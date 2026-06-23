मंगळवार, 23 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Motorola Edge 70 Fusion New Ram And Storage Variant Launched Read Price And Features

Motorola चा नवा मास्टरस्ट्रोक! ‘या’ स्मार्टफोनचे नवे 12GB रॅम आणि 512GB स्टोरेज व्हेरिअंट लाँच… इतकी आहे किंमत

Updated On: Jun 23, 2026 | 11:41 AM IST
जाहिरात
सारांश

Motorola Edge 70 Fusion New Variant Launched: कंपनीने भारतात एक नवीन स्मार्टफोन व्हेरिअंट लाँच केला आहे. मिंड रेंज सेगमेंटमध्ये सादर करण्यात आलेल्या या व्हेरिअंटमध्ये अनेक दमदार फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स देण्यात आले आहेत. नव्या फोनची विक्री भारतात सुरु झाली आहे.

Motorola चा नवा मास्टरस्ट्रोक! 'या' स्मार्टफोनचे नवे 12GB रॅम आणि 512GB स्टोरेज व्हेरिअंट लाँच... इतकी आहे किंमत

Motorola चा नवा मास्टरस्ट्रोक! 'या' स्मार्टफोनचे नवे 12GB रॅम आणि 512GB स्टोरेज व्हेरिअंट लाँच... इतकी आहे किंमत

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मोटोरोला एज 70 फ्युजनचा नवा 12GB रॅम + 512GB स्टोरेज व्हेरिअंट भारतात 36,999 रुपयांत लाँच झाला आहे.
  • या स्मार्टफोनमध्ये 144Hz अमोलेड डिस्प्ले आणि 7,000mAh बॅटरी देण्यात आली आहे.
  • फोनमध्ये 50MP OIS कॅमेरा, 32MP सेल्फी कॅमेरा आणि अँड्रॉईड 16 सपोर्ट मिळतो.
Motorola Smartphone New Variant Launched: टेक कंपनी मोटोरोलाने भारतीय बाजारात Edge 70 Fusion स्मार्टफोनचा नवीन रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंट लाँच केला आहे. मोटोरोलाने त्यांचा स्मार्टफोन जास्त स्टोरेज ऑप्शनसह लाँच केला आहे. ज्यामध्ये 12 जीबी रॅम आणि 512 जीबी स्टोरेजचा समावेश आहे. यापूर्वी कंपनीने हा स्मार्टफोन 256 जीबी स्टोरेजसह लाँच केला होता. आता या स्मार्टफोनचे एक नवीन व्हेरिअंट लाँच केले आहे.

Ai+ चा भारतात डबल धमाका! 48MP कॅमेऱ्यासह दोन नवे 5G स्मार्टफोन्स लाँच… फीचर्स आणि किंमत जाणून घ्या

मोटोरोला एज 70 फ्युजनची किंमत

मोटोरोला एज 70 फ्युजन स्मार्टफोनचे नवीन 12GB + 512GB व्हेरिअंट 36,999 रुपयांच्या किंंमतीत लाँच करण्यात आले आहे. यापूर्वी कंपनीने हा स्मार्टफोन 8GB + 128GB, 8GB + 256GB आणि 12GB + 256GB या व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला होता. स्मार्टफोनच्या 8GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 29,999 रुपये, 8GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत 31,999 रुपये आणि 12GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत 33,999 रुपये आहे.  (फोटो सौजन्य – Motorola) 

मोटोरोला एज 70 फ्युजन स्मार्टफोन आता 4 व्हेरिअंटमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. हा फोन पँटोन सिलुएट, पँटोन ब्लू सर्फ आणि पँटोन ओरिएंट ब्लू या रंग पर्यायांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या स्मार्टफोन व्हेरिअंटची विक्री भारतात सुरु झाली आहे. मिड रेंज किंमतीत उपलब्ध असलेल्या या स्मार्टफोनची स्पर्धा आता थेट वनप्लस नॉर्ड सिरीज, रेडमी टर्बो 5 आणि नथिंग फोन 4ए सिरीजसोबत होणार आहे.

मोटोरोला एज 70 फ्युजनचे स्पेसिफिकेशन आणि फीचर्स

डिस्प्ले

मोटोरोला स्मार्टफोनमध्ये 6.78-इंच अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 144Hz आणि पीक ब्राइटनेस 5,200 निट्स आहे.

प्रोसेसर

मोटोरोलाचा हा स्मार्टफोन क्वालकॉमच्या स्नॅपड्रॅगन 7 एस जेन 4 चिपसेटने सुसज्ज आहे.

बॅटरी

स्मार्टफोनमध्ये 7,000mAh बॅटरी दिली आहे, जी 68W फास्ट चार्जिंगला सपोरट करते.

स्लिम लूक अन् पावरफुल फीचर्स! 5,600mAh बॅटरीसह नव्या Tecno स्मार्टफोनची एंट्री… ‘या’ कलर ऑप्शन्सची चर्चा

कॅमेरा

फोटोग्राफीसाठी मोटोरोला एज 70 फ्युजनमध्ये 50MP चा प्रायमरी कॅमेरा दिला आहे, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) फीचरसह येतो. यामध्ये 13MP चा अल्ट्रा-वाइड सेकेंडरी कॅमेरा दिला आहे. तसेच सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 32MP चा फ्रंट कॅमेरा आहे. हा फोन अँड्रॉइड 16 सह येतो. कंपनीचे म्हणणे आहे की, याला तीन अँड्रॉइड अपडेट्स मिळतील.

Web Title: Motorola edge 70 fusion new ram and storage variant launched read price and features

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 23, 2026 | 11:41 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ai+ चा भारतात डबल धमाका! 48MP कॅमेऱ्यासह दोन नवे 5G स्मार्टफोन्स लाँच… फीचर्स आणि किंमत जाणून घ्या
1

Ai+ चा भारतात डबल धमाका! 48MP कॅमेऱ्यासह दोन नवे 5G स्मार्टफोन्स लाँच… फीचर्स आणि किंमत जाणून घ्या

स्लिम लूक अन् पावरफुल फीचर्स! 5,600mAh बॅटरीसह नव्या Tecno स्मार्टफोनची एंट्री… ‘या’ कलर ऑप्शन्सची चर्चा
2

स्लिम लूक अन् पावरफुल फीचर्स! 5,600mAh बॅटरीसह नव्या Tecno स्मार्टफोनची एंट्री… ‘या’ कलर ऑप्शन्सची चर्चा

Upcoming Smartphone: Nothing पुन्हा करणार धमाका? Phone 4a नंतर भारतात येणार Phone 4b? डिझाईन लीक
3

Upcoming Smartphone: Nothing पुन्हा करणार धमाका? Phone 4a नंतर भारतात येणार Phone 4b? डिझाईन लीक

स्मार्टफोनच्या किंमती वाढताच Jio चा मोठा डाव! 800 रुपयांहून कमी किंमतीत नवा 4G फोन लाँच… फीचर्स वाचून व्हाल थक्क
4

स्मार्टफोनच्या किंमती वाढताच Jio चा मोठा डाव! 800 रुपयांहून कमी किंमतीत नवा 4G फोन लाँच… फीचर्स वाचून व्हाल थक्क

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Motorola चा नवा मास्टरस्ट्रोक! ‘या’ स्मार्टफोनचे नवे 12GB रॅम आणि 512GB स्टोरेज व्हेरिअंट लाँच… इतकी आहे किंमत

Motorola चा नवा मास्टरस्ट्रोक! ‘या’ स्मार्टफोनचे नवे 12GB रॅम आणि 512GB स्टोरेज व्हेरिअंट लाँच… इतकी आहे किंमत

Jun 23, 2026 | 11:41 AM
पुण्यात खळबळ! स्टील व्यवसायिकाच्या दुकानावर गोळीबार; आरोपी दुचाकीवरून फरार

पुण्यात खळबळ! स्टील व्यवसायिकाच्या दुकानावर गोळीबार; आरोपी दुचाकीवरून फरार

Jun 23, 2026 | 11:40 AM
Maharashtra Rain Update : मुंबईकरांनो सावधान! पुढील 2-3 तास महत्त्वाचे; वादळी वाऱ्यांसह जोरदार पावसाची शक्यता

Maharashtra Rain Update : मुंबईकरांनो सावधान! पुढील 2-3 तास महत्त्वाचे; वादळी वाऱ्यांसह जोरदार पावसाची शक्यता

Jun 23, 2026 | 11:37 AM
Menstrual Cycle: Sickle Cell Disease असलेल्या महिलांसाठी मासिक पाळीचा काळ अधिक आव्हानात्मक का ठरू शकतो?

Menstrual Cycle: Sickle Cell Disease असलेल्या महिलांसाठी मासिक पाळीचा काळ अधिक आव्हानात्मक का ठरू शकतो?

Jun 23, 2026 | 11:34 AM
Anushka Nikhil Wedding: थाटात पार पडला अनुष्का सरकटे आणि निखिल चव्हाणचा साखरपुडा; फोटो आले समोर

Anushka Nikhil Wedding: थाटात पार पडला अनुष्का सरकटे आणि निखिल चव्हाणचा साखरपुडा; फोटो आले समोर

Jun 23, 2026 | 11:33 AM
Health Update: कर्करोगावरील उपचार महागणार? केमोथेरपीच्या औषधांच्या किमतीत १० ते ५० टक्के वाढ

Health Update: कर्करोगावरील उपचार महागणार? केमोथेरपीच्या औषधांच्या किमतीत १० ते ५० टक्के वाढ

Jun 23, 2026 | 11:30 AM
Trump on Starmer : ‘स्वत:चं मोठं नुकसान करुन घेतलं’ ; ब्रिटनच्या पंतप्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर ट्रम्प यांची टीका

Trump on Starmer : ‘स्वत:चं मोठं नुकसान करुन घेतलं’ ; ब्रिटनच्या पंतप्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर ट्रम्प यांची टीका

Jun 23, 2026 | 11:28 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा