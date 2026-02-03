भारतात Vivo V70 सीरीज लवकरच होणार लाँच; 50MP कॅमेऱ्यासह अनेक बेस्ट फीचर्स मिळणार

नवी दिल्ली : सध्या टेक्नॉलॉजीच्या युगात अनेक गॅजेट्स आणले जात आहेत. त्यातच प्रसिद्ध स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo कडून नवी V70 सीरीज लवकरच भारतात लाँच केली जाणार आहे. या सीरीजच्या स्मार्टफोनमध्ये 6500mAh ची दमदार बॅटरी आणि 5000 निट्स ब्राइटनेस यांसह इतर अनेक फीचर्सचा समावेश असणार आहे.
Vivo V70 सीरीजमध्ये Qualcomm चा Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर, LPDDR5X RAM आणि UFS 4.1 वापरला जाणार आहे. हे स्मार्टफोन Android 16-आधारित OriginOS 6 वर चालतील. Vivo भारतात दोन नवीन स्मार्टफोन, Vivo V70 आणि Vivo V70 Elite आणत आहे. कंपनीने त्यांच्या अधिकृत पोर्टलवर Vivo V70 सीरीजसाठी एक मायक्रोसाईट तयार केली आहे, ज्यामध्ये आगामी सीरीजची माहिती दिली आहे. मायक्रोसाईट स्मार्टफोनची डिझाइन तसेच बॅक पॅनल दिसत आहे. यात ५०MP चा ZEISS OIS मेन कॅमेरा, ५०MP चा ZEISS नाईट टेलिफोटो कॅमेरा आणि ZEISS अल्ट्रा वाइड अँगल लेन्स आहे. फ्रंटला ५०MP चा ZEISS ग्रुप सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे.
Get ready for the most evolved V Series yet. With elegant colours and a refined design made for everyday moments, that unfold without planning. ✨ Powered by ZEISS imaging, Sony sensors and Qualcomm performance, the V70 Series is built to capture celebrations like never before!… pic.twitter.com/k0ejbX5Rb1 — vivo India (@Vivo_India) January 30, 2026
Vivo V70 सीरीजमध्ये 1.5K अल्ट्रा क्लियर OLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. या फोनला 120Hz अल्ट्रा-फ्लुइड मोशन डिस्प्लेला देखील सपोर्ट करणार आहे. त्याची कमाल ब्राइटनेस ५००० निट्स असेल. Vivo V70 सीरीजमध्ये ZEISS कॅमेरा सपोर्ट असेल, ज्यामुळे चांगला फोटो आणि Origin OS सपोर्ट मिळणार आहे.
Vivo V70 फास्ट चार्जिंग सपोर्टही मिळणार
Vivo V70 सीरीजमध्ये ९०Watts फास्ट चार्जरसह 6500mAh बॅटरी असणार आहे. यात IP68 आणि IP69 रेटिंग देखील आहेत, जे टॉप-ग्रेड डस्ट आणि वॉटर रेझिस्टन्स देत आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात नवे स्मार्टफोन लाँच होणार
