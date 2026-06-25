Earthquake Alert : भूकंपापूर्वीच मोबाईल करेल सावध! या खास फिचरमुळे काही सेकंद आधी मिळतो अलर्ट

एका प्राणघातक भूकंपाच्या आधी गूगलने व्हेनेझुएलामधील लोकांच्या मोबाईल फोनवर माहिती पाठवली होती. सोशल मीडियावर अनेक लोकांनी या संदेशाचे स्क्रीनशॉट शेअर केले आणि दावा केला की भूकंप होण्याच्या काही वेळ आधी गूगलने माहिती दिली होती. सोशल मीडियावरील लोकांनी सांगितले की व्हेनेझुएलामध्ये दोन भूकंप झाले, ज्यामुळे प्रचंड विध्वंस झाला. पहिल्या भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर ७.४ होती, तर दुसऱ्या भूकंपाची तीव्रता ७.२ होती. दोन्ही भूकंप होण्याच्या काही वेळ आधी गूगलने लोकांच्या मोबाईल फोनवर सूचना पाठवल्या होत्या.
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व्हेनेझुएलातील भूकंपाच्या काही वेळापूर्वी, गूगलने मोबाईल वापरकर्त्यांना आपत्तीचे अंतर आणि तिच्या आगमनाची अपेक्षित वेळ कळवणारी एक सूचना पाठवली. गूगलने आपल्या भूकंप सूचनेत म्हटले होते की, रिश्टर स्केलवर अंदाजे ६.२ तीव्रतेचा हा भूकंप ३४१ किलोमीटर अंतरावर होता. लोकांनी ‘एक्स’ (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या सूचनेचे स्क्रीनशॉट शेअर केले आणि म्हटले की, गूगलने या भूकंपाशी संबंधित माहिती प्रत्येक मोबाईल फोनवर पाठवली आहे.
गूगलची भूकंप सूचना सेवा अद्वितीय आहे, आणि डेटा गोळा केल्यानंतर, ती लोकांच्या मोबाईल फोनवर विजेच्या वेगाने संदेश पाठवते. ही सेवा भूकंपाचा वेग आणि दिशा शोधण्यासाठी जवळपासच्या स्मार्टफोनचा वापर करते. भूकंपाची सूचना मिळताच, ती प्रकाशाच्या वेगाने मोबाईल फोनवर माहिती पाठवते. गूगलकडे २ अब्ज मोबाईल फोनचे नेटवर्क आहे, ज्याद्वारे ते भूकंपाचा डेटा गोळा करते. त्यानंतर ते दोन प्रकारच्या सूचना पाठवते: एक सौम्य भूकंपासाठी आणि दुसरी तीव्र भूकंपासाठी.
आधुनिक मोबाईल फोनमध्ये अॅक्सेलेरोमीटर असतात, जे स्मार्टफोनचे फिरणे ओळखतात. त्यानंतर स्क्रीन लँडस्केप मोड आणि नॉर्मल मोडमध्ये रूपांतरित केली जाते. हे वैशिष्ट्य कंपने देखील ओळखते आणि गूगलची प्रणाली भूकंप आणि फोनची कंपने ओळखण्यासाठी या सेन्सरचा वापर करते. गूगलचे हे वैशिष्ट्य लाखो मोबाईल फोनमधून हा डेटा गोळा करते आणि ही कंपने भूकंपाची आहेत की मोबाईल फोनची, याचे मूल्यांकन करते. एकदा भूकंप ओळखला गेला की, जवळच्या मोबाईल फोनवर प्रकाशाच्या वेगाने एक संदेश पाठवला जातो.
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