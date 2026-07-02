गुरुवार, 2 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Tech News Handheld Fan With 100 Speed Levels Launched A Perfect Gadget For Travel And Daily Use

Tech News: १०० स्पीड लेव्हल असलेला हँडहेल्ड फॅन लॉंच! प्रवास आणि दैनंदिन वापरासाठी परफेक्ट गॅझेट

Updated On: Jul 02, 2026 | 08:45 AM IST
जाहिरात
सारांश

शाओमीने आपले नवीन पोर्टेबल कूलिंग डिव्हाइस, मिजिया हँडहेल्ड फॅन लॉंच केला आहे. हा फॅन तुम्ही कुठेही बाहेर किंवा घरात सुद्धा वापरू शकता. चला तर जाणून घेऊया पोर्टेबल कूलिंग डिव्हाइसची वैशिष्ट्य.

१०० स्पीड लेव्हल असलेला हँडहेल्ड फॅन लॉंच! प्रवास आणि दैनंदिन वापरासाठी परफेक्ट गॅझेट

१०० स्पीड लेव्हल असलेला हँडहेल्ड फॅन लॉंच! प्रवास आणि दैनंदिन वापरासाठी परफेक्ट गॅझेट

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

शाओमीने आपले नवीन पोर्टेबल कूलिंग डिव्हाइस, मिजिया हँडहेल्ड फॅन सादर केले आहे. त्याचे आकारमान ६३x६४४१६७ मिमी असून वजन २६० ग्रॅम आहे, ज्यामुळे ते आकार आणि वजनाने एका सामान्य स्मार्टफोनसारखे आहे. त्याच्या कॉम्पॅक्ट आणि हलक्या वजनाच्या डिझाइनमुळे ते ऑफिस बॅगमध्येही सहजपणे सोबत नेता येते. कंपनीने एक काढता येण्याजोगा शोल्डर स्ट्रॅपदेखील दिला आहे, ज्यामुळे वापरकर्ते ते गळ्यात किंवा खांद्यावर अडकवू शकतात, बंगला लावू शकतात किंवा हातात घेऊन फिरू शकतात. यामध्ये नेहमीच्या पुश बटणाऐवजी स्लायडिंग पॉवर स्विच आहे. बॅकपॅक किंवा हँडबॅगमध्ये ठेवल्यावर फॅन चुकून चालू होऊन बॅटरी संपू नये, या उद्देशाने हे डिझाइन केले आहे.(फोटो सौजन्य – AI)

आनंदाची बातमी! स्वदेशी AI क्लाऊडला मिळाली नवी दिशा; ESDS ने लॉन्च केले ‘स्वराज क्लाऊड’

५ मीटर पर्यंत देण्यास सज्ज:

या पंख्यामध्ये मिक्स्ड फ्लो इम्पेलरसह एक डीसी मोटर बसवलेली आहे. कंपनीच्या मते, ही रचना २५० m3/h इतका हवेचा प्रवाह आणि ८.५m/s इतका कमाल वेग देते. कंपनीचे म्हणणे आहे की, हा पंखा ५ मीटर पर्यंत हवा फेकू शकतो, ज्यामुळे कॅम्पिंग, हायकिंग किंवा रांगेत थांबण्यासारख्या बाहेरील कामांमध्ये आराम मिळतो.

त्याच्या कमाल वेगावर, पंख्याच्या आवाजाची पातळी ६९ डीबी (ए) इतकी आहे. या पंख्यामध्ये १०० स्पीड अॅडजस्टमेंट आहेत, ज्यामुळे वापरकर्ते त्यांच्या सोयीनुसार हवेचा प्रवाह समायोजित करू शकतात.विशेष म्हणजे, यात एक एलईडी डिस्प्ले देखील आहे जो पंख्याचा वेग आणि बॅटरीची स्थिती दाखवतो. हे उपकरण ५००० एमएएच क्षमतेच्या लिथियम-आयन बॅटरीवर चालते.

Recharge Plan: वर्षभर रिचार्जचे नो टेंशन! Vi ने लाँच केला नवा प्लॅन; इंटरनेट डेटासह मिळणार हे जबरदस्त फायदे

कंपनीचा दावा आहे की, सर्वात कमी वेगावर पूर्ण चार्ज केल्यावर हा पंखा ४० तासांपर्यंत चालू शकतो. बॅटरीची रेटेड ऊर्जा क्षमता १८.५ डब्ल्यूएच आहे, जी एअरलाइनच्या मानक कॅरी ऑन मर्यादित येते.याचा अर्थ तुम्ही हा पंखा विमानात सोबत घेऊन जाऊ शकता. चार्जिंगसाठी, यात फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करणारा टाइप-सी पोर्ट आहे. कंपनीचा दावा आहे की, केवळ १० मिनिटांच्या चार्जिंगवर हे ४ तासांपर्यंत चालू शकते. प्रवासात असताना तुम्ही याला एका सामान्य पॉवर बँकनेही चार्ज करू शकता.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Tech news handheld fan with 100 speed levels launched a perfect gadget for travel and daily use

