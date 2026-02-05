Airtel Tariff Hike 2026: एअरटेल ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! रिजार्च करण्यापूर्वी जाणून घ्या कोणते मिळणार बेनिफिट्स?

एअरटेल ग्राहकांसाठी मोठी बातमी समोर येत असून एअरटेलने आपल्या प्रीपेड युजर्संना एका प्लॅनची किंमत ९९९ रुपयांनी वाढवून मोठा धक्का दिला आहे. एकाच वेळी किंमत ९९९ रुपयांनी वाढवण्यात आली. म्हणजेच कंपनीने जवळजवळ २५ टक्के दरवाढीचे संकेत दिले आहेत. कंपनीने हळूहळू प्लॅनच्या किंमती बदलण्यास सुरुवात केली आहे आणि या वर्षी एअरटेलने केलेली ही पहिलीच दरवाढ आहे. जर तुम्ही देखील एअरटेल प्रीपेड युजर्स असाल तर कोणता प्लॅन आहे ज्याची किंमत वाढवली आहे.
भारती एअरटेलने प्रीपेड रिचार्ज प्लॅनची किंमत वाढवली आहे. मूळ किंमत ४,००० होती, ती आता ४,९९९ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. हा एक आंतरराष्ट्रीय पॅक आहे. नवीन किंमत अधिकृत पोर्टलवर सूचीबद्ध आहे. ही माहिती टेलिकॉमटॉक वेबसाइटवरून मिळवण्यात आली आहे.
टेलिकॉम टॉकनुसार, एअरटेलने ग्लोबल इंटरनॅशनल रोमिंग पॅकची किंमत ४,००० रुपयांवरून ४,९९९ रुपये केली आहे. एअरटेल ४९९९ च्या प्लॅनच्या तपशीलांबद्दल बोलायचे झाले तर, ४,९९९ रुपयांचा ग्लोबल पॅक ३६५ दिवसांच्या वैधतेसह येतो आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी हा दीर्घकालीन उपाय मानला जातो. सूचीबद्ध फायद्यांनुसार, या पॅकमध्ये परदेशात वापरण्यासाठी ५ जीबी डेटा, १०० मिनिटे इनकमिंग आणि आउटगोइंग कॉल (भारत आणि स्थानिक), १०० आउटगोइंग एसएमएस आणि आंतरराष्ट्रीय रोमिंग दरम्यान मोफत इनकमिंग एसएमएस समाविष्ट आहेत.
२०२६ मध्ये ही पहिलीच दरवाढ आहे. कंपनीने ४,९९९ च्या रिचार्ज प्लॅनची किंमत अंदाजे २५% ने वाढवली आहे. एअरटेलने गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये ४,००० चा हा रिचार्ज प्लॅन लाँच केला होता, जो अनेक फायदे देतो.
हा एक प्रीपेड इंटरनॅशनल रोमिंग पॅक आहे. हे रिचार्ज परदेशात जास्त काळ घालवणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी उपयुक्त आहे. तथापि, देशात असताना, त्यांना अजूनही अमर्यादित कॉलिंग आणि १.५ जीबी दैनिक डेटा असे अनेक फायदे मिळतात.
एअरटेलचा ४९९९ रुपयांचा रिचार्ज पॅक ३६५ दिवसांच्या वैधतेसह येतो आणि आंतरराष्ट्रीय रोमिंगमध्ये १०० मिनिटे आउटगोइंग आणि इनकमिंग कॉलसह इतर अनेक फायदे देतो. हा एअरटेल रिचार्ज आंतरराष्ट्रीय रोमिंगमध्ये परदेशात ५ जीबी डेटा आणि १०० आउटगोइंग एसएमएस देतो.
हा एअरटेल प्लॅन भारतात असंख्य फायदे देतो, ज्यामध्ये रोमिंगसह अमर्यादित कॉलिंगचा समावेश आहे. भारतीय हद्दीत असताना, हा प्रीपेड प्लॅन दररोज १.५ जीबी हाय-स्पीड इंटरनेट डेटा आणि दररोज १०० एसएमएस संदेश देतो. सध्या, फक्त एका रिचार्जची किंमत वाढवण्यात आली आहे, ज्याबद्दल कंपनीने कोणतीही अधिकृत पुष्टी दिलेली नाही, परंतु नवीन किंमत अधिकृत पोर्टलवर पाहता येईल.