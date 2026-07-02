Tech News: १०० स्पीड लेव्हल असलेला हँडहेल्ड फॅन लॉंच! प्रवास आणि दैनंदिन वापरासाठी परफेक्ट गॅझेट

शाओमीने आपले नवीन पोर्टेबल कूलिंग डिव्हाइस, मिजिया हँडहेल्ड फॅन सादर केले आहे. त्याचे आकारमान ६३x६४४१६७ मिमी असून वजन २६० ग्रॅम आहे, ज्यामुळे ते आकार आणि वजनाने एका सामान्य स्मार्टफोनसारखे आहे. त्याच्या कॉम्पॅक्ट आणि हलक्या वजनाच्या डिझाइनमुळे ते ऑफिस बॅगमध्येही सहजपणे सोबत नेता येते. कंपनीने एक काढता येण्याजोगा शोल्डर स्ट्रॅपदेखील दिला आहे, ज्यामुळे वापरकर्ते ते गळ्यात किंवा खांद्यावर अडकवू शकतात, बंगला लावू शकतात किंवा हातात घेऊन फिरू शकतात. यामध्ये नेहमीच्या पुश बटणाऐवजी स्लायडिंग पॉवर स्विच आहे. बॅकपॅक किंवा हँडबॅगमध्ये ठेवल्यावर फॅन चुकून चालू होऊन बॅटरी संपू नये, या उद्देशाने हे डिझाइन केले आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
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या पंख्यामध्ये मिक्स्ड फ्लो इम्पेलरसह एक डीसी मोटर बसवलेली आहे. कंपनीच्या मते, ही रचना २५० m3/h इतका हवेचा प्रवाह आणि ८.५m/s इतका कमाल वेग देते. कंपनीचे म्हणणे आहे की, हा पंखा ५ मीटर पर्यंत हवा फेकू शकतो, ज्यामुळे कॅम्पिंग, हायकिंग किंवा रांगेत थांबण्यासारख्या बाहेरील कामांमध्ये आराम मिळतो.
त्याच्या कमाल वेगावर, पंख्याच्या आवाजाची पातळी ६९ डीबी (ए) इतकी आहे. या पंख्यामध्ये १०० स्पीड अॅडजस्टमेंट आहेत, ज्यामुळे वापरकर्ते त्यांच्या सोयीनुसार हवेचा प्रवाह समायोजित करू शकतात.विशेष म्हणजे, यात एक एलईडी डिस्प्ले देखील आहे जो पंख्याचा वेग आणि बॅटरीची स्थिती दाखवतो. हे उपकरण ५००० एमएएच क्षमतेच्या लिथियम-आयन बॅटरीवर चालते.
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कंपनीचा दावा आहे की, सर्वात कमी वेगावर पूर्ण चार्ज केल्यावर हा पंखा ४० तासांपर्यंत चालू शकतो. बॅटरीची रेटेड ऊर्जा क्षमता १८.५ डब्ल्यूएच आहे, जी एअरलाइनच्या मानक कॅरी ऑन मर्यादित येते.याचा अर्थ तुम्ही हा पंखा विमानात सोबत घेऊन जाऊ शकता. चार्जिंगसाठी, यात फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करणारा टाइप-सी पोर्ट आहे. कंपनीचा दावा आहे की, केवळ १० मिनिटांच्या चार्जिंगवर हे ४ तासांपर्यंत चालू शकते. प्रवासात असताना तुम्ही याला एका सामान्य पॉवर बँकनेही चार्ज करू शकता.