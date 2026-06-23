मंगळवार, 23 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Ai Plus Nova 2 Neo 5g And Nova 2 Pro 5g Launched In India Read Features And Price

Ai+ चा भारतात डबल धमाका! 48MP कॅमेऱ्यासह दोन नवे 5G स्मार्टफोन्स लाँच… फीचर्स आणि किंमत जाणून घ्या

Updated On: Jun 23, 2026 | 10:27 AM IST
जाहिरात
सारांश

Ai+ Nova 2 Neo 5G And Nova 2 Pro 5G Launched: भारतीय स्मार्टफोन कंपनीने दोन नवीन डिव्हाईस लाँच केले आहेत. या बजेट स्मार्टफोनमध्ये 48MP कॅमेरा आणि पावरफुल बॅटरी दिली आहे. स्मार्टफोन्सची विक्री 26 जूनपासून फ्लिपकार्टवर सुरू होणार आहे.

Ai+ चा भारतात डबल धमाका! 48MP कॅमेऱ्यासह दोन नवे 5G स्मार्टफोन्स लाँच... फीचर्स आणि किंमत जाणून घ्या

Ai+ चा भारतात डबल धमाका! 48MP कॅमेऱ्यासह दोन नवे 5G स्मार्टफोन्स लाँच... फीचर्स आणि किंमत जाणून घ्या

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • Ai+ ने भारतात दोन नवे 5G फोन लाँच केले.
  • दोन्ही फोन्समध्ये 6000mAh बॅटरी देण्यात आली आहे.
  • Nova 2 Neo आणि Nova 2 Pro ची विक्री 26 जूनपासून फ्लिपकार्टवर सुरू होणार आहे.
Ai+ Smartphone Launched: भारतीय स्मार्टफोन कंपनी Ai+ ने देशात दोन नवीन 5G स्मार्टफोन्स लाँच केले आहेत. ज्यामध्ये Ai+ Nova 2 Neo 5G आणि Nova 2 Pro 5G यांचा समावेश आहे. पावरफुल बॅटरी आणि मोठ्या डिस्प्लेसह हे दोन्ही स्मार्टफोन्स डिझाईन करण्यात आले आहेत. बजेट रेंजमध्ये लाँच करण्यात आलेल्या या स्मार्टफोन्सची किंमत, फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स जाणून घेऊया.

स्लिम लूक अन् पावरफुल फीचर्स! 5,600mAh बॅटरीसह नव्या Tecno स्मार्टफोनची एंट्री… ‘या’ कलर ऑप्शन्सची चर्चा

Ai+ Nova 2 Neo 5G आणि Nova 2 Pro 5G ची किंमत

एआयप्लस नोव्हा 2 निओ 5G दोन व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 4GB + 128GB आणि 6GB + 128GB यांचा समावेश आहे. स्मार्टफोनच्या 4GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 12,999 रुपये आणि 6GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 13,999 रुपये आहे. एआयप्लस नोव्हा 2 प्रो 5G स्मार्टफोन 6GB + 128GB आणि 8GB + 128GB या दोन व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. डिव्हाईसच्या 6GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 15,999 रुपये आणि 8GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 17,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. लाँच ऑफरअंतर्गत कंपनी 1000 रुपयांचे बँक डिस्काऊंट देणार आहे. स्मार्टफोनची विक्री 26 जूनपासून फ्लिपकार्टवर सुरु होणार आहे. (फोटो सौजन्य – X)

एआयप्लस नोव्हा 2 निओ 5जी आणि नोव्हा 2 प्रो 5G चे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

एआयप्लस नोव्हा 2 निओ 5जी स्मार्टफोनमध्ये 6.74-इंच एचडी+ एलसीडी डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आणि ब्राईटनेस 600 निट्सपर्यंत आहे. यासोबतच फोनमध्ये मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट देण्यात आला आहे, जो 6GB पर्यंत रॅम आणि 128GB स्टोरेजला सपोर्ट करतो. फोनचे स्टोरेज मायक्रोएसडी कार्डद्वारे 2TB पर्यंक वाढवले जाऊ शकते.

एआयप्लस कंपनीचा हा स्मार्टफोन अँड्रॉईड 16 वर आधारित NxtQuantum ऑपरेटिंग सिस्टिमवर चालतो. फोटोग्राफीसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 48-मेगापिक्सेलचा सोनी आयएमएक्स 582 रियर कॅमेरा आणि 8-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. या डिव्हाईसमध्ये 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 6,000mAh बॅटरी दिली आहे.

एआयप्लस नोव्हा 2 प्रो 5G च्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, यामध्ये 6.9-इंच मोठा डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हा 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 800 निट्स ब्राइटनेस असलेला FHD+ LCD पॅनल आहे. या फोनमध्ये कंपनीने मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7100 प्रोसेसर दिला आहे. स्मार्टफोन 8GB पर्यंत रॅम आणि 128GB स्टोरेजसह लाँच करण्यात आला आहे. फोनचे स्टोरेज मायक्रोएसडी कार्डद्वारे 2 टीबीपर्यंत वाढवले जाऊ शकते.

