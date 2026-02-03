Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

जुन्या सिम कार्डमधून काढले 27 लाखांचे सोने! व्हायरल व्हिडिओनंतर ई-कचऱ्याला सोन्याचे भाव

चीनमधील ग्वांगडोंग प्रांतातील चाओ नावाच्या व्यक्तीने जुन्या सिम कार्डमधून अंदाजे २७ लाख रुपये किमतीचे सोने काढल्याचा व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओमुळे सेकंड हँड सिम कार्डची मागणी वाढली आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 12:00 PM
(फोटो सौजन्य: X)

  • चाओने १९१ ग्रॅम शुद्ध सोने सिम कार्डमधील चिपपासून काढले; किंमत अंदाजे २००,००० युआन (सुमारे २७ लाख रुपये).
  • व्हिडिओनंतर सेकंड हँड बाजारात जुने सिम कार्ड आणि बँक कार्डची मागणी जोरात वाढली आहे.
  • सोने काढण्याची प्रक्रिया रसायनांचा वापर करून केली जाते, जी अत्यंत घातक आणि संभाव्यतः जीवघेणी असू शकते.
चीनमधील ग्वांगडोंग प्रांतातील एका व्यक्तीने जुन्या सिम कार्डमधून अंदाजे २७ लाख रुपये किमतीचे सोने बनवले आहे. त्याने ऑनलाईन सोशल मिडियावर एक व्हिडीओ शेअर केला जो आता प्रचंड व्हायरल होत आहे. चाओ नावाच्या या चिनी व्यक्तीने ई-कचरा आणि जुन्या सिम कार्डमधून अंदाजे १९१ ग्रॅम शुद्ध सोने काढताना दाखवले. त्याची किंमत अंदाजे २००,००० युआन आहे. चाओच्या व्हिडीओमुळे ऑनलाईन खळबळ उडाली आहे आणि लोकांनी जुने सिम कार्ड शोधण्यास सुरुवात केली आहे. तथापि, चाओने सिम कार्डमधून सोने बनवण्याची प्रक्रिया पुन्हा न करण्याचा इशारा दिला आहे.

Instagram Update: प्रायव्हसीवर मिळणार कंट्रोल! क्रिंज ‘Close Friends’ लिस्टमधून होणार सुटका, नवं फीचर ठरणार यूजर्ससाठी गेमचेंजर

सोने कसे बनवले गेले?

वृत्तांनुसार, तो ई-कचऱ्यातून मौल्यवान धातू काळण्याचे काम ने करती, त्याने ऑनलाईन एक किडीओ शेअर केला ज्यामध्ये सिम कार्डच्या चिप भागात सोन्याचा पातळ वर असल्याचे दिसून आले आहे. कचऱ्यातून सीने काढण्यासाठी चाओला भंगार आणि जुने सिम कार्ड रसायनांनी भरलेल्या इममध्ये न टाकावे लागले. दीर्घ प्रक्रियेनंतर, त्याना सोन्यासारखा गाळ सापडला, हा गाळ गाळून आणि खूप उव्य तापमानात गरम केल्यानंतर, त्याना १९१ राम धन सीने मिळाले, त्यांच्या किडीओमारी चाओने स्पष्ट केले की, एका सामान्य सिम कार्डमध्ये ०,००१ ग्रॅमपेक्षा कमी सोने असते.

जुन्या सिम कार्डची मागणी वाढली

चाओच्या व्हिडीओमुळे सेकंड हँड बाजारात सिम कार्डची मागणी वाढली आहे. हे. चीनमधील अनेक साइट्सनी जुने सिम कार्ड बात आणि बँक कार्ड उच्च किमतीत विकण्यास सुरुवात केली आहे.

Airtel Update: कोट्यवधी यूजर्सना झटका! टेलिकॉम कंपनीने हटवली मोफत मिळणारी ‘ही’ खास सुविधा, जाणून घ्या सविस्तर

सोने बनवणे ठरू शकते घातक

चाओने त्यांच्या व्हिडीओमध्ये सिम कार्डपासून सोने बनवण्याची प्रक्रिया अत्यत धोकादायक असल्याचे वर्णन केले. खरं तर, ही प्रक्रिया अत्यंत धोकादायक आणि संभाव्यतः जीवघेणी आहे. कारण वापरलेली रसायने अत्यंत घातक वायू निर्माण करतात. शिवाय, परवान्याशिवाय ई-कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे धोकादायक आहे. चाओ सर्व काम आवश्यक प्रमाणपत्रे मिळवल्यानंतर आणि अत्यंत सुरक्षित प्रयोगशाळेत करतात.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Chinese man extracted 27 lakhs worth of gold from old sim cards after the viral video e waste is now fetching the price of gold

Published On: Feb 03, 2026 | 12:00 PM

Feb 03, 2026 | 12:00 PM
