Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Jio Vs Airtel In One Same Price Which Companies Recharge Plan Give More Benefits Including Data And Validity Tech News Marathi

Jio vs Airtel: किंमत एकच पण फायदे वेगळे… व्हॅलिडीटी अन् डेटासह कोण ठरणार खरा किंग? जाणून घ्या

Recharge Plan Comparison: JIO आणि एअरटेल या दोन्ही कंपन्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये 349 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन उपलब्ध आहे. मात्र या दोन्ही रिचार्ज प्लॅन्समधील फायदे वेगळे आहेत. आता कोणती कंपनी जास्त फायदे देते, पाहूया.

Updated On: May 15, 2026 | 02:04 PM
Jio vs Airtel: किंमत एकच पण फायदे वेगळे... व्हॅलिडीटी अन् डेटासह कोण ठरणार खरा किंग? जाणून घ्या

Jio vs Airtel: किंमत एकच पण फायदे वेगळे... व्हॅलिडीटी अन् डेटासह कोण ठरणार खरा किंग? जाणून घ्या

Follow Us:
Follow Us:
  • JIO 349 प्लॅनमध्ये डेली 2GB डेटा आणि जेमिनी प्रो सारखे फायदे मिळतात.
  • एअरटेल 349 प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड 5G आणि ॲपल म्युझिकची सुविधा दिली जाते.
  • समान किंमत असूनही दोन्ही प्लॅन्सचे फायदे आणि डेटा ऑफर्स वेगवेगळ्या आहेत.
जिओ आणि एअरटेल या दोन्ही भारतातील आघाडीच्या टेलिकॉम कंपन्या आहेत. या कंपन्यांचे करोडो यूजर्स आहेत. याच करोडो यूजर्ससाठी कंपनी सतत नवीन रिचार्ज प्लॅन्स घेऊन येत असते. पण आता आम्ही तुम्हाला 349 रुपयांच्या किंमतीच्या रिचार्ज प्लॅनबद्दल सांगणार आहोत. जिओ आणि एअरटेल या दोन्ही कंपन्या त्यांच्या यूजर्सना 349 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन ऑफर करतात. दोन्ही कंपन्यांच्या प्लॅनची किंमत समान असली तरी देखील यामधील फायदे वेगळे आहेत. डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स आणि व्हॅलिडीटीच्याबाबतीत कोणता प्लॅन यूजर्सना जास्तीचे फायदे ऑफर करतो? कोणता प्लॅन यूजर्सना एडिशनल डिजिटल कंटेंट ऑफर करतो? दोन्ही रिचार्ज प्लॅनमधील फायद्यांबाबत आता जाणून घेऊया.

उत्सुकतेला पूर्णविराम! आकर्षक लूक अन् दमदार फीचर्स… पहिल्या Motorola फोल्डेबल फोनची अखेर भारतात एंट्री, किंमत तब्बल इतकी

जिओचा 349 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

देशातील आघाडीची टेलिकॉम कंपनी असलेल्या जिओच्या पोर्टफोलिओमध्ये 349 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन उपलब्ध आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 28 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाते. तसेच हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना डेली 2GB फास्ट इंटरनेटची सुविधा मिळते. म्हणजेच या प्लॅनमध्ये यूजर्सना एकूण 56GB डेटा मिळतो. तसेच यूजर्सना या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड कॉलिंग आणि रोज 100 एसएमएस देखील मिळतात. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

349 रुपयांच्या जिओ प्लॅनमध्ये डेटा आणि कॉलिंगव्यतिरिक्त इतर फायदे देखील मिळतात. हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना तीन महिन्यांसाठी मोफत जिओहॉटस्टारचे मोबाईल सब्सक्रिप्शन आणि 50GB जिओएआय क्लाउड स्टोरेज मिळते. तसेच या रिचार्ज प्लॅनमध्ये कंपनी 35,100 रुपयांच्या किंमतीचा 18 महीन्यांचा गूगल जेमिनी प्रो प्लॅन देखील ऑफर करते. यामध्ये 5000GB क्लाउड स्टोरेज आणि नॅनो बनाना यासांरख्या AI फीचर्सचा समावेश आहे. यासोबतच या प्लॅनमध्ये जिओटिव्ही आणि जिओक्लाऊडचा अ‍ॅक्सेस देखील मिळतो.

एअरटेलचा 349 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

टेलिकॉम कंपनी एअरटेल देखील त्यांच्या यूजर्सना 349 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन ऑफर करते. या प्लॅनची व्हॅलिडीटी देखील 28 दिवसांची आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर केली जाते. यासोबतच यामध्ये रोज 1.5GB डेटा आणि अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर केला जातो. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 100 एसएमएस देखील मिळणार आहेत. मात्र, कंपनी यूजर्सना 50 रुपये जास्त खर्च करून 399 रुपयांचा प्रीपेड प्लॅन खरेदी करण्याचा सल्ला देते. एयरटेलच्या 399 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये फिक्स्ड डेली लिमिटऐवजी अनलिमिटेड डेटा एक्सेस ऑफर केला जातो. 349 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना एअरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले प्रीमियम आणि 6 महिन्यांपर्यंतचे ॲपल म्युझिक ऑफर केले जाते.

6,500mAh बॅटरीसह नवा Vivo स्मार्टफोन लाँच! फीचर्सनी वेधलं यूजर्सचं लक्ष, सुरुवातीची किंमत केवळ 25 हजार रुपये

कोणता प्लॅन तुमच्यासाठी ठरणार बेस्ट?

कोणता प्लॅन तुमच्यासाठी योग्य ठरणार हे पूर्णपणे तुमच्या गरजांवर अवलंबून असते. जर तुम्हाला चांगली सर्विस, क्लाऊड स्टोरेज किंवा गुगल जेमिनी प्रोचा अ‍ॅक्सेस पाहिजे असेल तर तुम्ही जिओ रिचार्ज प्लॅनची निवड करू शकता. कारण यामध्ये अधिक चांगले डिजिटल फीचर्स आणि सर्विस ऑफर केली जाते. तर, तुम्हाला जास्त इंटरनेट डेटा आणि एंटरटेनमेंट पाहिजे असेल तर तुम्ही एअरटेल रिचार्ज प्लॅनची निवड करू शकता.

Web Title: Jio vs airtel in one same price which companies recharge plan give more benefits including data and validity tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 15, 2026 | 02:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BSNL Recharge Plan: काय सांगता! केवळ 61 रुपयांत 1000 हून अधिक लाईव्ह टिव्ही चॅनेल्स आणि ओटीटी अ‍ॅक्सेस… यूजर्स झाले आनंदी
1

BSNL Recharge Plan: काय सांगता! केवळ 61 रुपयांत 1000 हून अधिक लाईव्ह टिव्ही चॅनेल्स आणि ओटीटी अ‍ॅक्सेस… यूजर्स झाले आनंदी

BSNL Recharge Plan: कंपनीचं ग्राहकांना सरप्राईज! स्वस्त झाले ‘हे’ दोन प्लॅन्स, संपूर्ण वर्षभर राहा टेंशन फ्री
2

BSNL Recharge Plan: कंपनीचं ग्राहकांना सरप्राईज! स्वस्त झाले ‘हे’ दोन प्लॅन्स, संपूर्ण वर्षभर राहा टेंशन फ्री

Jio Recharge Plan: यूजर्सना मोठा झटका! कंपनीचा आणखी एक स्वस्त प्लॅन बंद, काय आहे कारण?
3

Jio Recharge Plan: यूजर्सना मोठा झटका! कंपनीचा आणखी एक स्वस्त प्लॅन बंद, काय आहे कारण?

कारमधील केबलच्या कटकटीपासून सुटका! Jio ने लाँच केले नवीन ‘JioCarSync’ गॅजेट; आता वायरलेस होणार Apple Car Play आणि Android Auto
4

कारमधील केबलच्या कटकटीपासून सुटका! Jio ने लाँच केले नवीन ‘JioCarSync’ गॅजेट; आता वायरलेस होणार Apple Car Play आणि Android Auto

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jio vs Airtel: किंमत एकच पण फायदे वेगळे… व्हॅलिडीटी अन् डेटासह कोण ठरणार खरा किंग? जाणून घ्या

Jio vs Airtel: किंमत एकच पण फायदे वेगळे… व्हॅलिडीटी अन् डेटासह कोण ठरणार खरा किंग? जाणून घ्या

May 15, 2026 | 02:04 PM
‘ओए अंधेरे…’ अर्शदीपने केली तिलकवर रंगावरून टिप्पणी, व्हायरल व्हिडिओने चाहत्यांचा तिळपापड; तिलकने दिले बॅटिंगने उत्तर

‘ओए अंधेरे…’ अर्शदीपने केली तिलकवर रंगावरून टिप्पणी, व्हायरल व्हिडिओने चाहत्यांचा तिळपापड; तिलकने दिले बॅटिंगने उत्तर

May 15, 2026 | 01:59 PM
Sugar Export Ban : भारताच्या ‘या’ एका निर्णयाने नेपाळ हादरले; सरकारसमोर ‘कडू’ संकट; बालेन शाह यांच्यासाठी अग्निपरीक्षा

Sugar Export Ban : भारताच्या ‘या’ एका निर्णयाने नेपाळ हादरले; सरकारसमोर ‘कडू’ संकट; बालेन शाह यांच्यासाठी अग्निपरीक्षा

May 15, 2026 | 01:52 PM
BRICS 2026 Summit : ब्रिक्स परिषदेत भारताचा दबदबा! Jaishankar यांच्या चार सूत्री अजेंडाची सर्वत्र चर्चा, वाचा सविस्तर

BRICS 2026 Summit : ब्रिक्स परिषदेत भारताचा दबदबा! Jaishankar यांच्या चार सूत्री अजेंडाची सर्वत्र चर्चा, वाचा सविस्तर

May 15, 2026 | 01:46 PM
USA-China: ‘अमेरिका अधोगतीच्या मार्गावर,’ जिनपिंग यांच्या वक्त्यव्यावर ट्रम्प यांची सहमती; जागतिक राजकारणात चर्चेला उधाण

USA-China: ‘अमेरिका अधोगतीच्या मार्गावर,’ जिनपिंग यांच्या वक्त्यव्यावर ट्रम्प यांची सहमती; जागतिक राजकारणात चर्चेला उधाण

May 15, 2026 | 01:30 PM
Tharala Tar Mag : सायलीच तन्वी असल्याचं सत्य होणार का उघड? ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्विस्ट

Tharala Tar Mag : सायलीच तन्वी असल्याचं सत्य होणार का उघड? ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्विस्ट

May 15, 2026 | 01:27 PM
वाढत्या पेट्रोलचा भार सहन होईना! EV च्या मागणीत तुफान वाढ, भारतात वेगाने बदलत आहे Auto Sector

वाढत्या पेट्रोलचा भार सहन होईना! EV च्या मागणीत तुफान वाढ, भारतात वेगाने बदलत आहे Auto Sector

May 15, 2026 | 01:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM