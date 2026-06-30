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GTA 6 ची प्री-ऑर्डर बुकिंग सुरु! भारतात किती असणार किंमत? काय असणार खास? जाणून घ्या

Updated On: Jun 30, 2026 | 09:12 AM IST
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सारांश

रॉकस्टार गेम्सने GTA 6 बाबत अधिकृतपणे घोषणा केली आहे की, हा गेम 19 नोव्हेंबर 2026 रोजी लाँच होणार आहे. GTA 6 च्या फिजिकल बॉक्समध्ये गेमची डिस्क मिळणार नाही. काही रिपोर्ट्समध्ये असा दावा केला जात आहे की, कंपनी काही आठवड्यानंतर डिस्क वाले वर्जन देखील लाँच करू शकते.

GTA 6 ची प्री-ऑर्डर बुकिंग सुरु! भारतात किती असणार किंमत? काय असणार खास? जाणून घ्या

GTA 6 ची प्री-ऑर्डर बुकिंग सुरु! भारतात किती असणार किंमत? काय असणार खास? जाणून घ्या

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विस्तार
  • GTA 6 चे प्री-बुकिंग भारतात 5,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत सुरू झाले आहे.
  • रिलीज डेट निश्चित: हा गेम 19 नोव्हेंबर 2026 रोजी PS5 आणि एक्सबॉक्स सिरीज S/X साठी लॉन्च होणार आहे.
  • पीसी यूजर्सना प्रतीक्षा: PC व्हर्जनच्या रिलीजबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
अखेर गेमर्सची प्रतिक्षा संपली आहे. रॉकस्टार गेम्सने अखेर GTA 6 च्या प्री-ऑर्डर बुकिंगला सुरुवात केली आहे. भारतासह जगभरातील प्लेअर्ससाठी 25 जूनपासून गेम प्री ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहे. प्ले स्टेशन स्टोअर, एक्सबॉक्स स्टोअर आणि निवडक रिटेल स्टोअर्सद्वारे प्लेअर्स हा गेम प्री-बुक करू शकतात. 19 नोव्हेंबर 2026 रोजी GTA 6 प्लेस्टेशन 5 आणि एक्सबॉक्स सिरीज S/X वर रिलीज केला जाणार आहे. भारतात या गेमची सुरुवातीची किंमत 5,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. तर, अल्टिमेट एडीशनची किंमत 7,499 रुपये ठेवली आहे. विशेष म्हणजेच स्टँडर्ड एडीशनची किंमत आतापर्यंतच्या अनेक AAA गेम्सपेक्षा जास्त आहे.

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GTA 6 कोणत्या एडीशनमध्ये उपलब्ध आहे?

सध्या GTA 6 स्टँडर्ड एडीशन आणि अल्टीमेट एडीशन अशा दोन एडीशनमध्ये उपलब्ध आहे. स्टँडर्ड एडीशनची किंमत भारतात 5,999 रुपये आणि अमेरिकेत 79.99 डॉलर आहे. तर अल्टीमेट एडीशनची किंमत भारतात 7,499 रुपये आणि अमेरिकेत 99.99 डॉलर आहे. (फोटो सौजन्य: Pinterest)

अल्टीमेट एडीशन खरेदी करणाऱ्या प्लेअर्सना जेसन आणि लुसिया यांच्या गोष्टीसंबंधित एक्सक्लूसिव मिशन आइटम, खास गाड्या, नवीन शस्त्रे, यूनिक आउटफिट आणि अनेक इन-गेम बोनस देखील मिळणार आहे. याशिवाय, 20 नोव्हेंबरपूर्वी कोणत्याही एडीशनचे प्री ऑर्डर करणाऱ्या प्लेअर्सना विंटेज वाईस सिटी पॅक मिळणार आहे, ज्यामध्ये 80 च्या दशकातील थीम वाले रेट्रो आइटम समाविष्ट आहेत. यासोबतच एका महिन्याचे GTA+ सब्सक्रिप्शन देखील मोफत मिळणार आहे. डिजिटल खरेदीदार 12 नोव्हेंबरपासून गेम आधीच डाऊनलोड करू शकणार आहेत. ज्यामुळे लाँचनंतर त्यांना गेम खेळण्यासाठी वाट पाहावी लागणार नाही.

PS5 मुळे जबरदस्त होणार गेमिंगचा अनुभव

रॉकस्टार आणि सोनी यांनी दावा केला आहे की, GTA 6 खेळण्याचा सर्वात भारी अनुभव प्लेस्टेशन 5 वर मिळणार आहे. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, PS5 च्या हाय-स्पीड एसएसडीमुळे गेममध्ये कोणत्याही लोडिंग वेळेशिवाय, व्हाइस सिटी आणि लिओनिडाच्या जगाचा शोध घेणे शक्य होईल. डुअलसेन्स कंट्रोलरचा हॅप्टिक फीडबॅक, बिल्ट-इन स्पीकर आणि टेम्पेस्ट 3D ऑडिओ या सर्वांमुळे गेमिंगचा अनुभव पूर्वीपेक्षा अधिक जबरदस्त होणार आहे. अद्याप, सोनीने PS5 प्रोसाठी कोणत्याही खास वर्जनची पुष्टी केली नाही. आणखी एक मोठा बदल म्हणजेच, GTA 6 च्या फिजिकल कॉपीमध्ये डिस्क दिली जाणार नाही. बॉक्समध्ये केवळ डिजिटल डाउनलोड कोड असणार आहे. हा कोड प्लेअर्स 12 नोव्हेंबरपासून डाऊनलोड करू शकतात.

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पीसी यूजर्सना करावी लागणार प्रतिक्षा

रॉकस्टारने पीसी वर्जनसाठी अद्याप रिलीज डेटची घोषणा केली नाही. मागील रेकॉर्ड पाहिले तर असं मानलं जात आहे की, पीसी यूजर्सना या गेमसाठी 12 ते 18 महिन्यांसाठी वाट पाहावी लागू शकते. मात्र अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आली नाही. तसेच, लाँचिंगवेळी GTA 6 केवळ सिंगल-प्लेयर मोडमध्ये उपलब्ध असणार आहे.

Web Title: Gta 6 pre order started what will be the gaming price in india know in details

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Published On: Jun 30, 2026 | 09:12 AM

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