Upcoming Smartphone: Nothing पुन्हा करणार धमाका? Phone 4a नंतर भारतात येणार Phone 4b? डिझाईन लीक

कंपनीने लाँच केलेल्या या स्मार्टफोनमध्ये 48-मेगापिक्सेलचा सोनी IMX582 प्रायमरी कॅमेरा, 8-मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड लेंस आणि 13-मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा दिला आहे. हा फोन स्टीरियो स्पीकर आणि कस्माइजेबल रियर नोटिफिकेशन लाइटसह खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. डिव्हाईसमध्ये 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 6000mAh बॅटरी दिली आहे. फोनमध्ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनरसह आईपी 65 रेटिंगची सुविधा मिळणार आहे. दोन्ही एआयप्लस फोन्स ‘NxtQuantum OS’ वर चालतात. ही कंपनीची अँड्रॉईड 16 वर आधारित खास ‘युजर इंटरफेस’ (UI) प्रणाली आहे.

Web Title: Ai plus nova 2 neo 5g and nova 2 pro 5g launched in india read features and price

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 23, 2026 | 10:27 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

स्लिम लूक अन् पावरफुल फीचर्स! 5,600mAh बॅटरीसह नव्या Tecno स्मार्टफोनची एंट्री… ‘या’ कलर ऑप्शन्सची चर्चा
1

स्लिम लूक अन् पावरफुल फीचर्स! 5,600mAh बॅटरीसह नव्या Tecno स्मार्टफोनची एंट्री… ‘या’ कलर ऑप्शन्सची चर्चा

Free Fire Max: गेममध्ये नव्या ईव्हेंटची एंट्री! प्लेअर्सना मिळणार गन स्किन मोफत मिळवण्याची संधी.. फॉलो करा या स्टेप्स
2

Free Fire Max: गेममध्ये नव्या ईव्हेंटची एंट्री! प्लेअर्सना मिळणार गन स्किन मोफत मिळवण्याची संधी.. फॉलो करा या स्टेप्स

Upcoming Smartphone: Nothing पुन्हा करणार धमाका? Phone 4a नंतर भारतात येणार Phone 4b? डिझाईन लीक
3

Upcoming Smartphone: Nothing पुन्हा करणार धमाका? Phone 4a नंतर भारतात येणार Phone 4b? डिझाईन लीक

Flipkart GOAT Sale: अखेर तारीख ठरलीच! आयफोन, टिव्हीसह अनेक प्रोडक्ट्सवर मिळणार जबरदस्त डिस्काउंट
4

Flipkart GOAT Sale: अखेर तारीख ठरलीच! आयफोन, टिव्हीसह अनेक प्रोडक्ट्सवर मिळणार जबरदस्त डिस्काउंट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ai+ चा भारतात डबल धमाका! 48MP कॅमेऱ्यासह दोन नवे 5G स्मार्टफोन्स लाँच… फीचर्स आणि किंमत जाणून घ्या

Ai+ चा भारतात डबल धमाका! 48MP कॅमेऱ्यासह दोन नवे 5G स्मार्टफोन्स लाँच… फीचर्स आणि किंमत जाणून घ्या

Jun 23, 2026 | 10:27 AM
‘खलनायक’ ते ‘सहानुभूती’; विक्रांत मॅसीने सांगितली राजकुमार हिरानींच्या चित्रपटांची खासियत

‘खलनायक’ ते ‘सहानुभूती’; विक्रांत मॅसीने सांगितली राजकुमार हिरानींच्या चित्रपटांची खासियत

Jun 23, 2026 | 10:23 AM
सायन-बीकेसी कनेक्टरचा मोठा दिलासा; वडाळा ते बीकेसी प्रवास आता अवघ्या १५ मिनिटांत

सायन-बीकेसी कनेक्टरचा मोठा दिलासा; वडाळा ते बीकेसी प्रवास आता अवघ्या १५ मिनिटांत

Jun 23, 2026 | 10:20 AM
Hormuz Conflict : होर्मुझमध्ये हॉटलाइन उभारली जाणार? चर्चेनंतर अमेरिकेला कडक इशारा, समुद्री मार्गावर इराणचंच नियंत्रण राहणार

Hormuz Conflict : होर्मुझमध्ये हॉटलाइन उभारली जाणार? चर्चेनंतर अमेरिकेला कडक इशारा, समुद्री मार्गावर इराणचंच नियंत्रण राहणार

Jun 23, 2026 | 10:18 AM
Beed Crime: भांडण सोडवायला गेला अन् जीव गमावला; मध्यस्थी करणाऱ्या हॉटेल चालकाचा चाकूने भोसकून खून

Beed Crime: भांडण सोडवायला गेला अन् जीव गमावला; मध्यस्थी करणाऱ्या हॉटेल चालकाचा चाकूने भोसकून खून

Jun 23, 2026 | 10:12 AM
लहान मुलं दूध प्यायचा कंटाळा करतात? मग मिल्कशेक ऐवजी बनवा Peanut Butter Smoothie, नोट करून घ्या रेसिपी

लहान मुलं दूध प्यायचा कंटाळा करतात? मग मिल्कशेक ऐवजी बनवा Peanut Butter Smoothie, नोट करून घ्या रेसिपी

Jun 23, 2026 | 10:08 AM
Medical Education Big Change: मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! पीजी डिप्लोमा कोर्सेस बंद होणार? जाणून घ्या सविस्तर…

Medical Education Big Change: मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! पीजी डिप्लोमा कोर्सेस बंद होणार? जाणून घ्या सविस्तर…

Jun 23, 2026 | 09:59 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा