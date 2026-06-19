शुक्रवार, 19 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Google Roll Out Android 17 Stable Update Users Will Get Better Experience With New Features

Google ने रोलआऊट केलं Android 17 चे स्टेबल अपडेट! नव्या फीचर्समुळे बदलणार यूजर्सचा अनुभव… वाचा सविस्तर

Updated On: Jun 19, 2026 | 01:31 PM IST
जाहिरात
सारांश

गुगलने त्यांच्या पात्र पिक्सेल डिव्हाईसेससाठी Android 17 चे स्टेबल अपडेट अधिकृतपणे रोलआउट करण्यास सुरुवात केली आहे. या अपडेटमध्ये मल्टीटास्किंग, गेमिंग, प्रायव्हसी आणि स्क्रीन रेकॉर्डिंगचा अनुभव अधिक चांगला करणारी अनेक नवीन फीचर्स देण्यात आली आहेत.

Google ने रोलआऊट केलं Android 17 चे स्टेबल अपडेट! नव्या फीचर्समुळे बदलणार यूजर्सचा अनुभव... वाचा सविस्तर

Google ने रोलआऊट केलं Android 17 चे स्टेबल अपडेट! नव्या फीचर्समुळे बदलणार यूजर्सचा अनुभव... वाचा सविस्तर

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • Android 17 मध्ये कोणतेही अ‍ॅप फ्लोटिंग विंडोमध्ये वापरण्यासाठी नवीन बबल फीचर सादर करण्यात आले आहे.
  • स्क्रीन रिअ‍ॅक्शन्स फीचरमुळे यूजर्स स्क्रीन रेकॉर्डिंगसोबत स्वतःची लाईव्ह प्रतिक्रिया देखील रेकॉर्ड करू शकणार आहेत.
  • फोल्डेबल डिव्हाईसेससाठी खास गेमिंग मोड आणि अधिक मजबूत प्रायव्हसी कंट्रोल्सही अँड्रॉईड 17 मध्ये देण्यात आले आहेत.
गूगलने सर्व पात्र पिक्सेल डिव्हाईससाठी त्यांच्या लेटेस्ट अँड्रॉईड 17 अपडेटचे स्टेबल वर्जन रोल आउट करण्यास सुरुवात केली आहे. याबाबत कंपनीने अधिकृतपणे घोषणा देखील केली आहे. अँड्रॉईड 17 अपडेटमध्ये नवीन फीचर्स जोडणयात आले आहेत. मल्टीटास्किंग आणि गेमिंगचा अनुभव अधिक चांगला व्हावा, यासाठी नव्या अपडेटमध्ये काही फीचर्सचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच यामध्ये सिक्योरिटी आणि प्रायव्हसी अपग्रेड्स देखील देण्यात आले आहेत.

अरेच्चा! Apple ची ही कसली जाहिरात? गाणं नाही, बीट्स नाहीत… ऐकू येतोय फक्त गोंधळ

नवीन बबल फीचर

गूगलने मंगळवारी त्यांच्या लेटेस्ट अँड्रॉईड 17 अपडेटचे पहिले स्टेबल वर्जन लाँच केले आहे, जे सध्या पात्र पिक्सेल डिव्हाईससाठी रोलआऊट करण्यात आले आहे. अँड्रॉईड 17 मध्ये नवीन बबल फीचर सादर करण्यात आले आहे. ज्यामुळे यूजर्सना कोणतेही अ‍ॅप एका फ्लोटिंग विंडोमध्ये बदलण्याची सुविधा मिळणार आहे. यामध्ये यूजर्सना अ‍ॅप आयकॉनवर लाँग-प्रेस करावे लागणार आहे, त्यानंतर कोणतेही अ‍ॅप एक ‘कॉम्पॅक्ट’ फ्लोटिंग विंडोमध्ये बदलले जाऊ शकते. फोल्डेबल्स आणि टॅबलेट्सारख्या मोठ्या स्क्रीन असणाऱ्या डिव्हाईसवर हे बबल्स स्क्रीनच्या उजव्या बाजूला खालच्या कोपऱ्यात एक डेडिकेटेड बबल बारमध्ये दिसणार आहे. यूजर्स डॉकमध्ये उपलब्ध अ‍ॅप आयकॉनवर क्लिक केल्यानंतर थेट वेगवेगळ्या बबल्समध्ये स्विच करू शकतात.

