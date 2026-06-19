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अरेच्चा! Apple ची ही कसली जाहिरात? गाणं नाही, बीट्स नाहीत… ऐकू येतोय फक्त गोंधळ

Updated On: Jun 19, 2026 | 12:07 PM IST
जाहिरात
सारांश

AirPods Pro 3 Advertisement: Apple ने एक जाहिरात व्हिडीओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये विनी ज्युनियर डान्स करताना दिसत आहे. जाहिरातीत गाण्याऐवजी फक्त बाहेरील आवाज ऐकू येत आहे. म्युझिक कुठे आणि हा गोंधळ कशासाठी असा प्रश्न आता यूजर्सच्या मनात आहे.

अरेच्चा! Apple ची ही कसली जाहिरात? गाणं नाही, बीट्स नाहीत... ऐकू येतोय फक्त गोंधळ

अरेच्चा! Apple ची ही कसली जाहिरात? गाणं नाही, बीट्स नाहीत... ऐकू येतोय फक्त गोंधळ

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विस्तार
  • ॲपलच्या नव्या एअरपॉड्स प्रो 3 जाहिरातीत विनी ज्युनियर डान्स करताना दिसतो, पण व्हिडिओमध्ये संगीत ऐकू येत नाही.
  • या मोहिमेद्वारे एअरपॉड्स प्रो 3 मधील प्रगत अ‍ॅक्टिव नॉइस कँसलेशन फीचरची खासियत दाखवण्यात आली आहे.
  • 11 जून 2026 पासून सुरू झालेल्या या जागतिक कॅम्पेनचे 30, 15 आणि 6 सेकंदांचे व्हर्जन टीव्ही व सोशल मीडियावर प्रदर्शित केले जात आहेत.
तुम्ही आतापर्यंत फोनवर, टिव्हीवर, युट्यूबवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या जाहिराती पाहिल्या असतील. पण आता तुम्हाला एक अनोखी जाहिरात पाहायला मिळणार आहे. टेक जायंट कंपनी Apple ने अलीकडेच त्यांच्या युट्यूब चॅनेलवर एक जाहिरात व्हिडीओ शेअर केला आहे. हा व्हिडीओ सर्वांना हैराण करणार आहे. खरं तर कंपनीने त्यांच्या AirPods Pro 3 साठी एक नवीन 30 सेकंदाची जाहिरात अपलोड केली आहे. ज्यामध्ये ब्राजीलचा स्टार फुटबॉलर आणि ग्लोबल आइकन विनी ज्युनियर डान्स करताना दिसत आहे.

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जाहिरात अनोखी कशी?

आता अनेकांच्या मनातील सामान्य प्रश्न म्हणजे ही तर अतिशय सामान्य जाहिरात आहे. पण असं नाही. व्हिडीओमध्ये विनी ज्युनियर डान्स करताना तर दिसत आहे, पण प्रेक्षकांना कोणतेही गाणं ऐकू येत नाही. विनी ज्युनियर वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन डान्स करत आहे. पण प्रेक्षकांना मात्र केवळ बाहेरील गोंधळ आणि आवाज व्हिडीओमध्ये ऐकायला मिळत आहे.

एअरपॉड्स प्रो 3 मधील इन-ईयर अ‍ॅक्टिव नॉइस कँसलेशन फीचर

जाहिरातीमध्ये प्रेक्षकांना आजूबाजूचा आवाज आणि रस्त्यावरील गोंधळ ऐकू येत आहे. मात्र या सर्व आवाजाचा विनी ज्युनियरवर कोणताही परिणाम होत नाही. याचे कारण आहे एअरपॉड्स प्रो 3 मधील फीचर. अ‍ॅपलने दिलेल्या माहितीनुसार, एअरपॉड्स प्रो 3 मध्ये उत्तम ऑडिओ क्वालिटीसह जगातील सर्वात चांगले इन-ईयर अ‍ॅक्टिव नॉइस कँसलेशन फीचर देण्यात आले आहे. हे ओरिजीनल एअरपॉड्स प्रो च्या तुलनेत 4 पट अधिक बाहेरील आवाज कमी करण्यासाठी मदत करू शकतो. विनी ज्युनियर त्याच्या गोल सेलिब्रेशनवेळीचा डान्स आणि टीमसोबतच्या कोरिओग्राफ केलेल्या परफॉर्मन्ससाठी ओळखला जातो. त्याची हीच ओळख लक्षात ठेऊन ॲपलने या नवीन मोहिमेद्वारे चाहत्यांना आश्चर्यचकित केले आहे.

गाणं आणि बीट्सशिवाय डान्स

या जाहिरातीबाबत विनी ज्युनियरने सांगितलं की, एअरपॉड्स साठी म्युझिक नसलेला डान्स व्हिडीओ पाहणं अतिशय मजेशीर वाटतं. यामुळे मी कोणत्या गाण्यावर डान्स करत आहे, याबाबत जाणून घेण्यासाठी लोकांच्या मनात उत्सुकता निर्माण होते. कारण प्रत्येक व्यक्ती म्युझिक वेगवेगळ्या प्रकारे अनुभवते. मला हे खूप आवडते की हा चित्रपट लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या आवडीच्या साउंडट्रॅकची कल्पना करण्याचे स्वातंत्र्य देतो.

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हे कँपेन 11 जून 2026 पासून जगभरात सुरु झाले आहे. टिव्ही आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर 30, 15 आणि 6 सेंकदांच्या जाहिराती स्वरुपात व्हिडीओ जारी केला जाणार आहे.

Web Title: Apple shared unique dance advertisement video where vini jr dancing without music

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Published On: Jun 19, 2026 | 12:06 PM

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