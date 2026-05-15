LSG vs CSK: लखनऊच्या मैदानावर गोलंदाज की फलंदाज कोण करणार कमाल? वाचा पिच रिपोर्ट

LSG vs CSK Pitch Report: लखनऊ सुपर जायंट्स आणि चेन्नऊ सुपर किंग्स यांच्यात आज महत्वाचा सामना खेळला जाणार आहे. या सामन्याची, पिच रिपोर्ट आणि संभाव्य प्लेइंग ११ कशी असेल, जाणून घेऊयात.

Updated On: May 15, 2026 | 03:03 PM
  • LSG vs CSK पिच रिपोर्ट
  • हेड टू हेड रिकॉर्ड
  • संभाव्य प्लेइंग ११
चेन्नई सुपर किंग्स आणि लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यात आज आयपीएल २०२६ चा ५९ वा साखळी सामना खेळला जाणार आहे. लखनऊ येथील (BRSABV Ekana Cricket Stadium) भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियमवर हा सामना खेळला जाईल. भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७:३० वाजता हा सामना खेळला जाईल. तर, दोन्ही कर्णधार ऋषभ पंत आणि ऋतुराज गायकवाड अर्धा तास आधी, म्हणजेच संध्याकाळी ७ वाजता नाणेफेकीसाठी मैदानात उतरतील. प्लेऑफच्या शर्यतीतून आधीच बाहेर पडलेला लखनऊचा संघ आज बिनधास्त खेळेल. परंतु, सर्वांचे लक्ष चेन्नई संघावर असेल. आजचा सामना जिंकून सीएसके प्लेऑफच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न करेल. या सामन्यात, संभाव्य प्लेइंग ११ आणि पिच रिपोर्ट कशी असेल, जाणून घेऊयात.

LSG vs CSK पिच रिपोर्ट

लखनऊ विरुद्ध चेन्नई सामना एकाना स्टेडियममधील पिच क्रमांक ४ वर खेळला जाईल. ही पिच लो स्कोअरिंग पिच आहे. म्हणजेच, ही पिच संथ आहे. ज्यामुळे फलंदाजांसाठी फलंदाजी करणे तितके सोपे असणार नाही. या पिचवर लखनऊने ११९, आणि १४१ धावा केल्या असून दोन्ही सामन्यांमध्ये संघाला पराभव पत्करावा लागला आहे. या पिचवर ३० पैकी २३ विकेट्स वेगवान गोलंदाजांनी घेतले आहेत. तर, फिरकी गोलंदाजांचा इकॉनॉमी रेट वेगवान गोलंदाजांपेक्षा जास्त राहिला आहे त्यामुळे, दोन्ही संघ अतिरिक्त वेगवान गोलंदाज मैदानात उतरवू शकतात. या स्टेडियमवर नाणेफेक महत्वाची भूमिका बजावू शकतो, कारण नाणेफेक जिंकणाऱ्या संघानी २७ पैकी १६ सामने जिंकले आहेत. तसेच, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानी १२ सामने जिंकले आहेत. तर, लक्ष्याचा पाठलाग करताना १४ सामने जिंकले आहेत. या पिचवर सर्वाधिक धावसंख्या २३५/६ तर सर्वात कमी धावसंख्या १०८ इतकी आहे.

हेड टू हेड रिकॉर्ड

आयपीएलच्या इतिहासात एलएसजी LSG विरुद्ध सीएसके CSK यांच्यात एकूण सात सामने खेळले गेले आहेत. दोन्ही संघांनी प्रत्येकी तीन सामने जिंकले असून एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. यामुळे दोन्ही संघांमध्ये एक चुरशीची स्पर्धा होऊ शकते. परंतु, सध्याचा फॉर्म पाहता, चेन्नई सुपर किंग्सचे पारडे जड दिसत आहे.

LSG संभाव्य प्लेइंग ११-
जोश इंग्लिस, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कर्णधार/विकेटकीपर), एडन मार्करम, अक्षत रघुवंशी, शाहबाज अहमद, हिम्मत सिंग, मोहम्मद शमी, आवेश खान, प्रिन्स यादव, मोहसीन खान.

CSK संभाव्य प्लेइंग ११-
ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील हुसेन, अंशुल कंबोज, स्पेन्सर जॉन्सन, नूर अहमद, मुकेश चौधरी.

Published On: May 15, 2026 | 03:03 PM

