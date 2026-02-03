जुन्या सिम कार्डमधून काढले 27 लाखांचे सोने! व्हायरल व्हिडिओनंतर ई-कचऱ्याला सोन्याचे भाव

Instagram Update: प्रायव्हसीवर मिळणार कंट्रोल! क्रिंज ‘Close Friends’ लिस्टमधून होणार सुटका, नवं फीचर ठरणार यूजर्ससाठी गेमचेंजर
सोने कसे बनवले गेले?
वृत्तांनुसार, तो ई-कचऱ्यातून मौल्यवान धातू काळण्याचे काम ने करती, त्याने ऑनलाईन एक किडीओ शेअर केला ज्यामध्ये सिम कार्डच्या चिप भागात सोन्याचा पातळ वर असल्याचे दिसून आले आहे. कचऱ्यातून सीने काढण्यासाठी चाओला भंगार आणि जुने सिम कार्ड रसायनांनी भरलेल्या इममध्ये न टाकावे लागले. दीर्घ प्रक्रियेनंतर, त्याना सोन्यासारखा गाळ सापडला, हा गाळ गाळून आणि खूप उव्य तापमानात गरम केल्यानंतर, त्याना १९१ राम धन सीने मिळाले, त्यांच्या किडीओमारी चाओने स्पष्ट केले की, एका सामान्य सिम कार्डमध्ये ०,००१ ग्रॅमपेक्षा कमी सोने असते.
जुन्या सिम कार्डची मागणी वाढली
चाओच्या व्हिडीओमुळे सेकंड हँड बाजारात सिम कार्डची मागणी वाढली आहे. हे. चीनमधील अनेक साइट्सनी जुने सिम कार्ड बात आणि बँक कार्ड उच्च किमतीत विकण्यास सुरुवात केली आहे.
क्या आपको पता है कि आपके सिम कार्ड में सोना है? चाओ नाम के इस चीनी शख्स ने ई-कचरे और पुराने सिम कार्ड्स से करीब 191 ग्राम शुद्ध सोना निकालकर दिखाया है। इसकी कीमत करीब-करीब 200,000 युआन यानी कि लगभग 27 लाख रुपये बताई जा रही है। चाओ ने अपने वीडियो में बताया है कि एक आम सिम में… pic.twitter.com/OR5BS2fOqK — Srishti vishwakarma (@Srishtivishwak4) February 2, 2026
Airtel Update: कोट्यवधी यूजर्सना झटका! टेलिकॉम कंपनीने हटवली मोफत मिळणारी ‘ही’ खास सुविधा, जाणून घ्या सविस्तर
सोने बनवणे ठरू शकते घातक
चाओने त्यांच्या व्हिडीओमध्ये सिम कार्डपासून सोने बनवण्याची प्रक्रिया अत्यत धोकादायक असल्याचे वर्णन केले. खरं तर, ही प्रक्रिया अत्यंत धोकादायक आणि संभाव्यतः जीवघेणी आहे. कारण वापरलेली रसायने अत्यंत घातक वायू निर्माण करतात. शिवाय, परवान्याशिवाय ई-कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे धोकादायक आहे. चाओ सर्व काम आवश्यक प्रमाणपत्रे मिळवल्यानंतर आणि अत्यंत सुरक्षित प्रयोगशाळेत करतात.
