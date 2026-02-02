Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

"आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प" अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी दिली आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 04:38 PM

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दूरदृष्टीतून आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली सादर झालेला २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा “विकसित भारत २०४७” या संकल्पनेचा भक्कम पाया असल्याचे प्रतिपादन भाजप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केले आहे. या अर्थसंकल्पाचे त्यांनी स्वागत करत केंद्र सरकारचे अभिनंदन केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दूरदृष्टीतून आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली सादर झालेला २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा "विकसित भारत २०४७" या संकल्पनेचा भक्कम पाया असल्याचे प्रतिपादन भाजप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केले आहे. या अर्थसंकल्पाचे त्यांनी स्वागत करत केंद्र सरकारचे अभिनंदन केले.

