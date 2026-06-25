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RBI Rules: ऑनलाइन फसवणूक झाल्यास काळजी करू नका; RBIकडून 25 हजार रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाईची तरतूद

Updated On: Jun 25, 2026 | 01:44 PM IST
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सारांश

डिजिटल फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ऑनलाइन फसवणुकीचे बळी ठरलेल्या ग्राहकांना ठराविक अटींनुसार 25 हजार रुपयांपर्यंत भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निर्णय डिजिटल व्यवहारांवरील विश्वास वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.

ऑनलाइन फसवणूक झाल्यास काळजी करू नका; RBIकडून 25 हजार रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाईची तरतूद

ऑनलाइन फसवणूक झाल्यास काळजी करू नका; RBIकडून 25 हजार रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाईची तरतूद

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विस्तार
  • डिजिटल फसवणुकीच्या बळींना मिळणार 25 हजार रुपयांपर्यंत भरपाई
  • ऑनलाइन फसवणूक झाल्यास काळजी करू नका
  • डिजिटल फ्रॉडच्या वाढत्या घटनांवर RBIचा दिलासा
Digital Fraud Compensation News Marathi : जर तुम्ही ऑनलाइन फसवणुकीमुळे तुमचे कष्टाचे पैसे गमावले असतील, तर आरबीआयने (RBI) आता दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल फसवणूक नियमांची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर कोणी तुम्हाला पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी फसवले असेल, तर आरबीआयने आता कमी रकमेच्या डिजिटल फसवणुकीच्या पीडितांसाठी नुकसान भरपाई प्रणाली सुरू केली आहे.

आयुष्यात फक्त एकदाच दावा

इकॉनॉमिक टाइम्सनुसार, सुधारित नियमांनुसार फसव्या इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहारांमुळे ज्या व्यक्तींना ₹50,000 पर्यंत नुकसान झाले आहे, त्यांना त्यांच्या एकूण नुकसानीच्या 85% पर्यंत नुकसान भरपाई मिळू शकते. ही नुकसान भरपाई जास्तीत जास्त ₹25,000 पर्यंत असू शकते आणि एक व्यक्ती आयुष्यात फक्त एकदाच याचा दावा करू शकते.

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या प्रकरणांमध्येही पैसे उपलब्ध

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होतील. या नवीन नियमांमध्ये अशा प्रकरणांचाही समावेश आहे, जिथे कोणीतरी तुमचा पासवर्ड किंवा ओटीपी फसवून चोरला आहे आणि व्यवहार सुरू केला आहे. यामध्ये अशा प्रकरणांचाही समावेश आहे जिथे पीडित व्यक्तींनी दबावाखाली किंवा दबावाखाली व्यवहारांना मंजुरी दिली आहे.

तपास ४५ ते ६० दिवसांत पूर्ण करणे आवश्यक

नवीन आराखड्यानुसार, बँकांनी देशांतर्गत फसव्या इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहारांशी संबंधित तक्रारींचा तपास ४५ कॅलेंडर दिवसांत आणि आंतरराष्ट्रीय तक्रारींचा तपास ६० कॅलेंडर दिवसांत करणे बंधनकारक आहे. जर या मुदती ओलांडल्या गेल्या, तर बँकांनी ग्राहकांना त्याचे कारण स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

फसव्या क्रेडिट कार्ड व्यवहारांच्या बाबतीत, बँकांनी ग्राहकाकडून माहिती मिळाल्यापासून पाच कॅलेंडर दिवसांच्या आत विवादित रकमेइतका ‘शॅडो रिव्हर्सल’ (तात्पुरता परतावा) देणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, आरबीआयने ₹५०० पेक्षा जास्त रकमेच्या इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांसाठी बँकांना तात्काळ एसएमएस अलर्ट पाठवण्याची आवश्यकता कायम ठेवली आहे. आरबीआयचे म्हणणे आहे की, ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन किंवा इंटरनेटची सुविधा नाही, त्यांच्यासाठी एसएमएस हे संवादाचे एकमेव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आहे.

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Web Title: Rbi decision digital fraud victims to get compensation up to rs 25000

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Published On: Jun 25, 2026 | 01:44 PM

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