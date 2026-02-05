‘वय हा माझ्यासाठी निकष…’ रोहित-कोहलीच्या 2027 च्या विश्वचषकात खेळण्याबाबत एमएस धोनीचे मोठे विधान 

MS Dhoni’s commentary on Rohit-Kohli’s play : पुरुष टी-२० विश्वचषक स्पर्धा ७ फेब्रुवारीपासून सुरु होत आहे. या स्पर्धेचे आयोजन भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे करणार आहेत. या स्पर्धेसाठी सर्वच देश सज्ज झाले आहेत. अशातच, भारताचा यशस्वी माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीकडून २०२६ च्या पुरुष टी-२० विश्वचषकासाठी भारतीय संघाच्या संधीवर भाष्य करण्यात आले आहे. तसेच त्याने वरिष्ठ फलंदाज विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना पाठिंबा देत म्हटले आहे की, रोकोने किती खेळावे हे त्यांना कोणीही सांगू नये. तसेच भारतीय संघ घरच्या मैदानावर होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकात धोकादायक संघ ठरेल असेही त्याने म्हटले. क्रीडा प्रसारक जतीन सप्रू यांच्याशी झालेल्या मुलाखतीत धोनीने भारतीय क्रिकेटबद्दल आपले मत व्यक्त केले.
जवळजवळ अर्धा तास चाललेल्या या संभाषणादरम्यान, जेव्हा रोहित (३८ वर्षांचा) आणि कोहली (३७ वर्षांचा) २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकात खेळण्याची शक्यता समोर आली तेव्हा धोनीने प्रथम खिल्ली उडवली, माफ करा, प्रश्न काय आहे? पण धोनीने लगेच गंभीर स्वर स्वीकारला आणि विचारले, का नाही? कोणीही विश्वचषक खेळू का नये ? वय हा माझ्यासाठी निकष नाही. माझ्यासाठी कामगिरी आणि तंदुरुस्ती हे निकष आहेत. मला वाटते की कोणालाही काहीही सांगण्याची गरज नाही. पण हे स्पष्ट असले पाहिजे की सर्वांना समान वागणूक दिली जाईल. जेव्हा मी पदार्पण केले तेव्हा मी २४ वर्षांचा होतो. मला कोणीही काहीही सांगितले नाही आणि आता मी १०-२० वर्षांपासून भारतासाठी खेळत आहे, त्यामुळे कोणीही माझ्या वयाबद्दल सांगण्याची गरज नाही.
धोनी अजूनही आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्जकडून खेळतो. धोनी म्हणाला की, संघात अनुभव महत्त्वाचा आहे. रोहित असो वा विराट किंवा पुढील पाच वर्षांत उदयास येणारे इतर खेळाडू, ते पुढील विश्वचषक खेळू शकतील की नाही हे ठरवणे आपले काम नाही. ते त्यांचे काम आहे. जर ते चांगले खेळत राहिले तर आणि त्यांना देशासाठी चांगले प्रदर्शन करण्याची इच्छा असेल तर त्यांनी का खेळू नये? तुम्हाला अनुभवी खेळाडू मिळू शकत नाहीत. सचिन तेंडुलकरसारखा खेळाडू नसल्यास तुम्हाला २०व्या वर्षी अनुभवी खेळाडू सापडत नाही.
तुम्हाला माहिती आहे की त्या वयात अनुभव तेव्हाच मिळतो जेव्हा तुम्ही १६ किवा १७ व्या वर्षी खेळायला सुरुवात करता. एखाद्या खेळाडूला त्याच्या कारकिर्दीत बराच काळ दबावाचा सामना करावा लागला नाही तोपर्यंत तो अनुभवी मानला जाऊ शकत नाही. जर तुम्ही २०-२५ सामन्यांचा अनुभव म्हणाल तर तो अनुभवी नसतो. कारण दबावाखाली खेळणे खेळाडूंसाठी महत्त्वाचे असते. तो अनुभव मिळविण्यासाठी मला ८०-८५ सामने खेळावे लागतील आणि नंतर माझ्या मनावर नियंत्रण कसे ठेवावे, माझ्या भावना कशा व्यवस्थापित करायच्या आणि दबावाखाली चांगली कामगिरी कशी करावी हे शिकावे लागेल. म्हणून मला वाटते की अनुभवी आणि तरुण खेळाडूंचे योग्य संयोजन खूप महत्वाचे आहे.
सर्वांना समान वागणूक देणे महत्वाचे आहे. जे चांगले कामगिरी करत आहेत ते संघात असतील. जर एखादा खेळाडू तंदुरुस्त नसेल तर तुम्ही त्याला कधीही वगळू शकता. जर तो चांगले कामगिरी करत नसेल तर तुम्ही त्याचे मूल्यांकन कराल. म्हणून, निवडीच्या बाबतीत कोणत्याही खेळाडूबद्दल कोणतेही प्रश्न उपस्थित नसावे. फक्त एकच निकष आहे तुम्ही चांगले प्रदर्शन करत आहात, तुम्ही तंदुरुस्त आहात, म्हणून खेळत राहा.