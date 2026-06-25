Lava Smart 4 Plus भारतात लॉन्च; 10 हजारांखालील बजेटमध्ये मोठा डिस्प्ले, 5000mAh बॅटरी आणि IP64 संरक्षण

भारतीय स्मार्टफोन ब्रँड Lava International Limited ने 10 हजार रुपयांखालील बजेट स्मार्टफोन विभागात नवी Smart Series सादर करत Smart 4 Plus हा स्मार्टफोन लॉन्च केला आहे. तरुण ग्राहकांना लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलेल्या या फोनमध्ये मोठा डिस्प्ले, दमदार बॅटरी, IP64 डस्ट आणि वॉटर रेझिस्टन्ससह अनेक आकर्षक फीचर्स देण्यात आले आहेत. कंपनीने या फोनची किंमत 9,999 रुपये ठेवली असून तो देशभरातील Lava च्या रिटेल स्टोअर्समध्ये उपलब्ध आहे.
या लॉन्चबाबत बोलताना Lava International चे एसव्हीपी आणि हेड ऑफ प्रॉडक्ट सुमित सिंग यांनी सांगितले की, Smart Series विशेषतः 10 हजार रुपयांखालील ग्राहकांसाठी विकसित करण्यात आली आहे. या श्रेणीतील ग्राहकांसाठी डिझाइन, टिकाऊपणा आणि बॅटरी हे महत्त्वाचे घटक असल्याने Smart 4 Plus मध्ये या तिन्ही बाबींवर विशेष भर देण्यात आला आहे. भारतीय हवामानाचा विचार करून फोन अधिक टिकाऊ बनविण्यात आला असून Band 28 सपोर्टमुळे नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीही अधिक चांगली मिळणार आहे.
Lava Smart 4 Plus मध्ये 17.13 सेंटीमीटर (6.75 इंच) HD+ डिस्प्ले देण्यात आला आहे. मोठ्या स्क्रीनमुळे व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया ब्राउझिंग आणि मनोरंजनाचा अनुभव अधिक चांगला मिळतो. मोठा डिस्प्ले हा या फोनचा प्रमुख आकर्षणबिंदू मानला जात आहे.
परफॉर्मन्ससाठी या स्मार्टफोनमध्ये UNISOC 9863A ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देण्यात आला आहे. फोनमध्ये 4GB RAM असून अतिरिक्त 4GB व्हर्च्युअल RAM चा सपोर्टही मिळतो. तसेच 64GB इंटरनल स्टोरेज उपलब्ध असल्याने दैनंदिन वापरातील अॅप्स आणि फाइल्स सहज साठवता येतात. मल्टिटास्किंगसाठीही हा फोन उपयुक्त ठरणार असल्याचा कंपनीचा दावा आहे.
बॅटरीच्या बाबतीत Lava Smart 4 Plus मध्ये 5000mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे. Type-C पोर्ट आणि 10W चार्जिंग सपोर्ट मुळे फोन सहज चार्ज करता येतो. दीर्घकाळ बॅटरी बॅकअप मिळावा यासाठी फोनची रचना करण्यात आली आहे.
फोटोग्राफीसाठी फोनमध्ये 13MP AI ड्युअल रिअर कॅमेरा देण्यात आला असून सेल्फीसाठी 5MP फ्रंट कॅमेरा उपलब्ध आहे. याशिवाय कॉन्फरन्स कॉलिंग, अज्ञात कॉल रेकॉर्डिंग आणि ऑटो कॉल रेकॉर्डिंगसारखी फीचर्सही फोनमध्ये देण्यात आली आहेत.
सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत हा स्मार्टफोन Android 15 Go Edition वर कार्यरत असून कंपनीकडून 2 वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स देण्याची हमी देण्यात आली आहे. तसेच IP64 Dust and Water Resistance रेटिंगमुळे धूळ आणि पाण्याच्या शिंतोड्यांपासून अतिरिक्त संरक्षण मिळते. Lava ची ग्राहककेंद्री सेवा कायम ठेवत Smart 4 Plus सोबत Free Service @ Home सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना विक्रीनंतरच्या सेवांसाठी सर्व्हिस सेंटरला जाण्याची गरज कमी होणार आहे. मोठा डिस्प्ले, दमदार बॅटरी, IP64 संरक्षण, Android 15 Go आणि 10 हजार रुपयांखालील किंमत यामुळे Lava Smart 4 Plus हा बजेट स्मार्टफोन बाजारातील ग्राहकांसाठी एक आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.