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 02, 2026 | 08:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आनंदाची बातमी! स्वदेशी AI क्लाऊडला मिळाली नवी दिशा; ESDS ने लॉन्च केले ‘स्वराज क्लाऊड’
1

आनंदाची बातमी! स्वदेशी AI क्लाऊडला मिळाली नवी दिशा; ESDS ने लॉन्च केले ‘स्वराज क्लाऊड’

WhatsApp Username फीचर अडचणीत? सुरक्षा आणि फसवणुकीच्या मुद्द्यावर सरकार सतर्क
2

WhatsApp Username फीचर अडचणीत? सुरक्षा आणि फसवणुकीच्या मुद्द्यावर सरकार सतर्क

Recharge Plan: वर्षभर रिचार्जचे नो टेंशन! Vi ने लाँच केला नवा प्लॅन; इंटरनेट डेटासह मिळणार हे जबरदस्त फायदे
3

Recharge Plan: वर्षभर रिचार्जचे नो टेंशन! Vi ने लाँच केला नवा प्लॅन; इंटरनेट डेटासह मिळणार हे जबरदस्त फायदे

Tech Tips: अचानक हँग होतोय स्मार्टफोन? ही असू शकतात कारणं… जाणून घ्या सविस्तर
4

Tech Tips: अचानक हँग होतोय स्मार्टफोन? ही असू शकतात कारणं… जाणून घ्या सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tech News: १०० स्पीड लेव्हल असलेला हँडहेल्ड फॅन लॉंच! प्रवास आणि दैनंदिन वापरासाठी परफेक्ट गॅझेट

Tech News: १०० स्पीड लेव्हल असलेला हँडहेल्ड फॅन लॉंच! प्रवास आणि दैनंदिन वापरासाठी परफेक्ट गॅझेट

Jul 02, 2026 | 08:45 AM
मुंबईच्या पावसात चिंब भिजली तमन्ना भाटिया; अभिनेत्रीचा पावसाळी अंदाज व्हायरल, पाहा VIDEO

मुंबईच्या पावसात चिंब भिजली तमन्ना भाटिया; अभिनेत्रीचा पावसाळी अंदाज व्हायरल, पाहा VIDEO

Jul 02, 2026 | 08:44 AM
चुकीचे इंजेक्शन दिल्याने गर्भवती मातेचा प्रसूतीदरम्यान मृत्यू, नातेवाईकांचा पालिकेवर आरोप

चुकीचे इंजेक्शन दिल्याने गर्भवती मातेचा प्रसूतीदरम्यान मृत्यू, नातेवाईकांचा पालिकेवर आरोप

Jul 02, 2026 | 08:43 AM
‘राम मंदिरातून 20 हजार कोटींची दान चोरी, गैरव्यवहारात बड्या नेत्यांचाही समावेश’; समाजवादी पक्षाच्या नेत्याचा दावा

‘राम मंदिरातून 20 हजार कोटींची दान चोरी, गैरव्यवहारात बड्या नेत्यांचाही समावेश’; समाजवादी पक्षाच्या नेत्याचा दावा

Jul 02, 2026 | 08:38 AM
लोहगडावर इतिहासाच्या नाही तर सिया पॉईंटच्या शोधत आहेत पर्यटक… डार्क टुरिजमचा हा ट्रेंड नक्की आहे तरी काय?

लोहगडावर इतिहासाच्या नाही तर सिया पॉईंटच्या शोधत आहेत पर्यटक… डार्क टुरिजमचा हा ट्रेंड नक्की आहे तरी काय?

Jul 02, 2026 | 08:25 AM
Ketan Agrawal Muder Case: हातात दारूची बाटली, सियाच्या मिठीत चेतन! सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल

Ketan Agrawal Muder Case: हातात दारूची बाटली, सियाच्या मिठीत चेतन! सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल

Jul 02, 2026 | 08:23 AM
‘… अन् त्याला बेंचवर बसवले आहे’; Vaibhav Sooryavanshi वरून रवी शास्त्रींचा टीम इंडियाला घरचा आहेर

‘… अन् त्याला बेंचवर बसवले आहे’; Vaibhav Sooryavanshi वरून रवी शास्त्रींचा टीम इंडियाला घरचा आहेर

Jul 02, 2026 | 08:19 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा