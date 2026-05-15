तुम्ही हे अॅप थेट इंस्टाग्राममधून किंवा स्वतंत्रपणे अॅक्सेस करू शकता. हा अॅप थेट कॅमेऱ्यामध्ये ओपन होणार आहे. यामध्ये तुम्ही कोणताही फोटो तुमच्या क्लोज फ्रेंड्स किंवा फॉलोवर्ससोबत शेअर करू शकता. तसेचा या अॅपमध्ये काही मर्यादा देखील लावण्यात आल्या आहेत. इंस्टंट अॅपमध्ये क्लिक करण्यात आलेले फोटो एडीट केले जाऊ शकत नाहीत. याशिवाय, यूजर्स यामध्ये गॅलरीमधील फोटो देखील अपलोड करू शकत नाहीत. या अॅपमध्ये फोटो क्लिक केल्यानंतर यूजर्सकडे केवळ कॅप्शन जोडण्याचा पर्याय असणार आहे. या अॅपमध्ये यूजर्सना इंस्टाग्रामवर पाहायला मिळणाऱ्या एडिटेड इमेजपेक्षा पूर्णपणे वेगळा अनुभव मिळणार आहे. इन्स्टंट्समध्ये यूजर्स खऱ्या ईमेज शेअर करू शकणार आहेत. (फोटो सौजन्य – Google Play Store)
इंस्टंट अॅपद्वारे पाठवलेले फोटोज समोरील यूजर्सच्या इनबॉक्समध्ये दिसणार आहेत. फोटो रिसिव्ह झाल्यानंतर समोरील यूजरकडे ईमोजी आणि टेक्स्टने रिप्लाय करण्याचा आणि स्वत:चे इंस्टंट परत पाठवण्याचा पर्याय असणार आहे. इंस्टाग्रामचं असं म्हणणं आहे की, इंस्टंट अॅपद्वारे पाठवलेल्या फोटोचा स्क्रीनशॉट काढला जाऊ शकत नाही. तसेच यामध्ये स्क्रीन रेकॉर्डिंगचा पर्याय देखील मिळणार नाही. यूजर्सना इंस्टंटमध्ये पाठवलेले फोटो कँसल करून अन्डू करण्याचा पर्याय मिळणाकर आहे. जोपर्यंत समोरील यूजर तुम्ही पाठवलेला फोटो ओपन करत नाही तोपर्यंत तुम्ही कँसल किंवा अन्डू करू शकता.
इंस्टंट लाँच करून इंस्टाग्राम फोटो शेअरिंग अॅप स्नॅपचॅटला टक्कर देण्याचा प्रयत्न करत आहे. स्नॅपचॅट, बीरियल आणि लॉकेट विजेट यांसारख्या अॅपच्या शर्यतीत आता इंस्टाग्राम देखील इंस्टंटसह उतरला आहे. मात्र इंस्टाग्रामने नव्या अॅपमध्ये काही बदल केले आहेत. उदाहरणार्थ, शेअर केलेले इन्स्टंट्स एका खाजगी आर्काइव्हमध्ये एका वर्षापर्यंत साठवून ठेवता येतात आणि नंतर स्टोरी रिकॅप म्हणून वापरता येतात. इंस्टाग्रामने किशोरवयीन मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी फॅमिली सेंटर कंट्रोल्स आणि शेअर केलेल्या स्क्रीन टाइमवर मर्यादा यांसारख्या प्रणालींचाही समावेश केला आहे.
Ans: Instants हे Instagram चे नवीन फोटो शेअरिंग अॅप आहे, ज्यामध्ये फोटो 24 तासांनंतर गायब होतात.