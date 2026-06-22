सोमवार, 22 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Nothing Phone 4b May India Launch In India Soon Teaser Video Hints At New Budget Phone

Upcoming Smartphone: Nothing पुन्हा करणार धमाका? Phone 4a नंतर भारतात येणार Phone 4b? डिझाईन लीक

Updated On: Jun 22, 2026 | 02:14 PM IST
जाहिरात
सारांश

Nothing Phone 4b: टेक कंपनी नथिंग लवकरच भारतात आणखी एक नवा स्मार्टफोन लाँच करू शकते, अशी चर्चा रंगली आहे. नथिंग इंडियाने शेअर केलेल्या नव्या टीझर व्हिडीओमुळे या आगामी फोनचे डिझाईन समोर आले असून, हा फोन फोन 4b नावाने सादर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Upcoming Smartphone: Nothing पुन्हा करणार धमाका? Phone 4a नंतर भारतात येणार Phone 4b? डिझाईन लीक

Upcoming Smartphone: Nothing पुन्हा करणार धमाका? Phone 4a नंतर भारतात येणार Phone 4b? डिझाईन लीक

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नथिंग इंडियाच्या टीझर व्हिडीओमुळे Phone 4b नावाच्या नव्या बजेट स्मार्टफोनची चर्चा सुरू झाली आहे.
  • लीक डिझाईननुसार या फोनमध्ये सिंगल रिअर कॅमेरा, Glyph इंटरफेस आणि यूएसबी टाइप-सी पोर्ट मिळू शकतो.
  • Flipkart वर मायक्रोसाईट लाईव्ह झाल्याने हा फोन भारतात लवकरच 20,000 रुपयांच्या आसपासच्या किंमतीत लाँच होण्याची शक्यता आहे.
Nothing Upcoming Smartphone: टेक कंपनी नथिंग एका नव्या स्मार्टफोनवर काम करत आहे आणि हा स्मार्टफोन लवकरच भारतात लाँच केला जाणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कंपनीने अद्याप या आगामी स्मार्टफोन लाँचिंगबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नसली तरी देखील नुकत्याच समोर आलेल्या व्हिडीओमुळे आता अनेक चर्चा सुरु झाल्या आहेत. नथिंग इंडियाच्या एक्स अकाऊंटवर हा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला आहे.

Flipkart GOAT Sale: अखेर तारीख ठरलीच! आयफोन, टिव्हीसह अनेक प्रोडक्ट्सवर मिळणार जबरदस्त डिस्काउंट

Nothing चा नवा फोन भारतात येणार?

मिळालेल्या माहितीनुसार, नथिंग लवकरच भारतात एक नवीन स्मार्टफोन लाँच करणार आहे. कंपनीचा हा आगामी स्मार्टफोन Phone 4(b) या नावाने सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. कंपनीने अद्याप स्मार्टफोनचे नाव किंवा लाँच डेटबाबत कोणतीही माहिती शेअर केली नाही. या आगामी स्मार्टफोनचा एक व्हिडीओ नथिंग इंडियाच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. यामुळे लाँचिंगपूर्वीच स्मार्टफोनचे डिझाईन रिव्हिल झाले आहे. कंपनीने यापूर्वीच भारतीय बाजारात Phone 4(a) आणि Phone 4(a) Pro हे दोन स्मार्टफोन्स लाँच केले आहेत. त्यानंतर आता कंपनी एक नवीन स्मार्टफोन लाँच करण्याची योजना आखत आहे. (फोटो सौजन्य – X)

नथिंगने शेअर केला व्हिडीओ

नथिंग इंडियाच्या एक्स अकाऊंटवर बजेट फोनचा टिझर व्हिडीओ शेअर करण्यात आला आहे. 12 सेकंदांच्या या व्हिडीओमध्ये एका सिंगल कॅमेऱ्याच्या फोनचे स्केच बनत असल्याचे दिसत आहे. फोनच्या मागील बाजूला कॅमेऱ्यासह Glyph इंटरफेस दिला जाऊ शकतो. यामध्ये बाजूला वॉल्यूम कंट्रोल आणि पावर बटन पाहायला मिळणार आहे. याशिवाय, खालील बाजूला यूएसबी टाईप सी पोर्ट पाहायला मिळणार आहे. हा व्हिडीओ शेअर करत कंपनीने कॅप्शनमध्ये (b)usted लिहीले आहे. यामुळे फोनचे नाव Phone (b) असू शकते. आगामी स्मार्टफोनमध्ये सिंगल कॅमेरा सेटअप दिला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच कंपनी त्यांचा नवीन स्मार्टफोन बजेट फ्रेंडली सेगमेंटमध्ये लाँच करण्याची शक्यता आहे.

नथिंगच्या या आगामी स्मार्टफोनची मायक्रोसाईट फ्लिपकार्टवर देखील लाईव्ह झाली आहे. यामुळे हा स्मार्टफोन लवकरच भारतात लाँच होणार असल्याची शक्यता आहे. फोनच्या बॅक पॅनलमध्ये फ्लॅट डिझाईन पाहायला मिळू शकते. काही दिवसांपूर्वी CMF ने त्यांचे काही स्मार्टफोन प्रोजेक्ट नथिंगकडे दिले आहेत. त्यामुळे आता अशी शक्यता देखील आहे की, हा आगामी स्मार्टफोन CMF द्वारे डिझाईन केला जाऊ शकतो.

