राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला 100 वर्ष झाल्यामुळे नवा चित्रपट ‘शतक: संघाचे १०० वर्ष’

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला १०० वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बहुप्रतिक्षित ‘शतक: संघाचे १०० वर्ष’ या चित्रपटाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला असून, त्याने देशभरात चर्चेची नवी लाट निर्माण केली आहे. संघाच्या शताब्दी वर्षाशी जोडलेला हा चित्रपट केवळ एका संघटनेचा प्रवास मांडत नाही, तर तिच्या वैचारिक भूमिकेचा, सामाजिक योगदानाचा आणि राष्ट्रजीवनातील सहभागाचा व्यापक आढावाही घेतो. टीझर प्रदर्शित होताच समर्थकांपासून टीकाकारांपर्यंत सर्वच स्तरांवर या चित्रपटावर चर्चा सुरू झाली आहे.
योगगुरू बाबा रामदेव यांच्या समर्थनानंतर आता अभिनेता अजय देवगण यांनीही या चित्रपटाला पाठिंबा दिल्याने चित्रपटाविषयीची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. अजय देवगण यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, “RSS च्या शंभर वर्षांनिमित्त मनःपूर्वक शुभेच्छा. या शंभर वर्षांच्या प्रवासात राष्ट्रनिर्मितीत संघाचे मोठे योगदान आहे. हा प्रवास प्रेक्षकांसमोर मांडणारा चित्रपट #शतक लवकरच येत आहे. ही त्याची पहिली झलक असून, संपूर्ण टीमला माझ्या शुभेच्छा.” त्यांच्या या विधानानंतर चित्रपटाला मुख्य प्रवाहातील पाठिंबा मिळाल्याचे मानले जात आहे.
याआधीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर आधारित काही माहितीपट आणि चित्रपट येऊन गेले असले, तरी ‘शतक’ ही पहिली अशी सिनेमाई मांडणी असल्याचे मानले जात आहे, जी संघाच्या अधिकृत वातावरणातूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळवते आहे. विशेष म्हणजे, चित्रपटातील ‘भगवा है अपनी पहचान’ या गीताचे विमोचन दिल्लीतील संघ मुख्यालय केशव कुंज येथे सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांच्या हस्ते, भैय्याजी जोशी यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले होते. या घटनेने चित्रपटाचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले.
टीझरची सुरुवात “ही अशा एका विचाराची कथा आहे, ज्याला वर्षानुवर्षे पुन्हा पुन्हा पुसून टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला” या प्रभावी ओळीने होते. यावरून चित्रपटाचा उद्देश संघासंदर्भातील गैरसमज, टीका आणि वाद यांना ऐतिहासिक व तथ्यात्मक चौकटीत मांडण्याचा असल्याचे स्पष्ट होते. टीझरमध्ये संघाचे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार, दुसरे सरसंघचालक गुरुजी माधव सदाशिवराव गोलवलकर यांच्यासह लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी यांसारख्या ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांचेही संदर्भ दाखवण्यात आले आहेत. स्वातंत्र्यलढ्यापासून आणीबाणीपर्यंतच्या निर्णायक टप्प्यांमध्ये संघाची भूमिका कशी होती, याची झलकही यात पाहायला मिळते.
या चित्रपटाचे दिग्दर्शन आशीष मल्ल यांनी केले असून, निर्माते वीर कपूर आहेत. निर्मात्यांच्या मते, १८७५ ते १९५० या काळात उभ्या राहिलेल्या अनेक चळवळींपैकी संघ ही एकमेव अशी संघटना आहे, जिने कोणताही खंड न पडता आपला प्रवास अखंडपणे सुरू ठेवला. ‘ना रुके, ना थके, ना झुके’ ही टॅगलाइन या सातत्याचे प्रतीक आहे. ‘शतक: संघाचे १०० वर्ष’ हा चित्रपट निःस्वार्थ स्वयंसेवकांच्या पिढ्यान्पिढ्यांच्या सेवेला अर्पण केलेली श्रद्धांजली असून, राष्ट्रनिर्मितीची भावना पुन्हा जागवण्याचा प्रयत्न करतो. हा चित्रपट १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशभरात प्रदर्शित होणार आहे.