updated On: Jun 28, 2026 | 08:28 PM IST
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सारांश

Ben Stokes International Retirement News: इंग्लंडचा कसोटी कर्णधार बेन स्टोक्स याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंडने कसोटी क्रिकेटमध्ये अतिशय चांगली कामगिरी केली होती.

मोठी बातमी! बेन स्टोक्सची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून अचानक निवृत्ती (Photo Credit- Instagram)

मोठी बातमी! बेन स्टोक्सची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून अचानक निवृत्ती (Photo Credit- Instagram)

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विस्तार
  • मोठी बातमी!
  • बेन स्टोक्सची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून अचानक निवृत्ती
  • तिसऱ्या कसोटीदरम्यान चाहत्यांना धक्का
Ben Stokes International Retirement: इंग्लंडचा स्टार अष्टपैलू खेळाडू बेन स्टोक्स (Ben Stokes) याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. न्यूझीलंडविरुद्ध ट्रेंट ब्रिज येथे सध्या सुरू असलेला कसोटी सामना हा त्याच्या कारकिर्दीतील अखेरचा सामना असेल; त्यानंतर बेन स्टोक्स मैदानावर खेळताना दिसणार नाही. स्टोक्सने २०११ मध्ये ‘व्हाइट-बॉल’ फॉरमॅटमधून आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यानंतर, डिसेंबर २०१३ मध्ये ॲशेस मालिकेदरम्यान ॲडलेड येथे त्याने कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. एप्रिल २०२२ पासून स्टोक्स इंग्लंडच्या कसोटी संघाचे नेतृत्व करत आहे.

 

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बेन स्टोक्सने २०१९ च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यात विजय मिळवून देणारी खेळी साकारली

२०१९ च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यात, बेन स्टोक्सने ८४ धावांची शानदार नाबाद खेळी केली; या कामगिरीमुळे सामना ‘सुपर ओव्हर’पर्यंत पोहोचला आणि अखेरीस इंग्लंड पहिल्यांदाच विश्वविजेते बनले. त्याच वर्षी, हेडिंग्ले येथील ॲशेस कसोटी सामन्यात, त्याने नाबाद १३५ धावांची खेळी करत इंग्लंडला अनपेक्षित विजय मिळवून दिला. याव्यतिरिक्त, २०१६ मध्ये केप टाउन येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध त्याने २५८ धावांची धडाकेबाज खेळी केली होती, जी त्याच्या कसोटी कारकिर्दीतील सर्वोच्च धावसंख्या ठरली. कर्णधार असतानाही त्याने इंग्लंडला अनेक अविस्मरणीय विजय मिळवून दिले.

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ईसीबी अध्यक्ष रिचर्ड थॉम्पसन यांची बेन स्टोक्सवर स्तुती

बेन स्टोक्सच्या निवृत्तीनंतर, इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाचे (ECB) अध्यक्ष रिचर्ड थॉम्पसन यांनी त्याचे कौतुक केले. त्यांनी स्टोक्सचे वर्णन इंग्लंडच्या इतिहासातील महान खेळाडूंपैकी एक असे केले आणि तो आपल्या पिढीतील क्रिकेटपटूंसाठी एक मोठी प्रेरणास्थान राहिला असल्याचे नमूद केले. त्यांनी पुढे सांगितले की, स्टोक्सने दबावाखाली सातत्याने उत्कृष्ट कामगिरी केली, कधीही हार मानली नाही आणि कठीण प्रसंगी संघासाठी अद्वितीय व सामन्याचा निकाल बदलणारे क्षण निर्माण केले असे क्षण जे जगभरातील लाखो क्रिकेट चाहते कधीही विसरणार नाहीत.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील बेन स्टोक्सची कामगिरी

त्याच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, बेन स्टोक्सने आपल्या कारकिर्दीत १२१ कसोटी, ११४ एकदिवसीय (ODI) आणि ४३ टी-२० आंतरराष्ट्रीय (T20I) सामने खेळले. कसोटी क्रिकेटमध्ये, त्याने ३४.५८ च्या सरासरीने ७,२२८ धावा केल्या आणि २४६ बळी (विकेट्स) घेतले. एकदिवसीय सामन्यांमध्ये, त्याने ९९ डावांत ४१.२२ च्या सरासरीने ३,४६३ धावा केल्या आणि ७४ बळी घेतले. टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये, त्याने ५८५ धावा केल्या आणि २६ बळी घेतले.

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Web Title: Ben stokess sudden retirement from international cricket fans shocked during the third test

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Published On: Jun 28, 2026 | 08:22 PM

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