WhatsApp Update: ऑनलाईन न दिसताच वाचा मेसेज, ब्लू टिकही होईल गायब… अशी आहे सोपी ट्रिक

किती असू शकते किंमत?

कंपनीचे संस्थापक आणि सीईओ कार्ल पेई यांनी पुष्टी केली आहे की, नथिंग या वर्षी फ्लॅगशिप फोन लाँच करणार नाही. त्यामुळे आता ब्रँडचा मुख्य फोकस मिड-रेंज आणि बजेट सेगमेंटमधील स्मार्टफोनवर असणार आहे. कंपनीने या वर्षी मार्चमध्ये नथिंग फोन 4a आणि फोन 4a प्रो लाँच केले होते. या सिरीजची किंमत 31,999 रुपयांपासून सुरू होते. नथिंगच्या या आगामी फोनची किंमत 20,000 रुपयांच्या आसपास असू शकते.

Web Title: Nothing phone 4b may india launch in india soon teaser video hints at new budget phone

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 22, 2026 | 02:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Flipkart GOAT Sale: अखेर तारीख ठरलीच! आयफोन, टिव्हीसह अनेक प्रोडक्ट्सवर मिळणार जबरदस्त डिस्काउंट
1

Flipkart GOAT Sale: अखेर तारीख ठरलीच! आयफोन, टिव्हीसह अनेक प्रोडक्ट्सवर मिळणार जबरदस्त डिस्काउंट

स्मार्टफोनच्या किंमती वाढताच Jio चा मोठा डाव! 800 रुपयांहून कमी किंमतीत नवा 4G फोन लाँच… फीचर्स वाचून व्हाल थक्क
2

स्मार्टफोनच्या किंमती वाढताच Jio चा मोठा डाव! 800 रुपयांहून कमी किंमतीत नवा 4G फोन लाँच… फीचर्स वाचून व्हाल थक्क

WhatsApp Update: ऑनलाईन न दिसताच वाचा मेसेज, ब्लू टिकही होईल गायब… अशी आहे सोपी ट्रिक
3

WhatsApp Update: ऑनलाईन न दिसताच वाचा मेसेज, ब्लू टिकही होईल गायब… अशी आहे सोपी ट्रिक

Smartphone Price Dropped: iPhone खरेदीची हीच योग्य वेळ! Amazon वर मिळतंय जबरदस्त डिस्काऊंट, नवी किंमत पाहून थक्क व्हाल
4

Smartphone Price Dropped: iPhone खरेदीची हीच योग्य वेळ! Amazon वर मिळतंय जबरदस्त डिस्काऊंट, नवी किंमत पाहून थक्क व्हाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Upcoming Smartphone: Nothing पुन्हा करणार धमाका? Phone 4a नंतर भारतात येणार Phone 4b? डिझाईन लीक

Upcoming Smartphone: Nothing पुन्हा करणार धमाका? Phone 4a नंतर भारतात येणार Phone 4b? डिझाईन लीक

Jun 22, 2026 | 02:14 PM
Kalyan Crime: 60 वर्षीय नराधमांनी अल्पवयीन मुलीचे लचके तोडले; घरभर रक्त आणि…

Kalyan Crime: 60 वर्षीय नराधमांनी अल्पवयीन मुलीचे लचके तोडले; घरभर रक्त आणि…

Jun 22, 2026 | 02:13 PM
BGB Bangladesh: पश्चिम बंगाल सरकारच्या ‘त्या’ अ‍ॅक्शनमुळे बांगलादेश बिथरला; 4,800 घुसखोरांमुळे सीमेवर युद्धसदृश परिस्थिती

BGB Bangladesh: पश्चिम बंगाल सरकारच्या ‘त्या’ अ‍ॅक्शनमुळे बांगलादेश बिथरला; 4,800 घुसखोरांमुळे सीमेवर युद्धसदृश परिस्थिती

Jun 22, 2026 | 02:12 PM
The Making Of A Cricketer: आरसीबीची फॅन ते थेट टीम इंडियाची ‘स्टार’; श्रेयांकाचा डोळ्यात पाणी आणणारा संघर्ष

The Making Of A Cricketer: आरसीबीची फॅन ते थेट टीम इंडियाची ‘स्टार’; श्रेयांकाचा डोळ्यात पाणी आणणारा संघर्ष

Jun 22, 2026 | 02:02 PM
Paithan Accident : पैठण तालुक्यात भीषण अपघात; पिकअपच्या धडकेत चौघांचा जागीच मृत्यू

Paithan Accident : पैठण तालुक्यात भीषण अपघात; पिकअपच्या धडकेत चौघांचा जागीच मृत्यू

Jun 22, 2026 | 01:51 PM
NEET Success Story: घरात गळके छत, खाण्यापिण्याची भ्रांत; पण वडिलांच्या एका शब्दाने ‘शिव कुमार’बनला गावातील पहिला डॉक्टर

NEET Success Story: घरात गळके छत, खाण्यापिण्याची भ्रांत; पण वडिलांच्या एका शब्दाने ‘शिव कुमार’बनला गावातील पहिला डॉक्टर

Jun 22, 2026 | 01:51 PM
Malvan News: मालवणमध्ये पर्यटनाला आला, 8 फूट उंचीवरून स्वीमिंग पूलमध्ये उडी मारली आणि…; 25 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

Malvan News: मालवणमध्ये पर्यटनाला आला, 8 फूट उंचीवरून स्वीमिंग पूलमध्ये उडी मारली आणि…; 25 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

Jun 22, 2026 | 01:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा