Karjat News: इथे माणुसकी जिंकली! मुस्लिम बालकावरील उपचारासाठी हिंदू तरुणाचा पुढाकार…

हिंदू तरुण मुस्लिम बालकाचे प्राण वाचावे म्हणून प्रयत्न करीत आहेत. ऐन निवडणुकीच्या रणधुमाळीत एका नऊ वर्षीय बालकाला अशी मदत मिळत असल्याने मोरे यांचे कौतुक होत आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 02:56 PM
  • मुस्लिम बालकाच्या उपचारासाठी  हिंदू तरुणांचा पुढाकार
  • जीवापाड प्रयत्न आणि सामाजिक बांधिलकी
  • नेरळमधील माणुसकीच्या परंपरेची आठवण करून देते
Karjat News: नेरळ जवळील दामत येथील नऊ वर्षाच्या मुस्लिम बालकावर सामाजिक बांधिलकी जपत प्रथमेश मोरे यांनी वाचवले मुस्लिम बालकाचे प्राण वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. हिंदू तरुण मुस्लिम बालकाचे प्राण वाचावे म्हणून प्रयत्न करीत आहेत. ऐन निवडणुकीच्या रणधुमाळीत एका नऊ वर्षीय बालकाला अशी मदत मिळत असल्याने मोरे यांचे कौतुक होत आहे. या प्रकारातून ‘हिंदू-मुस्लिम एकते’ची दृश्य दिसून आले असून नेरळ गावातील कुंभार आळी भागातील शालेय विद्यार्थी दुसऱ्या मजल्यावरून खाली पडल्यानंतर त्या मुलीच्या उपचारासाठी मुस्लिम तरुणांनी नेरळ गावात शुक्रवारचे नमाज अदान नंतर आर्थिक मदत गोळा करण्यासाठी आवाहन केले होते याची आठवण दामत येथील प्रकाराने समोर आली आहे.

Mamata Banerjee on SIR : धक्कादायक! SIR प्रत्येकमध्ये 107 लोकांचा अंत? बंगालच्या विधानसभेमध्ये मोठा दावा

नेरळ शहरात आजही माणुसकीचा धर्म सर्वात मोठा असल्याचे जिवंत उदाहरण समोर आले आहे. सामाजिक बांधिलकी जपत नेरळ शिवसेना ठाकरे गटाचे युवा सेना तालुका अधिकारी प्रथमेश मोरे यांनी दामत गावातील एका मुस्लिम बालकाला जीवन-मरणाच्या संघर्षातून बाहेर काढत खरी मानवता काय असते, हे कृतीतून दाखवून दिले.नेरळ जवळील दामत येथील अवघा नऊ वर्षांचा मुलगा हृदयविकाराच्या दुर्धर आजाराने त्रस्त होता. कुटुंबाने अनेक रुग्णालयांचे उंबरठे झिजवले, विविध तपासण्या केल्या, मात्र आजाराचे अचूक निदान होत नव्हते.त्या बालकाच्या आजारासाठी आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक अशा तिहेरी संकटात सापडलेल्या कुटुंबासाठी ही परिस्थिती अत्यंत वेदनादायी ठरत होती.

Maharashtra Politics: शिवसेनेची ताकद वाढणार; माजी आमदारासह आख्खा पक्ष शिवसेनेत विलीन होणार

अशा वेळी प्रथमेश मोरे पुढे आले आणि त्यांनी मुंबई येथील कोकिलाबेन अंबानी रिलायन्स रुग्णालयातील ओळखीच्या डॉक्टरांशी तातडीने संपर्क साधत उपचारासाठी प्रयत्न सुरू केले.त्यानंतर मुंबई येथे त्या मुलाला उपचारासाठी नेण्यात. आली उपचार सुरू झाले.या प्रयत्नांमुळे मुलाची प्रकृती आता स्थिर झाली असून तो वेळेवर जेवण करू लागला आहे. मुलाच्या कुटुंबियांनी भावुक होत मोरे यांचे आभार मानताना आमच्यासाठी देव भेटल्यासारखे झाले अशा शब्दांत कृतज्ञता व्यक्त केली. संकटाच्या क्षणी दिलेला हात त्यांच्या कुटुंबासाठी नवजीवनाची परतफेड ठरली आहे.

या घटनेनंतर दामत गावातील मुस्लिम समाजानेही सामाजिक ऐक्याचे दर्शन घडवले. मदतीच्या बदल्यात समाजाने दिलेला विश्वास हा केवळ माणुसकीच्या नात्याची परतफेड असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.नेरळ शहरात आजही एखाद्या पीडित व्यक्तीसाठी हिंदू असो वा मुस्लिम — दोन्ही समाज एकत्र धावून येतात, हे या घटनेतून पुन्हा अधोरेखित झाले. भिंती नव्हे तर पूल बांधणारी ही कृती ‘एक समाज, एक माणुसकी’चा संदेश देत आहे.
Published On: Feb 05, 2026 | 02:56 PM

