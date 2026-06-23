Free Fire Max: गेममध्ये नव्या ईव्हेंटची एंट्री! प्लेअर्सना मिळणार गन स्किन मोफत मिळवण्याची संधी.. फॉलो करा या स्टेप्स

Upcoming Smartphone: Nothing पुन्हा करणार धमाका? Phone 4a नंतर भारतात येणार Phone 4b? डिझाईन लीक
फ्री फायर मॅक्समध्ये एकेएक्स व्हीएसएस रिंग नावाचा ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. हा ईव्हेंट पुढील काही दिवसांसाठी लाईव्ह असणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना AK47 सारख्या प्रीमियम गन स्किन जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. एकेएक्स व्हीएसएस रिंग हा एक लक रॉयल ईव्हेट आहे, या ईव्हेंटमध्ये रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना त्यांचे नशिब आजमावे लागणार आहे. यासाठी डायमंड्स खर्च करून स्पिन करावे लागणार आहे. ईव्हेंटमध्ये कोणते रिवॉर्ड्स मिळणार आहेत आणि स्पिन करण्यासाठी किती डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहे, याबाबत जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – YouTube)