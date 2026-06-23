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Free Fire Max: गेममध्ये नव्या ईव्हेंटची एंट्री! प्लेअर्सना मिळणार गन स्किन मोफत मिळवण्याची संधी.. फॉलो करा या स्टेप्स

Updated On: Jun 23, 2026 | 08:51 AM IST
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सारांश

Free Fire Max AKX VSS Ring Event: फ्री फायर मॅक्समध्ये एकेएक्स व्हीएसएस रिंग ईव्हेंट लाईव्ह झाला असून प्लेअर्सना प्रीमियम गन स्किन जिंकण्याची संधी मिळत आहे. कमी डायमंड्समध्ये स्पिन करून AK47 सारखे खास रिवॉर्ड्स मिळवण्याची ही गेमर्ससाठी मोठी संधी आहे.

Free Fire Max: गेममध्ये नव्या ईव्हेंटची एंट्री! प्लेअर्सना मिळणार गन स्किन मोफत मिळवण्याची संधी.. फॉलो करा या स्टेप्स

Free Fire Max: गेममध्ये नव्या ईव्हेंटची एंट्री! प्लेअर्सना मिळणार गन स्किन मोफत मिळवण्याची संधी.. फॉलो करा या स्टेप्स

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विस्तार
  • फ्री फायर मॅक्समध्ये एकेएक्स व्हीएसएस रिंग ईव्हेंट पुढील 10 दिवसांसाठी लाईव्ह झाला आहे.
  • या ईव्हेंटमध्ये AK47 युनिकॉर्न रेज आणि व्हीएसएस फायरी बॅटल सारखे रिवॉर्ड्स मिळणार आहेत.
  • पहिल्या स्पिनसाठी 20 डायमंड्स, तर 5 स्पिनसाठी 90 डायमंड्स खर्च करावे लागतील.
Free Fire Max Event: फ्री फायर मॅक्समध्ये AKX VSS Ring ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना AK47 सारख्या प्रीमियम गन स्किन जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. खरं तर प्लेअर्सना गेममध्ये या गन स्किन खरेदी करायच्या असतील तर त्यांना मोठ्या प्रमाणात डायमंड्स खर्च करावे लागतात. मात्र ईव्हेंटमध्ये अत्यंत कमी डायमंड्स खर्च करून प्लेअर्सना विविध गेमिंग वस्तू क्लेम करण्याची संधी मिळते.

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फ्री फायर मॅक्समध्ये एकेएक्स व्हीएसएस रिंग नावाचा ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. हा ईव्हेंट पुढील काही दिवसांसाठी लाईव्ह असणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना AK47 सारख्या प्रीमियम गन स्किन जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. एकेएक्स व्हीएसएस रिंग हा एक लक रॉयल ईव्हेट आहे, या ईव्हेंटमध्ये रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना त्यांचे नशिब आजमावे लागणार आहे. यासाठी डायमंड्स खर्च करून स्पिन करावे लागणार आहे. ईव्हेंटमध्ये कोणते रिवॉर्ड्स मिळणार आहेत आणि स्पिन करण्यासाठी किती डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहे, याबाबत जाणून घेऊया.  (फोटो सौजन्य – YouTube) 

ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • व्हीएस स्वीट टेकडाउन
  • एके 47 युनिकॉर्न रेज (गोल्डन ईरा)
  • एके 47 युनिकॉर्न रेज (लावा)
  • व्हीएसएस फायरी बॅटल
  • युनिव्हर्सल रिंग टोकन

स्पिन करण्यासाठी खर्च करावे लागणार इतके डायमंड्स

एकेएक्स व्हीएसएस रिंग ईव्हेंटमध्ये पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 20 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. तर 5 वेळा स्पिन करण्यासाठी 100 डायमंड्सऐवजी केवळ 90 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत.

एकेएक्स व्हीएसएस रिंग ईव्हेंट अ‍ॅक्सेस करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • यानंतर स्टोअर सेक्शनवर क्लिक करा.
  • इथे तुम्हाला हायलाईट्समध्ये एकेएक्स व्हीएसएस रिंग ईव्हेंट बॅनर दिसेल.
  • या बॅनरवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला प्रीमियम गन स्किन जिंकण्याची संधी मिळणार आहे.
  • ईव्हेंटमध्ये स्पिन करण्यासाठी प्लेअर्सना डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहे.
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हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

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  • ​FA3S7D5F1G9H
  • ​FT4E9Y5U1I3O
  • ​F7F9A3B2K6G8
  • ​FFRSX4CYHLLQ
  • ​FFSKTXVQF2NR
  • ​FFDMNSW9KG2
  • ​FFCBRAXQTS9S
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  • ​H8YC4TN6VKQ9
  • ​FF6YH3BFD7VT
  • ​B1RK7C5ZL8YT
  • ​4ST1ZTBZBRP9

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Web Title: Akx vss ring event is now live in free fire max players will get chance to rewards

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Published On: Jun 23, 2026 | 08:51 AM

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