स्लिम लूक अन् पावरफुल फीचर्स! 5,600mAh बॅटरीसह नव्या Tecno स्मार्टफोनची एंट्री... ‘या’ कलर ऑप्शन्सची चर्चा

Free Fire Max: गेममध्ये नव्या ईव्हेंटची एंट्री! प्लेअर्सना मिळणार गन स्किन मोफत मिळवण्याची संधी.. फॉलो करा या स्टेप्स
कंपनीने अद्याप नव्या स्मार्टफोनच्या किंमतीबाबत कोणतीही माहिती दिली आहे. तसेच स्मार्टफोनची विक्री कधीपासून सुरु होणार आहे आणि हा स्मार्टफोन कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे, याबाबत अद्याप कंपनीने माहिती दिली नाही. हा स्मार्टफोन बर्गंडी रेड, जंगल ग्रीन, न्यू मोंड्रियन, प्रिझम ब्लॅक आणि व्हॅन गॉग ब्लू रंगात खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – X)
Think slim means less? 🤔 #CAMONSlim says otherwise — discover all its standout features in one quick look.#CAMONSlim #HoldThinShinIn #TECNOAI pic.twitter.com/0mCAMFh8T2 — tecnomobile (@tecnomobile) June 22, 2026
नव्या स्मार्टफोनच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, या नव्या फोनमध्ये 6.78-इंच 1.5K अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे. तसेच या फोनमध्ये 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखील मिळणार आहे.
डिव्हाईसमध्ये दमदार मीडियाटेक हेलिओ G200 अल्टिमेट प्रोसेसर देखील दिला आहे. तसेच यामध्ये 8GB रॅम आणि 256GB पर्यंत स्टोरेज सपोर्ट देखील मिळणार आहे. फोनमध्ये 12-लेयरवाला कूलिंग सिस्टिम देखील आहे.
फोटोग्राफीचा अनुभव आणखी दमदार व्हावा यासाठी फोनमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी रिअर कॅमेरा दिला आहे. ज्यामध्ये 1/1.56-इंच सोनी एलवायटी-600 सेंसर आहे. यासोबतच फोनमध्ये एक फ्लिकर सेंसर देखील आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या डिव्हाईसमध्ये 32-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे.
डिव्हाईसमध्ये डॉल्बी अटमॉस सपोर्टवाला डुअल स्टीरियो स्पीकर देखील देण्यात आला आहे. कनेक्टिविटीसाठी या नव्या फोनमध्ये 4G, एनएफसी, वाय-फाय, ब्लूटूथ, जीपीएस, एफएम रेडियो, यूएसबी टाईप-सी आणि ओटीजी सारखे पर्याय देण्यात आले आहेत. धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी या स्मार्टफोनमध्ये IP69+ आणि IP68 रेटिंग देखील दिली आहे.
Upcoming Smartphone: Nothing पुन्हा करणार धमाका? Phone 4a नंतर भारतात येणार Phone 4b? डिझाईन लीक
टेक्नो कॅमॉन स्लिम स्मार्टफोनमध्ये 5,600mAh बॅटरी दिली आहे, जी 60W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते.