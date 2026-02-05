गेमर्ससाठी खुशखबर! HP चा HyperX Omen 15 भारतात लाँच; 180Hz डिस्प्लेसह दमदार गेमिंग लॅपटॉप

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
गेमर्ससाठी उच्च दर्जाची कामगिरी शोधणाऱ्या युजर्ससाठी एचपीने भारतीय बाजारात हायपरएक्स ओमेन 15 सादर केला आहे. हा भारतातील पहिला लॅपटॉप आहे. गेमर्ससाठी हा एक लॅपटॉप एक सक्षम पर्याय ठरू शकतो.

Updated On: Feb 05, 2026 | 02:55 PM
  • हायपरएक्स ओमेन १५ लॅपटॉप काय आहे
  • हायपरएक्स ओमेन १५ लॅपटॉपची वैशिष्ट्ये
  • पॉवरफूल प्रोसेसर आणि ग्राफिक्स
 

गेमिंग आणि कंटेंट निर्मिती क्षेत्रात वेग, स्थिरता आणि उत्कृष्ट व्हिज्युअल्स यांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. याची गरज लक्षात घेऊन एचपीने भारतीय बाजारात हायपरएक्स ओमेन १५  हा दमदार लॅपटॉप सादर केला आहे. या लॅपटॉपचा वापक प्रो गेमर्स, व्हिडिओ एडिटर्स,  ग्राफिक डिझाइनर्स, 3D आर्टिस्ट आणि ॲनिमेटर्स हेवी मल्टीटास्किंग करणारे प्रोफेशनल्स हे करू शकतात. जाणून घेऊया या लॅपटॉपची वैशिष्ट्ये

हायपरएक्स ओमेन १५ लॅपटॉपमध्ये मिळणार उच्च दर्जाची कामगिरी

गेमिंग आणि कंटेंट निर्मिती उत्साही लोकांसाठी, एचपीने भारतीय बाजारपेठेत त्यांची नवीन ऑफर, हायपरएक्स ओमेन १५ लाँच केली आहे. हा कंपनीचा भारतातील पहिला ‘हायपरएक्स’ ब्रँडेड लॅपटॉप आहे, जो विशेषतः उच्च दर्जाची कामगिरी आणि स्थिरतेसाठी डिझाइन केलेला आहे.

आता स्मार्टफोन स्कॅन करणार Breast Cancer, वैज्ञानिकांना तयार केला Ultrasound Device; कसे वापरता येणार

उत्तम डिस्प्ले आणि रिफ्रेश रेट

या लॅपटॉपमध्ये १५.३-इंचाचा WQXGA आयपीएस डिस्प्ले (२५६०४१६००) आहे. १८०Hz रिफ्रेश रेट आणि ३ms रिस्पॉन्स टाइमसह, तो गेमसंना एक सहज अनुभव देतो. ५०० निट्स ब्राइटनेस आणि १००% sRGB कव्हरेजमुळे तो व्यावसायिक निर्मात्यांमध्ये आवडता बनतो.

फास्ट चार्जिंग आणि कनेक्टिव्हिटी

लॅपटॉपमध्ये ७० डब्ल्यूएच बॅटरी आहे जी फक्त ३० मिनिटांत ५० टक्के चार्ज होते. यात ४-झोन आरजीबी कीबोर्ड, १०८०पी एचडीआर वेबकॅम आणि वाय-फाय ६ सारखी आधुनिक कनेक्टिव्हिटी वैशिष्ट्ये आहेत. २.२१ किलो वजनाचा हा लॅपटॉप पॉवर आणि पोर्टेबिलिटीचा परिपूर्ण समतोल आहे. हा लवकर चार्ज होत असल्यामुळे प्रवासात किंवा ऑफिसमध्ये काम करताना याचा वापर करणे फायदेशीर ठरते.

पॉवरफूल प्रोसेसर आणि ग्राफिक्स

यामध्ये १६ कोर आणि २४ ग्रेडसह १४ व्या जनरेशनचा इंटेल कोर 17-14650HX प्रोसेसर आहे. ग्राफिक्ससाठी, यात नवीनतम एनविड़िया जिफोर्स आरटीएक्स ५०६० जीपीयू (८ जीबी जीडीआर७) आहे. २४ जीबी डीडीआर५ रॅम आणि १ टीबी एसएसडीसह, तो हेवी मल्टीटास्किंगसाठी तयार आहे.

चोरांसाठी धोक्याची घंटा! गुगलचे लाँच केले नवे स्मार्ट लॉक फीचर्स, आता फोन राहील अधिक सुरक्षित

डिझाइन आणि वापर सुलभता

4-झोन RGB कीबोर्ड गेमिंगसोबतच नाईट वर्किंगसाठी उपयुक्त ठरतो. त्याचसोबतच मजबूत बिल्ड, आकर्षक डिझाइन आणि योग्य वजन यामुळे प्रवासातही वापरणे सोपे जाते.

स्मार्ट वैशिष्ट्ये

हीटिंग समस्या दूर करण्यासाठी, एचपीने ओमेन टेम्पेस्ट कूलिंग तंत्रज्ञान प्रदान केले आहे. जे रिव्हर्स एअरफ्लो डिझाइनवर आधारित आहे. याव्यतिरिक्त, ओमेन एआय अनलीश्ड मोड थर्मल्स आणि परफॉर्मन्स ऑटो-अॅरडजस्ट करतो.

Frequently Asked Questions

  • Que: हायपरएक्स ओमेन 15 कोणासाठी योग्य आहे?

    Ans: हा लॅपटॉप प्रो गेमर्स, व्हिडिओ एडिटर्स, ग्राफिक डिझाइनर्स, 3D आर्टिस्ट आणि हेवी मल्टीटास्किंग करणाऱ्या प्रोफेशनल्ससाठी योग्य आहे.

  • Que: या लॅपटॉपचा डिस्प्ले कसा आहे?

    Ans: 15.3-इंच WQXGA IPS डिस्प्ले, 180Hz रिफ्रेश रेट, 3ms रिस्पॉन्स टाइम, 500 निट्स ब्राइटनेस आणि 100% sRGB कव्हरेज मिळते.

  • Que: कोणता प्रोसेसर आणि ग्राफिक्स देण्यात आले आहेत?

    Ans: 14th Gen Intel Core i7-14650HX प्रोसेसर आणि NVIDIA GeForce RTX 5060 (8GB GDDR7) GPU देण्यात आले आहे.

Published On: Feb 05, 2026 | 02:55 PM

