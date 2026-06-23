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स्लिम लूक अन् पावरफुल फीचर्स! 5,600mAh बॅटरीसह नव्या Tecno स्मार्टफोनची एंट्री… ‘या’ कलर ऑप्शन्सची चर्चा

Updated On: Jun 23, 2026 | 09:35 AM IST
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सारांश

Tecno Camon Slim Launched: टेक्नोने पुन्हा एकदा एका नव्या स्लिम स्मार्टफोनसह मोठा धमाका केला आहे. या स्मार्टफोनमध्ये अनेक दमदार फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स देण्यात आले आहे. हा स्मार्टफोन 5,600mAh बॅटरीने सुसज्ज आहे. स्मार्टफोनच्या कलर ऑप्शन्सची सर्वत्र चर्चा सुरु झाली आहे.

स्लिम लूक अन् पावरफुल फीचर्स! 5,600mAh बॅटरीसह नव्या Tecno स्मार्टफोनची एंट्री... ‘या’ कलर ऑप्शन्सची चर्चा

स्लिम लूक अन् पावरफुल फीचर्स! 5,600mAh बॅटरीसह नव्या Tecno स्मार्टफोनची एंट्री... ‘या’ कलर ऑप्शन्सची चर्चा

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विस्तार
  • टेक्नो कॅमॉन स्लिममध्ये 6.78-इंच 1.5K अमोलेड डिस्प्ले आणि 144Hz रिफ्रेश रेट देण्यात आला आहे.
  • या फोनमध्ये मीडियाटेक हेलिओ G200 अल्टिमेट प्रोसेसर, 8GB RAM आणि 256GB स्टोरेज मिळते.
  • स्मार्टफोनमध्ये 5,600mAh बॅटरीसह 60W फास्ट चार्जिंगचा सपोर्ट देण्यात आला आहे.
Tecno Smartphone Launched: टेक कंपनी टेक्नोने काही निवडक ग्लोबल मार्केटमध्ये त्यांचा आणखी एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा स्लिम स्मार्टफोन कंपनीने Tecno Camon Slim या नावाने सादर केला आहे. हा स्मार्टफोन ट्रान्सशन होल्डिंग्स उपकंपनीचे एक नवीन डिव्हाईस आहे. स्मार्टफोनच्या नावावरूनच समजतं की हा एक स्लिम स्मार्टफोन आहे आणि याची जाडी केवळ 6.39 मिमी आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या स्लिम स्मार्टफोनमध्ये अनेक दमदार फीचर्स देण्यात आले आहे. तसेच नव्या स्मार्टफोनच्या रंग पर्यायांची देखील चर्चा आहे.

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टेक्नो कॅमॉन स्लिमची किंमत आणि उपलब्धता

कंपनीने अद्याप नव्या स्मार्टफोनच्या किंमतीबाबत कोणतीही माहिती दिली आहे. तसेच स्मार्टफोनची विक्री कधीपासून सुरु होणार आहे आणि हा स्मार्टफोन कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे, याबाबत अद्याप कंपनीने माहिती दिली नाही. हा स्मार्टफोन बर्गंडी रेड, जंगल ग्रीन, न्यू मोंड्रियन, प्रिझम ब्लॅक आणि व्हॅन गॉग ब्लू रंगात खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – X) 

टेक्नो कॅमॉन स्लिमचे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

डिस्प्ले

नव्या स्मार्टफोनच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, या नव्या फोनमध्ये 6.78-इंच 1.5K अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे. तसेच या फोनमध्ये 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखील मिळणार आहे.

प्रोसेसर

डिव्हाईसमध्ये दमदार मीडियाटेक हेलिओ G200 अल्टिमेट प्रोसेसर देखील दिला आहे. तसेच यामध्ये 8GB रॅम आणि 256GB पर्यंत स्टोरेज सपोर्ट देखील मिळणार आहे. फोनमध्ये 12-लेयरवाला कूलिंग सिस्टिम देखील आहे.

कॅमेरा

फोटोग्राफीचा अनुभव आणखी दमदार व्हावा यासाठी फोनमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी रिअर कॅमेरा दिला आहे. ज्यामध्ये 1/1.56-इंच सोनी एलवायटी-600 सेंसर आहे. यासोबतच फोनमध्ये एक फ्लिकर सेंसर देखील आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या डिव्हाईसमध्ये 32-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे.

कनेक्टिविटी पर्याय

डिव्हाईसमध्ये डॉल्बी अटमॉस सपोर्टवाला डुअल स्टीरियो स्पीकर देखील देण्यात आला आहे. कनेक्टिविटीसाठी या नव्या फोनमध्ये 4G, एनएफसी, वाय-फाय, ब्लूटूथ, जीपीएस, एफएम रेडियो, यूएसबी टाईप-सी आणि ओटीजी सारखे पर्याय देण्यात आले आहेत. धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी या स्मार्टफोनमध्ये IP69+ आणि IP68 रेटिंग देखील दिली आहे.

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बॅटरी

टेक्नो कॅमॉन स्लिम स्मार्टफोनमध्ये 5,600mAh बॅटरी दिली आहे, जी 60W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते.

Web Title: Tecno camon slim launched in selected global market smartphone color options are attractive

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Published On: Jun 23, 2026 | 09:35 AM

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