स्क्रीन रिअ‍ॅक्शन्स फीचर

अँड्रॉईड 17 अपडेट डिव्हाईसमध्ये स्क्रीन रिअ‍ॅक्शन्स फीचर देखील सादर करणार आहे. यामध्ये यूजर्स त्यांच्या फोनच्या फ्रंट कॅमेऱ्यामधून त्यांची स्क्रीन आणि स्वत:ला एकाच वेळी रेकॉर्ड करू शकणार आहेत. यामुळे स्क्रीनवर दिसणाऱ्या गोष्टींबाबत लाईव्ह रिअ‍ॅक्शन देता येतं. कॅमेरा फीड स्क्रीन रेकॉर्डिंगवर सुपरइम्पोज केले जाते, ज्यामुळे दोन्ही रेकॉर्डिंग एकच क्लिप म्हणून दिसतात. गूगलने एक नवीन टूलबार आणण्यासाठी स्क्रीन रेकॉर्डिंग आणि एनोटेशन टूल्स देखील अपडेट केले आहेत.

फोल्डेबल गेमिंग मोड

अँड्रॉईड 17 अपडेट फोल्डेबल अँड्रॉईड हँडसेट्ससाठी एक डेडिकेटेड ‘फोल्डेबल गेमिंग’ मोड घेऊन आला आहे. हे फीचर ऑन केल्यानंतर ऑन-स्क्रीन गेमिंग कंट्रोल्स स्क्रीनच्या खालील भागात एक डेडिकेटेड गेमिंग पॅड स्वरुपात दिसते. गूगल येणाऱ्या काही महिन्यांत फोल्डेबल फोन्ससाठी हे नवीन गेमिंग मोड रिलीज करण्याची तयारी करत आहे. अँड्रॉईड 17 अपडेटमधील नव्या फीचरमुळे आता यूजर्स अ‍ॅप्सना त्यांच्या लोकेशनचा तात्पुरता अ‍ॅक्सेस देऊ शकतात. याशिवाय, हे ओएस यूजर्सना संपर्काची संपूर्ण यादी शेअर करण्याऐवजी अ‍ॅप्ससह निवडक संपर्क शेअर करण्याची परवानगी देतात.

Oppo चा नवा 5G स्मार्टफोन बाजारात दाखल; 7,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंगची दमदार साथ… किंमत 38 हजार रुपयांपासून सुरु

या गुगल पिक्सेल डिव्हाईसना मिळणार अँड्रॉईड 17 अपडेट

गुगल पिक्सेल फोन्स

  • गुगल पिक्सेल 6 / 6 Pro / 6a
  • गुगल पिक्सेल 7 / 7 Pro / 7a
  • गुगल पिक्सेल 8 / 8 Pro / 8a
  • गुगल पिक्सेल 9 / 9 Pro / 9 Pro XL / 9a
  • गुगल पिक्सेल 10 / 10 Pro / 10 Pro XL

गुगल पिक्सेल फोल्डेबल्स आणि टॅबलेट्स

  • गुगल पिक्सेल फोल्ड
  • गुगल पिक्सेल 9 फोल्ड
  • गुगल पिक्सेल 10 फोल्ड
  • गुगल पिक्सेल टॅबलेट

Web Title: Google roll out android 17 stable update users will get better experience with new features

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 19, 2026 | 01:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अरेच्चा! Apple ची ही कसली जाहिरात? गाणं नाही, बीट्स नाहीत… ऐकू येतोय फक्त गोंधळ
1

अरेच्चा! Apple ची ही कसली जाहिरात? गाणं नाही, बीट्स नाहीत… ऐकू येतोय फक्त गोंधळ

Amazon Prime Day Sale 2026: विशलिस्ट तयार केली का? Amazon सेलची तारीख जाहीर; मोठ्या डिस्काऊंटसह शॉपिंगची संधी
2

Amazon Prime Day Sale 2026: विशलिस्ट तयार केली का? Amazon सेलची तारीख जाहीर; मोठ्या डिस्काऊंटसह शॉपिंगची संधी

NEET Paper leak Case : पेपरफुटीच्या प्रकरणात टेलिग्रामवरच बंदी का? व्हॉट्सॲपवर का नाही?
3

NEET Paper leak Case : पेपरफुटीच्या प्रकरणात टेलिग्रामवरच बंदी का? व्हॉट्सॲपवर का नाही?

Fast Charging Power Bank : प्रवासात चार्जिंगची चिंता संपली! 60,000mAh पॉवर बँक ठरतेय टेकप्रेमींची पहिली पसंती
4

Fast Charging Power Bank : प्रवासात चार्जिंगची चिंता संपली! 60,000mAh पॉवर बँक ठरतेय टेकप्रेमींची पहिली पसंती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Google ने रोलआऊट केलं Android 17 चे स्टेबल अपडेट! नव्या फीचर्समुळे बदलणार यूजर्सचा अनुभव… वाचा सविस्तर

Google ने रोलआऊट केलं Android 17 चे स्टेबल अपडेट! नव्या फीचर्समुळे बदलणार यूजर्सचा अनुभव… वाचा सविस्तर

Jun 19, 2026 | 01:31 PM
Womens t20 World Cup मध्ये भारताला मोठा धक्का! श्रेयंका पाटील दुखापतीमुळे बाहेर; नव्या खेळाडूला संधी

Womens t20 World Cup मध्ये भारताला मोठा धक्का! श्रेयंका पाटील दुखापतीमुळे बाहेर; नव्या खेळाडूला संधी

Jun 19, 2026 | 01:29 PM
Mira-Bhayandar: अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक शोषण रॅकेटचा पर्दाफाश; ८ आरोपी अटकेत, मुख्य सूत्रधार जेरबंद

Mira-Bhayandar: अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक शोषण रॅकेटचा पर्दाफाश; ८ आरोपी अटकेत, मुख्य सूत्रधार जेरबंद

Jun 19, 2026 | 01:26 PM
ST Employees : एसटीच्या आर्थिक संकटात ८६ हजार कर्मचाऱ्यांची देणी रखडली; परिवहन मंत्र्यांकडे निवेदन

ST Employees : एसटीच्या आर्थिक संकटात ८६ हजार कर्मचाऱ्यांची देणी रखडली; परिवहन मंत्र्यांकडे निवेदन

Jun 19, 2026 | 01:11 PM
आई- वडिलांकडे दुर्लक्ष, काहींनी पत्नीच्या नावे केल्या जमिनी; पुरंदर विमानतळावरुन कौटुंबिक वादांचे प्रकार

आई- वडिलांकडे दुर्लक्ष, काहींनी पत्नीच्या नावे केल्या जमिनी; पुरंदर विमानतळावरुन कौटुंबिक वादांचे प्रकार

Jun 19, 2026 | 01:09 PM
महाराष्ट्रात मान्सूनची तारीख अखेर ठरली; ‘या’ तारखेनंतर राज्यात मुसळधार पाऊस होणार?

महाराष्ट्रात मान्सूनची तारीख अखेर ठरली; ‘या’ तारखेनंतर राज्यात मुसळधार पाऊस होणार?

Jun 19, 2026 | 01:05 PM
US-Iran Hormuz Toll: इराण-अमेरिकेचा करार झाला, पण फक्त 60 दिवसांसाठी? जहाजांच्या टोल शुल्कावर मोठा निर्णय; जगभरात चर्चा सुरू

US-Iran Hormuz Toll: इराण-अमेरिकेचा करार झाला, पण फक्त 60 दिवसांसाठी? जहाजांच्या टोल शुल्कावर मोठा निर्णय; जगभरात चर्चा सुरू

Jun 19, 2026 | 12:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा