Google ने रोलआऊट केलं Android 17 चे स्टेबल अपडेट! नव्या फीचर्समुळे बदलणार यूजर्सचा अनुभव... वाचा सविस्तर

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गूगलने मंगळवारी त्यांच्या लेटेस्ट अँड्रॉईड 17 अपडेटचे पहिले स्टेबल वर्जन लाँच केले आहे, जे सध्या पात्र पिक्सेल डिव्हाईससाठी रोलआऊट करण्यात आले आहे. अँड्रॉईड 17 मध्ये नवीन बबल फीचर सादर करण्यात आले आहे. ज्यामुळे यूजर्सना कोणतेही अॅप एका फ्लोटिंग विंडोमध्ये बदलण्याची सुविधा मिळणार आहे. यामध्ये यूजर्सना अॅप आयकॉनवर लाँग-प्रेस करावे लागणार आहे, त्यानंतर कोणतेही अॅप एक ‘कॉम्पॅक्ट’ फ्लोटिंग विंडोमध्ये बदलले जाऊ शकते. फोल्डेबल्स आणि टॅबलेट्सारख्या मोठ्या स्क्रीन असणाऱ्या डिव्हाईसवर हे बबल्स स्क्रीनच्या उजव्या बाजूला खालच्या कोपऱ्यात एक डेडिकेटेड बबल बारमध्ये दिसणार आहे. यूजर्स डॉकमध्ये उपलब्ध अॅप आयकॉनवर क्लिक केल्यानंतर थेट वेगवेगळ्या बबल्समध्ये स्विच करू शकतात.
अँड्रॉईड 17 अपडेट डिव्हाईसमध्ये स्क्रीन रिअॅक्शन्स फीचर देखील सादर करणार आहे. यामध्ये यूजर्स त्यांच्या फोनच्या फ्रंट कॅमेऱ्यामधून त्यांची स्क्रीन आणि स्वत:ला एकाच वेळी रेकॉर्ड करू शकणार आहेत. यामुळे स्क्रीनवर दिसणाऱ्या गोष्टींबाबत लाईव्ह रिअॅक्शन देता येतं. कॅमेरा फीड स्क्रीन रेकॉर्डिंगवर सुपरइम्पोज केले जाते, ज्यामुळे दोन्ही रेकॉर्डिंग एकच क्लिप म्हणून दिसतात. गूगलने एक नवीन टूलबार आणण्यासाठी स्क्रीन रेकॉर्डिंग आणि एनोटेशन टूल्स देखील अपडेट केले आहेत.
अँड्रॉईड 17 अपडेट फोल्डेबल अँड्रॉईड हँडसेट्ससाठी एक डेडिकेटेड ‘फोल्डेबल गेमिंग’ मोड घेऊन आला आहे. हे फीचर ऑन केल्यानंतर ऑन-स्क्रीन गेमिंग कंट्रोल्स स्क्रीनच्या खालील भागात एक डेडिकेटेड गेमिंग पॅड स्वरुपात दिसते. गूगल येणाऱ्या काही महिन्यांत फोल्डेबल फोन्ससाठी हे नवीन गेमिंग मोड रिलीज करण्याची तयारी करत आहे. अँड्रॉईड 17 अपडेटमधील नव्या फीचरमुळे आता यूजर्स अॅप्सना त्यांच्या लोकेशनचा तात्पुरता अॅक्सेस देऊ शकतात. याशिवाय, हे ओएस यूजर्सना संपर्काची संपूर्ण यादी शेअर करण्याऐवजी अॅप्ससह निवडक संपर्क शेअर करण्याची परवानगी देतात.
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